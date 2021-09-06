Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине обнаружили 773 новых больных COVID-19, в частности заразились 62 ребенка и 8 медработников. В больницы госпитализировали 635 пациентов.

От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 18 человек. В то же время выздоровели 457 человек.

Днем ранее Инновационные лекарства от США, массовые протесты в Амстердаме: новости о коронавирусе 5 сентября

За сутки протестировали:

методом ПЦР – 11 283 человека;

методом ИФА – 1 879 человек;

экспресс-тестами – 9 853 человека.

Внимание! В общем, за все время пандемии в Украине заболели Sars-Cov-2 – 2 298 307 человек. Выздоровели – 2 213 177 украинцев. К сожалению, умерли от инфекции – 54 001.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 93 случая;

Винницкая область – 36 случаев;

Волынская область – 35 случаев;

Днепропетровская область – 43 случая;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 47 случаев;

Запорожская область – 40 случаев;

Ивано-Франковская область – 29 случаев;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 56 случаев;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 28 случаев;

Тернопольская область – 61 случай;

Харьковская область – 49 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 10 случаев;

Черновицкая область – 69 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки 5 сентября еще 41 787 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы – 29 420 человек.

В течение суток работали:

328 мобильных бригад,

973 пункта прививки;

347 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу – 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 208 085 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).

Всего провели 9 789 501 прививку.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В 3 областях Украины слишком высокие показатели госпитализаций

Источник: Минздрав

В Украине аж 3 региона не соответствуют показателям эпидемической ситуации. Даже несмотря на то, что после выходных произошел определенный спад заболеваемости.

В частности, на Луганщине уже длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя ранее составляла 89,9 – 97,2%.

уже длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя ранее составляла 89,9 – 97,2%. Кроме того, Львовская область также имеет длительное превышение по этому же показателю, минимум три дня подряд. Сейчас динамика COVID-больных в больницах там составляет 66,3%. Днями ранее она составляла 53 – 58%.

область также имеет длительное превышение по этому же показателю, минимум три дня подряд. Сейчас динамика COVID-больных в больницах там составляет 66,3%. Днями ранее она составляла 53 – 58%. Между тем, в Ровненской области сейчас этот показатель остановился на отметке 54,4%.

Украина может перейти в желтую зону карантина уже с 13 сентября

Источник: 24 канал

Министерство здравоохранения подало представление Кабмину о переводе Украины в желтую зону карантина. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что это планируют сделать уже с 13 сентября.

Локдауна не избежать, – Кузин

Кроме того, главный санврач страны Игорь Кузин отметил, что вскоре в Украине будут жесткие ограничения на посещение массовых мероприятий или спортзалов.

Переход в желтую зону он назвал "условной тревогой относительно того, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время". В то же время конкретной цифры больных, которая будет означать введение локдауна, пока нет.

Условия, при которых ученики и студенты перейдут на дистанционное обучение

Источник: Минздрав

2021 – 2022 учебный год начался в привычном формате – ученики посещают школу, студенты – вузы. Однако постепенно увеличивается заболеваемость вирусными болезнями, в том числе COVID-19. И, в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе, форма обучения может меняться.

Обучение в зеленой зоне

В зеленом уровне эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости) посещение школ и вузов разрешено в обычном режиме.

Обучение в желтой и оранжевой зоне

При желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости) посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала.

Обучение обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и очно с соблюдением противоэпидемических требований и правил дистанцирования. Решение об организации обучения принимает педсовет учебного заведения.

Обучение в красной зоне

При красном уровне эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости) посещать учебные заведения запрещено всем, кроме:

воспитанников садиков,

воспитанников специальных учебных заведений,

учащихся 1 – 4 классов школ.

Внимание! Только при условии, если в учреждении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение проходит дистанционно.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 6 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 6 сентября в мире официально сообщили о более чем 220 миллионах случаев инфицирования SARS-CoV-2, более чем 4,5 миллиона из которых умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 39,9 миллиона с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 648 тысяч американцев. Следующими по числу обнаруженных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

В США назвали дату, когда планируют одобрить вакцинацию третьей дозой

Источник: "Голос Америки"

В Соединенных Штатах уже некоторое время говорят о возможности прививать население так называемой дозой-усилителем от коронавируса. Третью вакцинацию планируют начать уже в конце сентября 2021 года.

Речь идет об иммунизации препаратом Pfizer. После этого планируют также одобрить третью дозу COVID-вакцины Moderna.

Исследования коронавируса

Как связаны алкоголь и COVID-19: ученые назвали главные риски

Источник: MedRxiv

Ученые из Индианского университета в Блумингтоне в США заявили, что люди, которые выпивают, рискуют заразиться коронавирусом вдвое чаще, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Также они переносят болезнь тяжелее, чем трезвенники. У них на 18% чаще присутствовали следующие симптомы:

потеря обоняния;

головная боль;

ломота в теле;

кашель.

Как ученые это объяснили Ученые нашли также объяснение своих выводов. Алкоголь, как известно, подавляет иммунитет, и человек не справляется с атакой вируса. А более частые случаи заражений также просто объяснить: ведь люди в состоянии алкогольного опьянения часто пренебрегают санитарными правилами.

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