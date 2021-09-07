Новости о коронавирусе в Украине

Заболеваемость коронавирусом: статистика

Источник: Минздрав

В Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 197 человек, в том числе 197 детей и 37 медработников. По сравнению с прошлыми сутками заболеваемость выросла, вчера суточный прирост инфицированных составил 773.

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В больницы госпитализировали 485 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 53 пациента. В то же время выздоровели 1 429 человек.

За сутки в Украине лаборатории осуществили 48 399 тестирований, в частности:

методом ПЦР – 22 596,

методом ИФА – 7 811,

экспресс-тестами – 17 992.

За все время пандемии в Украине подтвердили 2 300 504 случая заражения коронавирусом. По состоянию на 7 сентября выздоровело – 2 214 606 человек. Жертвами COVID-19 стали 54 054 пациента.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 304 случая;

Винницкая область – 56 случаев;

Волынская область – 33 случая;

Днепропетровская область – 151 случай;

Донецкая область – 87 случаев;

Житомирская область – 39 случаев;

Закарпатская область – 32 случая;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 58 случаев;

Киевская область – 69 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 165 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 140 случаев;

Полтавская область – 64 случая;

Ровненская область – 104 случая;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 78 случаев;

Харьковская область – 163 случая;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 85 случаев;

Черкасская область – 35 случаев;

Черновицкая область – 119 случаев;

Черниговская область – 38 случая.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Динамика вакцинации

Источник: Минздрав

В течение суток, 6 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировали 133 922 человека, в частности, первую дозу получили 37 380 человек, вторую дозу, следовательно завершили иммунизацию, – 96 542 человека.

Вакцинацию проводили:

882 мобильные бригады,

2 827 пунктов прививки;

338 центров вакцинации.

Важно! С начала вакцинальной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 923 423 прививки.

Где в первую очередь могут усилить карантин

Источник: 24 канал Самая опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

COVID-19 и вакцинация учителей

В Минздраве отмечают, что школы в желтой и оранжевой зонах смогут работать очно при усиленном карантине. Но только при условии, если там будет вакцинировано 80% персонала. Однако реальность совсем другая – сейчас полный курс прививки прошли лишь 30% педагогов.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала

Марцинкив попал в COVID-скандал

Источник: фейсбук Руслана Марцинкива

Руслан Марцинкив, который неоднократно попадал в скандалы, снова отличился. На этот раз мэр Ивано-Франковска пытался остроумно потроллить антивакцинаторов. Затем во время еженедельного оперативного совещания он дал протокольное поручение наблюдать за секретарем городского совета Виктором Синишином – не вырастут ли у него "рога и копыта" после прививки.

Новости о коронавирусе в мире 7 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 7 сентября в мире официально сообщили о более чем 221 миллионе случаев инфицирования SARS-CoV-2, более чем 4,5 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 649 тысяч американцев. Следующими по числу выявленных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

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В Японии умер мужчина, которого прививали вакциной с примесями

Источник: Japan Times

В Японии подтвердили смерть третьего жителя после вакцинации испорченной партией вакцин Moderna. Мужчина умер на следующий день после введения препарата.

Важно! Минздрав страны заявил, что причинно-следственная связь между смертью и проведенной вакцинацией не установлена. Ранее после прививок вакциной Moderna из "загрязненных" партий умерли двое мужчин.

Исследования коронавируса

Дельта и дети

Источник: CDC

Дельта штамм коронавируса заразнее, чем его предыдущие версии. У взрослых он может вызвать более тяжелое течение инфекции. В новых исследованиях ученые попытались ответить на вопрос, насколько опасен он для детей.

Узнайте здесь Насколько Дельта штамм коронавируса опаснее для детей

Новые данные о штамме Мю: в чем опасность

Источник: Українські новини

Недавно ученые обнаружили новый штамм коронавируса, речь идет о мутации Мю. Всемирная организация здравоохранения уже сообщила, что начала следить за циркуляцией штамма. Теперь в США заявили, что штамм коронавируса Мю может обходить защиту антител.