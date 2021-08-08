Новости о коронавирусе 8 августа: антивакцинаторы возмущаются в мире, Дельта на Львовщине
Источник:24 Канал
В Европе продолжаются массовые акции протеста из-за принудительных прививок. На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания Дельта-штаммом. В течение минувших суток в Украине коронавирусом заразились 619 человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 8 августа
Статистика распространения: почти вдвое меньше, чем вчера
Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине коронавирусом заразились 619 человек. Среди них 45 детей и 11 медработников. Болезнь унесла жизни 10 человек. В больницы госпитализировали 561 человека с симптомами COVID-19.
Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных
Вместе с тем, за этот период удалось побороть недуг 235 людям. За все время пандемии в Украине в целом удалось провести 11 528 091 тестирование.Справка. С начала пандемии вообще заболели – 2 259 151 человек. Выздоровели – 2 190 921 человек. К сожалению, всего зафиксировали 53 095 летальных случаев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 53 случая;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 8 случаев;
- Днепропетровская область – 72 случая;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 24 случая;
- Ивано-Франковская область – 21 случай;
- Киевская область – 26 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 7 случаев;
- Львовская область – 11 случаев;
- Николаевская область – 15 случаев;
- Одесская область – 50 случаев;
- Полтавская область – 12 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 7 случаев;
- Тернопольская область – 38 случаев;
- Харьковская область – 38 случаев;
- Херсонская область – 101 случай;
- Хмельницкая область – 27 случаев;
- Черкасская область – 6 случаев;
- Черновицкая область – 27 случаев;
- Черниговская область – 13 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса 78 965 человек, что более чем на 90 тысяч меньше, чем вчера. Днем раньше за сутки успели сделать 170 602 укола.
Одну дозу за вчера получили 50 993 человека. Две последних дозы – 27 972 человека. Теперь они полностью иммунизированы.
На Львовщине подтвердили 7 случаев Дельта-штамма
Источник: фейсбук Натальи Иванченко-Тимко
На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом, вызванных штаммом Дельта. Большинство из больных вернулись из России и Великобритании. Еще 2 больных женщин не выезжали за границу. Соответственно, они заразились в пределах Львовской области.
Минздрав рекомендует сократить интервал между вакцинами
Источник: "Радио Свобода"
В Министерстве здравоохранения рекомендуют сократить сроки между введением первого и второго уколов. Главный санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что эффективность сокращения интервалов подтвердили в ряде научных исследований. Так, хотят сократить этот период между введением доз вакцины с 28 до 14 дней.
Новости о коронавирусе в мире 8 августа
Статистика распространения
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии коронавирус обнаружили более чем в 202,2 миллиона человек по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,2 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – COVID-19 диагностировали более чем у 35,7 миллиона человек, по меньшей мере 616 тысяч – умерли. Сильно пострадала от инфекции и Индия, где болезнь обнаружили почти у 32 миллионов человек. Сейчас в стране зарегистрировали 427 тысячи смертей среди пациентов.
Следующими по количеству случаев и смертей лидируют Бразилия, Франция и Россия.
Массовые протесты антивакцинаторов во Франции, Польше и Испании
Источник: Euronews
В Европе продолжаются массовые акции протеста из-за принудительных прививок против COVID-19 и так называемых паспортов вакцинации. К активистам во Франции, Италии и Германии присоединились единомышленники в Испании и Польше.
Больше здесь Массовые протесты антивакцинаторов: десятки тысяч вышли на улицы
Новый всплеск коронавируса в США
Источник: USA Today
В США резко ухудшилась эпидемическая ситуация – больницы бьют тревогу. Среди новых больных большое количество невакцинированных людей, а также детей. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что количество COVID-госпитализаций увеличилось более чем в три раза в течение месяца – с примерно 12 тысяч до почти 43 тысяч.
В ВОЗ решили, как будут называть новые штаммы коронавируса
Источник: The Telegraph
Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что 24 буквы греческого алфавита может не хватить для обозначения штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому могут называть мутации вируса именами созвездий.Справка. До сих пор назвали 11 мутаций: 4 варианта, которые вызывают беспокойство, включая дельта и бета; еще 4 интересные варианты, такие как эта и лямбда; плюс эпсилон, дита и тета.
Исследования коронавируса
Одной дозы вакцины Pfizer может быть достаточно для людей, перенесших COVID-19
Источник: Medical Express
Ученые предположили, что люди, у которых подтвердили предварительное инфицирование COVID-19, могут быть достаточно защищены от повторного заражения после однократной дозы вакцины мРНК. По их мнению, в таком случае миллионы доз могли бы быть доступными для стран, которым это нужно.