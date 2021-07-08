Новости о коронавирусе 8 июля: ЕС просят не признавать некоторые вакцины, заявление ООН

В Украине процент госпитализаций с COVID-19 высок, так в течение последних двух дней в больницы попали почти тысяча пациентов. В то же время в стране выросли темпы вакцинации. В ООН сообщили, что темпы распространения коронавируса все еще выше, чем темпы глобальной вакцинации. Франция призвала ЕС не признавать вакцины из РФ и Китая. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 июля.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня в Украине обнаружили 617 новых случаев инфицирования коронавирусом, среди больных – 26 детей и 28 медиков. В больницы госпитализировали 404 человека с COVID-19, они нуждались в медицинской помощи в стационаре.

Днем ранее Незаконная вакцинация блогеров, лекарства снизили вирусную нагрузку

К сожалению, в течение 7 июля умерли еще 23 больных. Зато выписали 872 пациентов.

Ситуация с тестированием в стране

За минувшие сутки в Украине провели 40 893 теста на коронавирус: из них 17 945 методом ПЦР и 9 129 методом ИФА. Также было сделано 13 819 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

В целом с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 10 983 401 ПЦР-тестирование.

обнаружили – 2 239 591 COVID-больного,

выздоровели – 2 175 225 инфицированных,

умерли – 52 560 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 181 случай;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 21 случай;

Житомирская область – 15 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 23 случая;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 50 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 18 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровненская область – 13 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 10 случаев;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 11 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине рекордное количество прививок за сутки

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 7 июля, против коронавируса вакцинировали 104 680 граждан страны: 42 029 человек получили первую дозу вакцины. Вторую же дозу получил 62 651 человек.

Темы вакцинации выросли:

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 2 178 592 человека. 2 178 590 из них получили 1 дозу вакцины.

А вот полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 018 258 человек (из них двое получили первую дозу заграницей).

Сейчас, по данным Минздоава, в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 782 692 жителя страны.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 8 июля в мире зарегистрировали свыше 185 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 4 миллиона больных. В то же время около 122 миллионов пациентов выздоровели.

Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.

Коронавирус распространяется быстрее вакцины, – ООН

Источник: твиттер Антониу Гутерриша

Пандемия COVID-19 далека до завершения – SARS-CoV-2 распространяется быстрее вакцины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, чем активнее распространение коронавируса, тем больше появляется новых штаммов – заразных, смертоносных и более устойчивых к вакцинам.

Гутерриш призвал создать глобальный план прививок, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины.

Франция призывает ЕС не признавать COVID-вакцины из России и Китая

Источник: НВ

Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон считает, что Евросоюз должен не признавать вакцины от коронавируса, которые разработали в России и Китае.

По его мнению, количество признанных вакцин для европейцев должно быть ограничено теми, использование которых уже позволило Европейское агентство лекарственных средств. И другие одобрять не нужно.