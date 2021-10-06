COVID-прыжок в Украине, 3 области могут стать "красными": новости о коронавирусе 6 октября
Источник:24 канал
За сутки в Украине обнаружили более 12 тысяч больных коронавирусом. 11 областям Украины угрожает оранжевая зона карантина, еще трем – красная. В ВОЗ заявили, что COVID-19 все еще не под контролем. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 6 октября
Количество больных резко подскочило
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом COVID-19. Больше всего – в Харьковской и Одесской областях. В больницы были госпитализированы 3 745 человек с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. Еще 320 пациентов умерли. Зато выздоровели 4 630 человек.
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За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 482 518 жителей страны. Из них – 2 273 382 уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 57 526 человек.
Темпы тестирования
В течение 5 октября в Украине провели более 135 500 тестов на коронавирус разного типа, в том числе:
- методом ПЦР – 54 386,
- методом ИФА – 11 665,
- экспресс-тестами – 69 508.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 792 случая;
- Винницкая область – 275 случаев;
- Волынская область – 315 случаев;
- Днепропетровская область – 964 случая;
- Донецкая область – 761 случай;
- Житомирская область – 382 случая;
- Закарпатская область – 141 случай;
- Запорожская область – 783 случая;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 442 случая;
- Кировоградская область – 76 случаев;
- Луганская область – 576 случаев;
- Львовская область – 645 случаев;
- Николаевская область – 367 случаев;
- Одесская область – 1 076 случаев;
- Полтавская область – 475 случаев;
- Ровненская область – 509 случаев;
- Сумская область – 441 случай;
- Тернопольская область – 292 случая;
- Харьковская область – 1 163 случая;
- Херсонская область – 423 случая;
- Хмельницкая область – 549 случаев;
- Черкасская область – 392 случая;
- Черновицкая область – 484 случая;
- Черниговская область – 34 случая.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки 117 234 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 58 659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек.
В течение суток работали:
- 887 мобильных бригад,
- 2 938 пунктов прививки;
- 346 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании повакцинировали всего 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего в стране провели 13 180 072 прививки.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
От тяжелого COVID-19 спасают целую семью в Днепре: никто не вакцинирован
Источник: фейсбук Сергея Рыженко
В Днепре от коронавируса спасают всю семью, которая тяжело заболела коронавирусом. Людей пытаются спасти уже несколько суток. Детей с родителями разделили, чтобы они не видели их страданий. Врач Сергей Рыженко рассказал, что сейчас в реанимации больницы находятся 3 семьи с тяжелой формой инфекции. Все они – невакцинированные от коронавируса.
11 областям Украины угрожает оранжевая зона карантина
Источник: Минздрав
По состоянию на 6 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 11 регионов. Несмотря на это, Украина сейчас в желтой зоне адаптивного карантина.
Какие области "оранжевые"
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
Уже 3 области соответствуют красному уровню эпидопасности
Источник: KSE
В Киевской школе экономики прогнозируют, что три области Украины на днях переведут в "красную" зону карантина – это Харьковская, Херсонская и Запорожская области. В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
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Новости о коронавирусе в мире 6 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
Всего в мире обнаружили более 235,9 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 43 миллионов. Следующими идут Великобритания, Индия, Турция, Бразилия и Россия.
COVID-19 все еще не под контролем, – ВОЗ
Источник: Le Figaro
Эксперт ВОЗ заявила, что реальные цифры заболеваний больше, чем говорит статистика. Многие люди ошибочно полагают, что пандемия коронавируса почти закончилась. Впрочем, количество случаев продолжает расти, поэтому COVID-19 все еще не под контролем.