Новости о коронавирусе в Украине 7 декабря

Больных и смертей от COVID-19 стало в двое больше за сутки: неутешительная статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 8 655 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 1349 пациентов с подозрением на COVID-19 или с ним.

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Стоит отметить, что госпитализаций немного поубавилось, а вот летальных исходов – наоборот. Так, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 467 больных. А выздоровели – 22 878 человек.

Сколько сделали тестов

В общей сложности за сутки удалось протестировать 70 934 человека, в том числе методом ПЦР (30 560), методом ИФА (6 804), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 (33 570).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 510 610 человек;

выздоровело – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

Всего провели 16 119 721 ПЦР-тестирование.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1 270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровненская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers Инфографика 24 канал

Какие препараты выбирали украинцы чаще всего во время прививки от COVID-19

Источник: Минздрав

В целом с начала вакцинальной кампании привили 13 826 163 человека, 13 826 161 из них получили первую дозу, а 11 921 738 – обе.

Какие вакцины использовали за сутки 6 декабря:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,

Coronavac – 68 227,

Moderna – 30 947.

Covishield (AstraZeneca) – 0

AstraZeneca – 0,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 0.



Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

Мы не в лидерах, – Ляшко о смертности от коронавируса в Украине

Источник: 24 канал

Во время формирования статистики по заболеваемости и смертности от COVID-19 Украину часто ставят на первые места в мировом рейтинге. Однако более подробная статистика позволяет заключить, что это не так. Такое мнение озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По его словам, с начала пандемии и на данный момент среди стран Европы Украина находится на 18–20 месте по количеству смертей от коронавируса.

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Смертность от COVID продолжит снижаться, – KSE о риске повторной вспышки

Источник: KSE

До конца 2021 года смертность от коронавируса в Украине продолжит снижаться. Однако уже впоследствии эксперты ждут повторную вспышку. Ее ждут уже в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 7 декабря.

Новости о коронавирусе в мире 7 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 7 декабря в мире выявили более 266 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.

Год вакцинации от COVID-19: когда пандемия пойдет на убыль

Источник: ВОЗ

По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, сейчас во всем мире ввели более 8 миллиардов доз. В целом, это самая большая кампания вакцинации в истории. В настоящее время наиболее эффективным способом предотвратить тяжелое течение COVID-19 остается вакцинация. Чтобы победить вирус, нужно прививать как можно больше людей во всем мире. Вместе с тем, распределение препаратов до сих пор остается неравномерным для каждой страны.

Когда инновационное лекарство от COVID-19 будет доступно всем: назвали приблизительную дату

Источник: The Wall Street Journal

В ближайшее время компании Pfizer и Merck должны зарегистрировать в США свои инновационные таблетки от коронавируса. Уже совсем скоро их сможет получить большинство стран. Однако в странах со средним и низким уровнем доходов лекарства от коронавируса появятся только через несколько месяцев, хотя обе компании разрешили производить аналоги их препаратов. в области общественного здоровья.

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Источник: ВОЗ

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Исследование коронавируса

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Источник: MIT News

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