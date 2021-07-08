Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня в Украине обнаружили 617 новых случаев инфицирования коронавирусом, среди больных – 26 детей и 28 медиков. В больницы госпитализировали 404 человека с COVID-19, они нуждались в медицинской помощи в стационаре.
Днем ранее Незаконная вакцинация блогеров, лекарства снизили вирусную нагрузку
К сожалению, в течение 7 июля умерли еще 23 больных. Зато выписали 872 пациентов.
Ситуация с тестированием в стране
За минувшие сутки в Украине провели 40 893 теста на коронавирус: из них 17 945 методом ПЦР и 9 129 методом ИФА. Также было сделано 13 819 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
В целом с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 10 983 401 ПЦР-тестирование.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 181 случай;
- Винницкая область – 24 случая;
- Волынская область – 11 случаев;
- Днепропетровская область – 41 случай;
- Донецкая область – 21 случай;
- Житомирская область – 15 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 23 случая;
- Ивано-Франковская область – 7 случаев;
- Киевская область – 50 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 17 случаев;
- Львовская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 18 случаев;
- Полтавская область – 20 случаев;
- Ровненская область – 13 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 10 случаев;
- Харьковская область – 20 случаев;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 5 случаев;
- Черниговская область – 11 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Украине рекордное количество прививок за сутки
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 7 июля, против коронавируса вакцинировали 104 680 граждан страны: 42 029 человек получили первую дозу вакцины. Вторую же дозу получил 62 651 человек.
Сейчас, по данным Минздоава, в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 782 692 жителя страны.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 8 июля в мире зарегистрировали свыше 185 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 4 миллиона больных. В то же время около 122 миллионов пациентов выздоровели.
Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.
Коронавирус распространяется быстрее вакцины, – ООН
Источник: твиттер Антониу Гутерриша
Пандемия COVID-19 далека до завершения – SARS-CoV-2 распространяется быстрее вакцины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, чем активнее распространение коронавируса, тем больше появляется новых штаммов – заразных, смертоносных и более устойчивых к вакцинам.
Гутерриш призвал создать глобальный план прививок, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины.
Франция призывает ЕС не признавать COVID-вакцины из России и Китая
Источник: НВ
Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон считает, что Евросоюз должен не признавать вакцины от коронавируса, которые разработали в России и Китае.
По его мнению, количество признанных вакцин для европейцев должно быть ограничено теми, использование которых уже позволило Европейское агентство лекарственных средств. И другие одобрять не нужно.