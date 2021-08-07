Новости о коронавирусе в Украине 7 августа

COVID-19 в Украине: более тысячи больных за сутки

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 1 054 человека, в том числе 72 ребенка и 13 медработников. В больницы были госпитализированы 534 человека с выраженными симптомами COVID-19. Они требовали медицинского контроля. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.

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Вместе с тем 1 393 лицам удалось побороть болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 176.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

  • Киев – 176 случаев;
  • Винницкая область – 29 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 75 случаев;
  • Донецкая область – 50 случаев;
  • Житомирская область – 31 случай;
  • Закарпатская область – 12 случаев;
  • Запорожская область – 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 17 случаев;
  • Киевская область – 48 случаев;
  • Кировоградская область – 9 случаев;
  • Луганская область – 34 случая;
  • Львовская область – 62 случая;
  • Николаевская область – 18 случаев;
  • Одесская область – 76 случаев;
  • Полтавская область – 32 случая;
  • Ровненская область – 12 случаев;
  • Сумская область – 26 случаев;
  • Тернопольская область – 31 случай;
  • Харьковская область – 100 случаев;
  • Херсонская область – 68 случаев;
  • Хмельницкая область – 23 случая;
  • Черкасская область – 21 случай;
  • Черновицкая область – 31 случай;
  • Черниговская область – 23 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.