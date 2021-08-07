Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 1 054 человека, в том числе 72 ребенка и 13 медработников. В больницы были госпитализированы 534 человека с выраженными симптомами COVID-19. Они требовали медицинского контроля. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 6 августа: штамм Дельта в Днепре, Бразилия отказалась от "Спутника V"

Вместе с тем 1 393 лицам удалось побороть болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 176.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Рекордное количество украинцев вакцинировали против коронавируса

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса 170 602 человек. Это новый рекорд прививок за сутки. В целом укол получили более 4 миллионов людей от начала кампании по вакцинации населения. В частности, одну дозу получили 101 550 человек, полностью привиты – 69 052 человека.

5 областей в Украине не соответствуют зеленой зоне

Источник: Минздрав

Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения выяснили, что некоторые из них не соответствуют показателям. В частности, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в следующих областях:

Донецкой – 53,5%;

Ивано-Франковской – 52,8%;

Ровненской – 106,3%;

Черкасской – 70,0%;

в Тернопольской больше всего – 160,0%.



Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала

В аэропортах "Киев" и "Львов" открыли пункты вакцинации

Источник: Минздрав

В международных аэропортах "Киев" и "Львов" заработали пункты вакцинации против коронавируса. Прививки могут сделать пассажиры самолетов, прибывающих или вылетающих из аэродрома.

Будет ли локдаун 4 сентября

Источник: "Радио Свобода"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что пока власти не планируют вводить локдаун, а будут придерживаться адаптивного карантина. Кузин также отвергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

В Запорожье и Винницкой области обнаружили новые случаи Дельта-штамма

Источник: Минздрав, фейсбук Сергея Борзова

По состоянию на утро 7 августа в Запорожской области обнаружили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них 27 человек, вероятно, заболели штаммом Дельта.

Больше здесь В Запорожье обнаружили 27 вероятных случаев наиболее заразного Дельта-штамма, – Минздрав

В Винницкой области также подтвердили 25 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта. Окончательные результаты из Центра общественного здоровья Минздрава поступили сегодня.

Новости о коронавирусе в мире 7 августа

Россиянин заразил 1,5 тысячи человек коронавирусом

Источник: ТАСС

В России мужчина инфицировал COVID-19 более 1500 человек. Как он это сделал – не сообщается. Это максимальный случай супер-распространения в России. Обычно один человек, инфицированный коронавирусом, может заразить 2 – 3 человек. Носитель штамма Дельта – 5 – 6 человек.

В Чили будут вводить бустерные дозы вакцины

Источник: Bloomberg

В Чили начнут вводить дополнительную третью (бустерную) дозу вакцины. Ее будут колоть тем, кто уже привился китайской вакциной производства Sinovac Biotech – CoronaVac. Сначала будут вакцинировать людей в возрасте от 55 лет и старше.

Внимание Обнаружили, что доступный препарат может уменьшить заражение коронавируса на 70%

Компании начали увольнять невакцинированных сотрудников

Источник: The Guardian

Американский канал CNN уволил трех сотрудников, нарушивших правила компании. Причиной увольнения называют то, что сотрудники пришли на работу в офис без прививки против COVID-19.

Исследования коронавируса

Доступен препарат, который снижает вирусную нагрузку на 70%

Источник: University of Birmingham

Доступные лекарства для снижения уровня холестерина имеют значительный потенциал против SARS-CoV-2. Это лабораторно выявило международное сотрудничество исследователей. Так, лекарства фенофибрат могут снизить уровень вирусной нагрузки в клетках человека на 70%.