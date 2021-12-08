Эффективность Pfizer против Омикрона, новые симптомы: новости о коронавирусе

В Украине за сутки заболели коронавирусом более 9 тысяч человек. В НАН прогнозируют спад заболеваемости и в дальнейшем. В то же время темпы вакцинации достаточно высоки – две дозы прививки получили более 12 тысяч украинцев. Разработали материал, который убивает коронавирус. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

В течение суток заболели коронавирусом 9 371 человек. К сожалению, умерли от последствий недуга – 450 пациентов. Также за минувшие сутки увеличилось количество госпитализаций, по сравнению со вчерашним днем – 2 998 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом нуждались в помощи медиков. В то же время удалось побороть недуг за то же время 26 804 лицам.

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Темпы тестирований

Всего осуществили 83 852 тестирования в сутки, в частности:

методом ПЦР – 40 611;

методом ИФА – 8 351;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 890.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровненская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболел коронавирусом 3 519 981 человек. Всего выздоровело – 3 109 423 человека. Также выявили 89 436 летальных исходов.

Всего провели 16 160 332 ПЦР-тестирований.

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Более 12 миллионов украинцев вакцинировались против COVID-19

Источник: МОЗ

За вчера прививки получили 199 765 человек, в том числе первую дозу – 79 270 человек, вторую дозу – 120 495 человек.

С начала вакцинальной кампании вакцинировали 13 905 433 человека:

из них получили первую дозу – 13 905 431 человек;

получили две дозы – 12 042 233 человека.

Всего провели 25 947 664 прививки (и первой, и второй дозами).

Радуцкий рассказал, когда будет доступна бустерная доза

Источник: "Суспільне"

В Украине планируют запустить бустерную вакцинацию против коронавируса в январе 2022 года. В конце зимы прогнозируют новую волну COVID-19. Введение третьей дозы вакцины не связано с новым штаммом коронавируса Омикрон.

Заболеваемость будет менее 8 тысяч случаев за сутки, – НАН

Источник: НАН

Ученые Национальной академии наук (НАН) отметили, что за последние 2 недели эпидемия спадала относительно устойчивыми темпами.

Среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилось до 10 318 человек в день. Тогда как среднее количество летальных исходов – 430 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.

Согласно прогнозным вычислениям:

среднее количество новых случаев будет равно 9 410 (SEIR_U) или 8 626 (Prophet) в течение недели 8 – 14 декабря 2021 года;

и 7 677 (SEIR_U) или 7 279 (Prophet) – в течение недели 15 – 21 декабря 2021 года.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 8 декабря в мире обнаружили более 267 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.

Насколько вакцина от Pfizer эффективна против Омикрона

Источник: Sky News

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19.

Способность этого штамма "ускользать" от вакцины была в 5 – 10 раз лучше, чем у Бета-варианта. Однако, не все потеряно.

Британские ученые обнаружили новую "невидимую" версию Омикрона

Источник: The Guardian

Ученые из Великобритании обнаружили "невидимый" вариант штамма Омикрон. Он немного отличается от известного ранее.

Скрытый штамм открыли ученые из Института генетики Университетского колледжа Лондона.

У "невидимой" версии с обычным Омикроном много общих мутаций. Однако в нем нет генетических изменений, которые определяют лабораторные тесты ПЦР.

Разработали материал, который убивает коронавирус за несколько часов

Источник: Bloomberg

Команда исследователей из Гонконгского университета заявила, что разработала материал, который полностью нейтрализует коронавирус COVID-19.

Нержавеющая сталь, а точнее разработанный сплав, убивает вирус на 99,99% за 6 часов и на 99,75% в течение 3 часов.

Сейчас же ученые сотрудничают с промышленными партнерами. Они проверяют этот материал в повседневной среде и уже придумали, как его применять. В частности, для:

создания кнопок в лифтах;

дверных ручек и перил.

Необычный симптом заражения Омикроном у детей

Источник: Sky News

По миру распространяется новый штамм Омикрон. Пока от него не зафиксировали ни одной смерти. Однако у детей обнаружили необычный симптом.

Так, если ребенок вдруг инфицируется штаммом Омикрон, у него может появляться необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойдт.

У взрослых такого еще не наблюдали. Также у маленьких пациентов часто можно наблюдать:

усталость;

головная боль;

потерю аппетита.

Предварительные данные говорят о том, что сыпь обнаружили у 15% детей, у которых диагностировали новый штамм COVID-19.