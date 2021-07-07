Новости о коронавирусе 7 июля: препарат, который снижает риск смерти, ухудшение в Великобритании

В Украине суточный показатель заболеваемости коронавирусом не превышает тысячи случаев. Темпы вакцинации растут, вместе с тем в ВОЗ порекомендовали Украине привлечь интернов к программе вакцинации населения. В Великобритании ухудшилась ситуация – суточный показатель заболеваемости самый высокий с января. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 июля.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 7 июля 2021 года в Украине обнаружили более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране обнаружили 610 больных – среди них 40 детей и 20 медработников.

В больницы были госпитализированы 458 больных с осложненным течением болезни. Еще 33 пациента ушли из жизни. Вместе с тем выздоровели в течение 6 июля – 1 666 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 6 июля: рекорд смертности в России, в Украине могут изготавливать вакцины

За сутки в Украине провели 46 168 тестов на коронавирус:

методом ПЦР – 20 240,

методом ИФА – 9 189.

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 739.

зафиксировали 2 238 974 больных COVID-19.

2 174 353 из них уже выздоровели,

но 52 537 пациентов – умерли.

Случаи COVID-19 в регионах: суточный прирост

Киев – 217 случаев;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 19 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 9 случаев;

Запорожская область – 12 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 49 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 32 случая;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 36 случаев;

Полтавская область – 22 случая;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 11 случаев;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 5 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине провели более 3 миллионов прививок против COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 6 июля, в Украине провели 93 554 прививки против COVID-19. 36 023 человека получили первую дозу вакцины. В то же время 57 531 человеку сделали вторую прививку.

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привито 2 136 563 человека, 2 136 561 из которых получили первую дозу вакцины, а 955 607 – вторую. Всего в стране проведено 3 092 168 прививок против COVID-19.

По состоянию на 6 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

Сколько украинцев имеют коллективный иммунитет к коронавирусу

Источник: РБК-Украина

Предварительные результаты исследования Минздрава свидетельствуют, что иммунитет против коронавируса имеет треть граждан Украины. Министерство проводило исследование совместно со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.

Пока что это не окончательные результаты – группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства весь июль – людей будут опрашивать и делать им бесплатный тест на антитела к COVID-19.

К вакцинации в Украине привлекут студентов-медиков и интернов

Источник: ВОЗ

ВОЗ начала в Украине тренинги по вакцинации против коронавируса для преподавателей медицинских университетов. К вакцинации хотят привлечь волонтеров и студентов. Это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения до конца 2021 года.

Глава Минздрава Виктор Ляшко тоже считает, что украинские врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов. В таком случае врачи будут иметь больше времени для пациентов с другими болезнями.

Новости о коронавирусе в мире 7 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 7 июля в мире зарегистрировали более чем 184 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что 3 992 988 больных умерли от осложнений. В то же время 121 миллион пациентов выздоровели.

На данный момент от коронавируса продолжают лечиться более 59 миллионов человек.

В Великобритании ухудшилась ситуация с COVID-19

Источник: Sky News

В Великобритании наблюдается ухудшение эпидемической ситуации – за минувшие сутки в стране обнаружили 28 773 случая COVID-19. Этот показатель является самым высоким с января.

В Великобритании число инфекций растет уже больше месяца. Кроме этого, все большее распространение получает штамм "Дельта".

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Научно о коронавирусе

Препарат, который снижает риск смерти от коронавируса на 13%

Источник: ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации лечения больных COVID-19. Организация добавила в список блокаторы рецепторов интерлейкина-6, которые спасают жизни тяжелобольных людей.

Такими препаратами являются: тоцилизумаб и сарилумаб.

Метаанализ показал, что прием препаратов снижает смертность вследствие коронавируса на 13% по сравнению со стандартным протоколом лечения. Кроме того, вероятность искусственной вентиляции легких также снижается на 28%.

Трансплантация кала может быть лечением COVID-19

Источник: Gut

Трансплантация кишечной микробиоты оказалась связанной с необычно быстрым исчезновением симптомов COVID-19 у двух пациентов. Этот метод исследуют подробнее.

В то же время выборка исследования достаточно ограничена: ученые описали 2 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 пациентов, получивших пересадку кишечной микробиоты из-за клостридий. Симптомы COVID-19 у них исчезли вскоре после процедуры.