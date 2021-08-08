Новости о коронавирусе 8 августа: антивакцинаторы возмущаются в мире, Дельта на Львовщине

В Европе продолжаются массовые акции протеста из-за принудительных прививок. На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания Дельта-штаммом. В течение минувших суток в Украине коронавирусом заразились 619 человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 8 августа

Статистика распространения: почти вдвое меньше, чем вчера

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине коронавирусом заразились 619 человек. Среди них 45 детей и 11 медработников. Болезнь унесла жизни 10 человек. В больницы госпитализировали 561 человека с симптомами COVID-19.

Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных

Вместе с тем, за этот период удалось побороть недуг 235 людям. За все время пандемии в Украине в целом удалось провести 11 528 091 тестирование.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 53 случая;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 8 случаев;

Днепропетровская область – 72 случая;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 18 случаев;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 21 случай;

Киевская область – 26 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 7 случаев;

Львовская область – 11 случаев;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 50 случаев;

Полтавская область – 12 случаев;

Ровненская область – 4 случая;

Сумская область – 7 случаев;

Тернопольская область – 38 случаев;

Харьковская область – 38 случаев;

Херсонская область – 101 случай;

Хмельницкая область – 27 случаев;

Черкасская область – 6 случаев;

Черновицкая область – 27 случаев;

Черниговская область – 13 случаев.

. С начала пандемии вообще заболели – 2 259 151 человек. Выздоровели – 2 190 921 человек. К сожалению, всего зафиксировали 53 095 летальных случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.