Новости о коронавирусе в Украине 7 августа COVID-19 в Украине: более тысячи больных за сутки Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 1 054 человека, в том числе 72 ребенка и 13 медработников. В больницы были госпитализированы 534 человека с выраженными симптомами COVID-19. Они требовали медицинского контроля. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.
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Новости о коронавирусе 6 августа: штамм Дельта в Днепре, Бразилия отказалась от "Спутника V"
Вместе с тем 1 393 лицам удалось побороть болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 176.
Внимание! За все время пандемии в Украине заболели – 2 258 532 человека. По состоянию на утро 7 августа в целом выздоровели – 2 190 686 человек. К сожалению, умерли – 53 085 украинцев. Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины Киев – 176 случаев; Винницкая область – 29 случаев; Волынская область – 3 случая; Днепропетровская область – 75 случаев; Донецкая область – 50 случаев; Житомирская область – 31 случай; Закарпатская область – 12 случаев; Запорожская область – 47 случаев; Ивано-Франковская область – 17 случаев; Киевская область – 48 случаев; Кировоградская область – 9 случаев; Луганская область – 34 случая; Львовская область – 62 случая; Николаевская область – 18 случаев; Одесская область – 76 случаев; Полтавская область – 32 случая; Ровненская область – 12 случаев; Сумская область – 26 случаев; Тернопольская область – 31 случай; Харьковская область – 100 случаев; Херсонская область – 68 случаев; Хмельницкая область – 23 случая; Черкасская область – 21 случай; Черновицкая область – 31 случай; Черниговская область – 23 случая. * Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала Рекордное количество украинцев вакцинировали против коронавируса
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса 170 602 человек. Это новый рекорд прививок за сутки. В целом укол получили более 4 миллионов людей от начала кампании по вакцинации населения. В частности, одну дозу получили 101 550 человек, полностью привиты – 69 052 человека.
5 областей в Украине не соответствуют зеленой зоне
Источник: Минздрав
Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения выяснили, что некоторые из них не соответствуют показателям. В частности, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в следующих областях:
Донецкой – 53,5%; Ивано-Франковской – 52,8%; Ровненской – 106,3%; Черкасской – 70,0%; в Тернопольской больше всего – 160,0%.
Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала В аэропортах "Киев" и "Львов" открыли пункты вакцинации
Источник: Минздрав
В международных аэропортах "Киев" и "Львов" заработали пункты вакцинации против коронавируса. Прививки могут сделать пассажиры самолетов, прибывающих или вылетающих из аэродрома.
Будет ли локдаун 4 сентября
Источник: "Радио Свобода"
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что пока власти не планируют вводить локдаун, а будут придерживаться адаптивного карантина. Кузин также отвергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.
В Запорожье и Винницкой области обнаружили новые случаи Дельта-штамма
Источник: Минздрав, фейсбук Сергея Борзова
По состоянию на утро 7 августа в Запорожской области обнаружили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них 27 человек, вероятно, заболели штаммом Дельта.
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В Запорожье обнаружили 27 вероятных случаев наиболее заразного Дельта-штамма, – Минздрав
В Винницкой области также подтвердили 25 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта. Окончательные результаты из Центра общественного здоровья Минздрава поступили сегодня.
Новости о коронавирусе в мире 7 августа Россиянин заразил 1,5 тысячи человек коронавирусом
Источник: ТАСС
В России мужчина инфицировал COVID-19 более 1500 человек. Как он это сделал – не сообщается. Это максимальный случай супер-распространения в России. Обычно один человек, инфицированный коронавирусом, может заразить 2 – 3 человек. Носитель штамма Дельта – 5 – 6 человек.
В Чили будут вводить бустерные дозы вакцины
Источник: Bloomberg
В Чили начнут вводить дополнительную третью (бустерную) дозу вакцины. Ее будут колоть тем, кто уже привился китайской вакциной производства Sinovac Biotech – CoronaVac. Сначала будут вакцинировать людей в возрасте от 55 лет и старше.
Внимание
Обнаружили, что доступный препарат может уменьшить заражение коронавируса на 70% Компании начали увольнять невакцинированных сотрудников
Источник: The Guardian
Американский канал CNN уволил трех сотрудников, нарушивших правила компании. Причиной увольнения называют то, что сотрудники пришли на работу в офис без прививки против COVID-19.
Исследования коронавируса Доступен препарат, который снижает вирусную нагрузку на 70%
Источник: University of Birmingham
Доступные лекарства для снижения уровня холестерина имеют значительный потенциал против SARS-CoV-2. Это лабораторно выявило международное сотрудничество исследователей. Так, лекарства фенофибрат могут снизить уровень вирусной нагрузки в клетках человека на 70%.