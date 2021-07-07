Новости о коронавирусе 7 июля: препарат, который снижает риск смерти, ухудшение в Великобритании
Источник:24 канал
В Украине суточный показатель заболеваемости коронавирусом не превышает тысячи случаев. Темпы вакцинации растут, вместе с тем в ВОЗ порекомендовали Украине привлечь интернов к программе вакцинации населения. В Великобритании ухудшилась ситуация – суточный показатель заболеваемости самый высокий с января. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 июля.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 7 июля 2021 года в Украине обнаружили более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране обнаружили 610 больных – среди них 40 детей и 20 медработников.
В больницы были госпитализированы 458 больных с осложненным течением болезни. Еще 33 пациента ушли из жизни. Вместе с тем выздоровели в течение 6 июля – 1 666 человек.
Днем ранее Новости о коронавирусе 6 июля: рекорд смертности в России, в Украине могут изготавливать вакцины
За сутки в Украине провели 46 168 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР – 20 240,
- методом ИФА – 9 189.
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 739.
- зафиксировали 2 238 974 больных COVID-19.
- 2 174 353 из них уже выздоровели,
- но 52 537 пациентов – умерли.
Случаи COVID-19 в регионах: суточный прирост
- Киев – 217 случаев;
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 7 случаев;
- Днепропетровская область – 19 случаев;
- Донецкая область – 27 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 9 случаев;
- Запорожская область – 12 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3 случая;
- Киевская область – 49 случаев;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 32 случая;
- Николаевская область – 17 случаев;
- Одесская область – 36 случаев;
- Полтавская область – 22 случая;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 11 случаев;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 20 случаев;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черкасская область – 21 случай;
- Черновицкая область – 7 случаев;
- Черниговская область – 5 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Украине провели более 3 миллионов прививок против COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 6 июля, в Украине провели 93 554 прививки против COVID-19. 36 023 человека получили первую дозу вакцины. В то же время 57 531 человеку сделали вторую прививку.
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привито 2 136 563 человека, 2 136 561 из которых получили первую дозу вакцины, а 955 607 – вторую. Всего в стране проведено 3 092 168 прививок против COVID-19.
По состоянию на 6 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.
Сколько украинцев имеют коллективный иммунитет к коронавирусу
Источник: РБК-Украина
Предварительные результаты исследования Минздрава свидетельствуют, что иммунитет против коронавируса имеет треть граждан Украины. Министерство проводило исследование совместно со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.
Пока что это не окончательные результаты – группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства весь июль – людей будут опрашивать и делать им бесплатный тест на антитела к COVID-19.
К вакцинации в Украине привлекут студентов-медиков и интернов
Источник: ВОЗ
ВОЗ начала в Украине тренинги по вакцинации против коронавируса для преподавателей медицинских университетов. К вакцинации хотят привлечь волонтеров и студентов. Это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения до конца 2021 года.
Глава Минздрава Виктор Ляшко тоже считает, что украинские врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов. В таком случае врачи будут иметь больше времени для пациентов с другими болезнями.
Новости о коронавирусе в мире 7 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 7 июля в мире зарегистрировали более чем 184 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что 3 992 988 больных умерли от осложнений. В то же время 121 миллион пациентов выздоровели.
На данный момент от коронавируса продолжают лечиться более 59 миллионов человек.
В Великобритании ухудшилась ситуация с COVID-19
Источник: Sky News
В Великобритании наблюдается ухудшение эпидемической ситуации – за минувшие сутки в стране обнаружили 28 773 случая COVID-19. Этот показатель является самым высоким с января.Обратите внимание! В Великобритании число инфекций растет уже больше месяца. Кроме этого, все большее распространение получает штамм "Дельта".
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Научно о коронавирусе
Препарат, который снижает риск смерти от коронавируса на 13%
Источник: ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации лечения больных COVID-19. Организация добавила в список блокаторы рецепторов интерлейкина-6, которые спасают жизни тяжелобольных людей.Такими препаратами являются: тоцилизумаб и сарилумаб.
Метаанализ показал, что прием препаратов снижает смертность вследствие коронавируса на 13% по сравнению со стандартным протоколом лечения. Кроме того, вероятность искусственной вентиляции легких также снижается на 28%.
Трансплантация кала может быть лечением COVID-19
Источник: Gut
Трансплантация кишечной микробиоты оказалась связанной с необычно быстрым исчезновением симптомов COVID-19 у двух пациентов. Этот метод исследуют подробнее.
В то же время выборка исследования достаточно ограничена: ученые описали 2 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 пациентов, получивших пересадку кишечной микробиоты из-за клостридий. Симптомы COVID-19 у них исчезли вскоре после процедуры.