Депутаты-антивакцинаторы, засекреченная смертность в Беларуси: новости о коронавирусе 7 октября

В Верховной Раде есть депутаты, которые не хотят прививаться. В Беларуси засекретили статистику смертности во время пандемии. Три области могут перейти в красную зону, 12 уже в оранжевой. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 7 октября

Количество больных резко подскочило

Источник: Минздрав

По состоянию на 7 октября суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 15 125, среди инфицированных 1 421 ребенок и 341 медработник.

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В больницы были госпитализированы 3 541 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 314 пациентов. В то же время выздоровели 4 380 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В течение суток лаборатории осуществили 113 077 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 53 031

методом ИФА – 9 964 человека

экспресс-тестами – 50 082 человека

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 497 643 случая заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 277 762 человека.

Зато жертвами коронавируса, к сожалению, стали 57 840 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 802 случая;

Винницкая область – 222 случая;

Волынская область – 407 случаев;

Днепропетровская область – 1042 случая;

Донецкая область – 985 случаев;

Житомирская область – 703 случая;

Закарпатская область – 209 случаев;

Запорожская область – 742 случая;

Ивано-Франковская область – 428 случаев;

Киевская область – 494 случая;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 495 случаев;

Львовская область – 1130 случаев;

Николаевская область – 236 случаев;

Одесская область – 1059 случаев;

Полтавская область – 368 случаев;

Ровненская область – 576 случаев;

Сумская область – 674 случая;

Тернопольская область – 612 случаев;

Харьковская область – 1168 случаев;

Херсонская область – 488 случаев;

Хмельницкая область – 559 случаев;

Черкасская область – 507 случаев;

Черновицкая область – 672 случая;

Черниговская область – 448 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 122 298 человек. В частности, для 59 428 людей это была первая доза вакцины, еще 62 870 человек получили вторую дозу, а затем завершили процесс вакцинации против COVID-19.

В течение суток работали:

914 мобильных бригад;

3 038 пунктов прививки;

351 центр вакцинации.

В целом, с начала прививочной кампании привиты 7 360 202 человека:

из них по крайней мере одну дозу получили – 7 360 200 человек

полностью иммунизированы и получили по две дозы – 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 302 370 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Показатели госпитализации и заболеваемости

Источник: Минздрав

По состоянию на 7 октября 12 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Черновицкой области – 715, Луганской – 687, Харьковской – 477, Запорожской – 432. К слову, в норме показатель должен быть 75 на 100 тысяч населения.

Какие области соответствуют показателям оранжевой зоны:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

Луганская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Пик коронавируса в Киеве прогнозируют на конец октября – ноябрь

Источник: 24 канал

В Киеве фиксируют все больше случаев COVID-19. Вскоре ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице может ухудшиться. Прогнозируемый пик будет в Киеве в конце октября – ноябре 2021 года.

Депутаты-антивакцинаторы

Источник: 24 канал

В комитете здоровья заявили, что в парламенте низкий показатель вакцинации. Требовать определенные документы для подтверждения состояния является нормальной практикой. Такое мнение в эфире 24 канала выразила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, от нардепов можно требовать зеленый COVID-сертификат или ПЦР и антиген-тесты.

В Киеве невакцинированных учителей будут отстранять

Источник: "Обозреватель"

Школы в Киеве могут самостоятельно отстранять от работы непривитых учителей. А директора могут получить выговор или даже увольнение за отсутствие контроля за вакцинацией работников.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

В Мелитополе усиливают карантин

Источник: "Наш Город"

Запорожская область, включая Мелитополь, теперь в оранжевой карантинной зоне. В связи с этим в городе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте. Внедренные ограничения в городе будут касаться прежде всего тех, кто не имеет прививки от коронавируса.



Правила адаптивного карантина / Данные МОЗ / Инфографика 24 канала

В Винницкой области увеличивается количество больных COVID-19

Источник: 24 канал

В Украине 8 областей вошли в оранжевую зону карантина. Одной из них стала Винницкая область, где медики прогнозируют ухудшение ситуации. Врачи утверждают, что Винница может войти в красную зону карантина. Из-за этого в городе усиливают противоэпидемические мероприятия.

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Антивакцинаторы разослали фейковые письма от имени Львовского медуниверситета

Источник: ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Некоторые СМИ Львовщины получили фейковые письма якобы от Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. В них говорилось о вымышленных исследованиях по изучению вакцины Moderna и антивакцинаторских выводах, которые сделали в итоге.

Новости о коронавирусе в мире 7 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

Всего в мире обнаружили более 236,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 44 млн. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Бразилия и Россия.

В Беларуси засекретили статистику смертности во время пандемии

Источник: "Радио Свобода"

Власти Беларуси изъяли из общего доступа статистический сборник "Здоровье в Республике Беларусь" 2020 года. В нем данные о том, что в течение года в больницах страны умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

Россияне едут за границу, чтобы вакцинироваться западными вакцинами

Источник: ICTV

В России стремительно растет заболеваемость коронавирусом, несколько недель подряд суточные показатели обновляют максимум. В то же время делать прививки отечественными вакцинами желающих мало, а других вакцин в РФ нет. Доказательством этого является так называемые "вакцинные туры" за границу, которые сейчас очень популярны среди россиян. Во время путешествия людям предлагают вакцинироваться западными препаратами.

Исследования коронавируса

Использование пульсоксиметра уменьшает риск смерти

Источник: SSRN

Пульсоксиметр – прибор, который оценивает насыщение крови кислородом. Большинство узнали о нем только во время пандемии COVID-19, когда стало известно, что при этой болезни может развиваться гипоксия (снижение уровня кислорода в крови), которая некоторое время не влияет на состояние человека. В новом исследовании ученые проверили, улучшает ли использование пульсоксиметра прогнозы при COVID-19.

Больше здесь Использование пульсоксиметра уменьшает риск смерти от коронавируса