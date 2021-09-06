Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине обнаружили 773 новых больных COVID-19, в частности заразились 62 ребенка и 8 медработников. В больницы госпитализировали 635 пациентов.
От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 18 человек. В то же время выздоровели 457 человек.
Днем ранее Инновационные лекарства от США, массовые протесты в Амстердаме: новости о коронавирусе 5 сентября
За сутки протестировали:
- методом ПЦР – 11 283 человека;
- методом ИФА – 1 879 человек;
- экспресс-тестами – 9 853 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 93 случая;
- Винницкая область – 36 случаев;
- Волынская область – 35 случаев;
- Днепропетровская область – 43 случая;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 47 случаев;
- Запорожская область – 40 случаев;
- Ивано-Франковская область – 29 случаев;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 11 случаев;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 56 случаев;
- Николаевская область – 19 случаев;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 3 случая;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 28 случаев;
- Тернопольская область – 61 случай;
- Харьковская область – 49 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 3 случая;
- Черкасская область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 69 случаев;
- Черниговская область – 2 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За прошедшие сутки 5 сентября еще 41 787 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы – 29 420 человек.
В течение суток работали:
- 328 мобильных бригад,
- 973 пункта прививки;
- 347 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу – 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 208 085 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).
Всего провели 9 789 501 прививку.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В 3 областях Украины слишком высокие показатели госпитализаций
Источник: Минздрав
В Украине аж 3 региона не соответствуют показателям эпидемической ситуации. Даже несмотря на то, что после выходных произошел определенный спад заболеваемости.
- В частности, на Луганщине уже длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя ранее составляла 89,9 – 97,2%.
- Кроме того, Львовская область также имеет длительное превышение по этому же показателю, минимум три дня подряд. Сейчас динамика COVID-больных в больницах там составляет 66,3%. Днями ранее она составляла 53 – 58%.
- Между тем, в Ровненской области сейчас этот показатель остановился на отметке 54,4%.
Украина может перейти в желтую зону карантина уже с 13 сентября
Источник: 24 канал
Министерство здравоохранения подало представление Кабмину о переводе Украины в желтую зону карантина. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что это планируют сделать уже с 13 сентября.
Локдауна не избежать, – Кузин
Кроме того, главный санврач страны Игорь Кузин отметил, что вскоре в Украине будут жесткие ограничения на посещение массовых мероприятий или спортзалов.
Переход в желтую зону он назвал "условной тревогой относительно того, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время". В то же время конкретной цифры больных, которая будет означать введение локдауна, пока нет.
Условия, при которых ученики и студенты перейдут на дистанционное обучение
Источник: Минздрав
2021 – 2022 учебный год начался в привычном формате – ученики посещают школу, студенты – вузы. Однако постепенно увеличивается заболеваемость вирусными болезнями, в том числе COVID-19. И, в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе, форма обучения может меняться.
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Обучение в зеленой зоне
В зеленом уровне эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости) посещение школ и вузов разрешено в обычном режиме.
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Обучение в желтой и оранжевой зоне
При желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости) посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала.
Обучение обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и очно с соблюдением противоэпидемических требований и правил дистанцирования. Решение об организации обучения принимает педсовет учебного заведения.
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Обучение в красной зоне
При красном уровне эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости) посещать учебные заведения запрещено всем, кроме:
- воспитанников садиков,
- воспитанников специальных учебных заведений,
- учащихся 1 – 4 классов школ.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире 6 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 6 сентября в мире официально сообщили о более чем 220 миллионах случаев инфицирования SARS-CoV-2, более чем 4,5 миллиона из которых умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 39,9 миллиона с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 648 тысяч американцев. Следующими по числу обнаруженных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
В США назвали дату, когда планируют одобрить вакцинацию третьей дозой
Источник: "Голос Америки"
В Соединенных Штатах уже некоторое время говорят о возможности прививать население так называемой дозой-усилителем от коронавируса. Третью вакцинацию планируют начать уже в конце сентября 2021 года.
Речь идет об иммунизации препаратом Pfizer. После этого планируют также одобрить третью дозу COVID-вакцины Moderna.
Исследования коронавируса
Как связаны алкоголь и COVID-19: ученые назвали главные риски
Источник: MedRxiv
Ученые из Индианского университета в Блумингтоне в США заявили, что люди, которые выпивают, рискуют заразиться коронавирусом вдвое чаще, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Также они переносят болезнь тяжелее, чем трезвенники. У них на 18% чаще присутствовали следующие симптомы:
- потеря обоняния;
- головная боль;
- ломота в теле;
- кашель.
Как ученые это объяснилиУченые нашли также объяснение своих выводов. Алкоголь, как известно, подавляет иммунитет, и человек не справляется с атакой вируса. А более частые случаи заражений также просто объяснить: ведь люди в состоянии алкогольного опьянения часто пренебрегают санитарными правилами.
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