Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
В течение суток заболели коронавирусом 9 371 человек. К сожалению, умерли от последствий недуга – 450 пациентов. Также за минувшие сутки увеличилось количество госпитализаций, по сравнению со вчерашним днем – 2 998 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом нуждались в помощи медиков. В то же время удалось побороть недуг за то же время 26 804 лицам.
Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница
Темпы тестирований
Всего осуществили 83 852 тестирования в сутки, в частности:
- методом ПЦР – 40 611;
- методом ИФА – 8 351;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 890.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 519;
- Винницкая область – 369;
- Волынская область – 379;
- Днепропетровская область – 358;
- Донецкая область – 723;
- Житомирская область – 187;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 530;
- Ивано-Франковская область – 166;
- Киевская область – 489;
- Кировоградская область – 137;
- Луганская область – 147;
- Львовская область – 413;
- Николаевская область – 305;
- Одесская область – 284;
- Полтавская область – 705;
- Ровненская область – 397;
- Сумская область – 274;
- Тернопольская область – 184;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 201;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 376;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 78.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболел коронавирусом 3 519 981 человек. Всего выздоровело – 3 109 423 человека. Также выявили 89 436 летальных исходов.
Всего провели 16 160 332 ПЦР-тестирований.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал
Более 12 миллионов украинцев вакцинировались против COVID-19
Источник: МОЗ
За вчера прививки получили 199 765 человек, в том числе первую дозу – 79 270 человек, вторую дозу – 120 495 человек.
С начала вакцинальной кампании вакцинировали 13 905 433 человека:
- из них получили первую дозу – 13 905 431 человек;
- получили две дозы – 12 042 233 человека.
Всего провели 25 947 664 прививки (и первой, и второй дозами).
Радуцкий рассказал, когда будет доступна бустерная доза
Источник: "Суспільне"
В Украине планируют запустить бустерную вакцинацию против коронавируса в январе 2022 года. В конце зимы прогнозируют новую волну COVID-19. Введение третьей дозы вакцины не связано с новым штаммом коронавируса Омикрон.
Заболеваемость будет менее 8 тысяч случаев за сутки, – НАН
Источник: НАН
Ученые Национальной академии наук (НАН) отметили, что за последние 2 недели эпидемия спадала относительно устойчивыми темпами.
Среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилось до 10 318 человек в день. Тогда как среднее количество летальных исходов – 430 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.
Согласно прогнозным вычислениям:
- среднее количество новых случаев будет равно 9 410 (SEIR_U) или 8 626 (Prophet) в течение недели 8 – 14 декабря 2021 года;
- и 7 677 (SEIR_U) или 7 279 (Prophet) – в течение недели 15 – 21 декабря 2021 года.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 8 декабря в мире обнаружили более 267 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.
Насколько вакцина от Pfizer эффективна против Омикрона
Источник: Sky News
Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19.
Способность этого штамма "ускользать" от вакцины была в 5 – 10 раз лучше, чем у Бета-варианта. Однако, не все потеряно.
Британские ученые обнаружили новую "невидимую" версию Омикрона
Источник: The Guardian
Ученые из Великобритании обнаружили "невидимый" вариант штамма Омикрон. Он немного отличается от известного ранее.
Скрытый штамм открыли ученые из Института генетики Университетского колледжа Лондона.
У "невидимой" версии с обычным Омикроном много общих мутаций. Однако в нем нет генетических изменений, которые определяют лабораторные тесты ПЦР.
Разработали материал, который убивает коронавирус за несколько часов
Источник: Bloomberg
Команда исследователей из Гонконгского университета заявила, что разработала материал, который полностью нейтрализует коронавирус COVID-19.
Сейчас же ученые сотрудничают с промышленными партнерами. Они проверяют этот материал в повседневной среде и уже придумали, как его применять. В частности, для:
- создания кнопок в лифтах;
- дверных ручек и перил.
Необычный симптом заражения Омикроном у детей
Источник: Sky News
По миру распространяется новый штамм Омикрон. Пока от него не зафиксировали ни одной смерти. Однако у детей обнаружили необычный симптом.
Так, если ребенок вдруг инфицируется штаммом Омикрон, у него может появляться необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойдт.
У взрослых такого еще не наблюдали. Также у маленьких пациентов часто можно наблюдать:
- усталость;
- головная боль;
- потерю аппетита.