Новости о коронавирусе в Украине
Заболеваемость коронавирусом: статистика
Источник: Минздрав
В Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 197 человек, в том числе 197 детей и 37 медработников. По сравнению с прошлыми сутками заболеваемость выросла, вчера суточный прирост инфицированных составил 773.
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В больницы госпитализировали 485 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 53 пациента. В то же время выздоровели 1 429 человек.
За сутки в Украине лаборатории осуществили 48 399 тестирований, в частности:
- методом ПЦР – 22 596,
- методом ИФА – 7 811,
- экспресс-тестами – 17 992.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 304 случая;
- Винницкая область – 56 случаев;
- Волынская область – 33 случая;
- Днепропетровская область – 151 случай;
- Донецкая область – 87 случаев;
- Житомирская область – 39 случаев;
- Закарпатская область – 32 случая;
- Запорожская область – 149 случаев;
- Ивано-Франковская область – 58 случаев;
- Киевская область – 69 случаев;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 165 случаев;
- Николаевская область – 25 случаев;
- Одесская область – 140 случаев;
- Полтавская область – 64 случая;
- Ровненская область – 104 случая;
- Сумская область – 47 случаев;
- Тернопольская область – 78 случаев;
- Харьковская область – 163 случая;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 85 случаев;
- Черкасская область – 35 случаев;
- Черновицкая область – 119 случаев;
- Черниговская область – 38 случая.
* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Динамика вакцинации
Источник: Минздрав
В течение суток, 6 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировали 133 922 человека, в частности, первую дозу получили 37 380 человек, вторую дозу, следовательно завершили иммунизацию, – 96 542 человека.
Вакцинацию проводили:
- 882 мобильные бригады,
- 2 827 пунктов прививки;
- 338 центров вакцинации.
Где в первую очередь могут усилить карантин
Источник: 24 канал
COVID-19 и вакцинация учителей
Источник: "Нова українська школа"
В Минздраве отмечают, что школы в желтой и оранжевой зонах смогут работать очно при усиленном карантине. Но только при условии, если там будет вакцинировано 80% персонала. Однако реальность совсем другая – сейчас полный курс прививки прошли лишь 30% педагогов.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала
Марцинкив попал в COVID-скандал
Источник: фейсбук Руслана Марцинкива
Руслан Марцинкив, который неоднократно попадал в скандалы, снова отличился. На этот раз мэр Ивано-Франковска пытался остроумно потроллить антивакцинаторов. Затем во время еженедельного оперативного совещания он дал протокольное поручение наблюдать за секретарем городского совета Виктором Синишином – не вырастут ли у него "рога и копыта" после прививки.
Новости о коронавирусе в мире 7 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 7 сентября в мире официально сообщили о более чем 221 миллионе случаев инфицирования SARS-CoV-2, более чем 4,5 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 649 тысяч американцев. Следующими по числу выявленных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
Актуально Во избежание падения уровня антител против Дельта: Sinovac нужно три дозы
В Японии умер мужчина, которого прививали вакциной с примесями
Источник: Japan Times
В Японии подтвердили смерть третьего жителя после вакцинации испорченной партией вакцин Moderna. Мужчина умер на следующий день после введения препарата.
Исследования коронавируса
Дельта и дети
Источник: CDC
Дельта штамм коронавируса заразнее, чем его предыдущие версии. У взрослых он может вызвать более тяжелое течение инфекции. В новых исследованиях ученые попытались ответить на вопрос, насколько опасен он для детей.
Узнайте здесь Насколько Дельта штамм коронавируса опаснее для детей
Новые данные о штамме Мю: в чем опасность
Источник: Українські новини
Недавно ученые обнаружили новый штамм коронавируса, речь идет о мутации Мю. Всемирная организация здравоохранения уже сообщила, что начала следить за циркуляцией штамма. Теперь в США заявили, что штамм коронавируса Мю может обходить защиту антител.