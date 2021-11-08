Новости о коронавирусе 8 ноября в Украине

Эффект выходных: количество больных и госпитализированных с COVID значительно уменьшилось

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 068 случаев заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 3532 человека с выраженными симптомами коронавируса. Некоторые специалисты связывают убыль новых больных тем, что на выходных делают меньше тестирований.

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Несмотря на это, от осложнений болезни умерли 473 пациента. Это немного больше, чем днем ​​ранее (тогда количество новых инфицированных за сутки перевалило 17,4 тысяч, умерло 449 человек). Вмест с тем выздоровели 8 200 человек.

Темпы тестирований

За это же время провели только 63 858 тестирований, в том числе:

методом ПЦР – 29 497;

методом ИФА – 6 547;

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 27 814.

Общая статистика больных за все время



С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 088 501 случай заболевания. По состоянию на 8 ноября поправились 2 520 956 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерло 72 557 жителей страны.



За все время в Украине провели 14 876 584 ПЦР-тестирования.

Где больше всего больных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 349 случаев;

Волынская область – 417 случаев;

Днепропетровская область – 1032 случая;

Донецкая область – 483 случая;

Житомирская область – 718 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 713 случаев;

Ивано-Франковская область – 363 случая;

Киевская область – 425 случаев;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 827 случаев;

Николаевская область – 812 случаев;

Одесская область – 1558 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровненская область – 285 случаев;

Сумская область – 315 случаев;

Тернопольская область – 354 случая;

Харьковская область – 1179 случаев;

Херсонская область – 383 случая;

Хмельницкая область – 660 случаев;

Черкасская область – 243 случая;

Черновицкая область – 361 случай;

Черниговская область – 385 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал

Более 1,6 миллиона прививок сделали за первую неделю ноября, – Минздрав

Источник: Минздрав

В Украине по состоянию на 8 ноября провели уже более 19 миллионов прививок. Только за первую неделю ноября удалось вакцинировать более 1,6 миллионов украинцев. За последние сутки укол от болезни сделали 85 083 жителя страны. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

Между тем с начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу 11 406 282 человека. Вместо этого полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 ​​человека (из них двое получили одну дозу за границей). Всего в стране провели 19 344 335 прививок от коронавируса.

Украинцев без прививки с 8 ноября отстранят от работы: кого это коснется

Источник: Минздрав

С 8 ноября в Украине вступает в силу постановление Кабмина об обязательной иммунизации некоторых слоев населения. Согласно ей, всех невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения зарплаты. В соответствии с приказом обязательным прививкам от COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

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Уже четверть украинцев вакцинировались от коронавируса, – Ляшко

Источник: 24 канал

На 8 ноября в Украине полный курс вакцинации завершили более 25% населения страны. Также около 40% украинцев получили одну дозу. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, лидером по охвату прививкой остается Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс вакцинации. Наименьшая охваченность вакцинацией на этой неделе зарегистрирована в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

В Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer

Источник: 24 канал

В Украину доставили новую партию вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных.

Искала "клиентов": на Прикарпатье разоблачили медработницу, которая подделывала данные о вакцинации

Источник: Нацполиция

На Прикарпатье правоохранители разоблачили медработницу, которая вносила фальшивые данные о вакцинации от COVID-19. Обращались к ней якобы те граждане, которые не желали прививаться. Медработница через программу Medics незаконно вносила персональные данные граждан в электронную систему здравоохранения eHealth – как якобы вакцинированных. "Клиентов" медработница находила через знакомых. Стоила "услуга" 2500 гривен.

По теме Вакцинация детей от COVID-19: почему это необходимо и как подготовиться

Новости о коронавирусе в мире 8 ноября

Число случаев коронавируса в мире перевалило за 250 миллионов

Источник: Worldometers

По состоянию на 8 ноября в мире зарегистрировали 250 миллионов случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран. При этом примерно миллион новых случаев приходится на каждые 4 дня, и это только в Европе.

Впервые за 15 месяцев в Японии не зафиксировали смерти от COVID-19

Источник: The Japan Times

В Японии сообщили, что в течение суток не зарегистрировали смерть от коронавируса. Такого в стране не было 15 месяцев.

Израиль хочет закупить экспериментальные таблетки Pfizer от COVID-19

Источник: Times of Israel

Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer их экспериментальные таблетки от коронавируса. Американский производитель лекарств рекламировал их как высокоэффективное средство в предотвращении госпитализации и смерти.

COVID-19 станет похож на грипп, – разработчики Pfizer

Источник: DW

Через несколько лет COVID-19 может перейти в категорию болезней вроде гриппа. Так он станет управляемым заболеванием. Об этом заявили разработчики вакцины Pfizer/BioNTech Угур Шахин и Эзлем Тюречи. Ежедневно биоинженеры приобретают все больше информации о поведении вируса и его мутации.

Исследование коронавируса

Может ли человек заразиться коронавирусом от вакцины

Источник: Минздрав

Существует миф, что вакцинированные от коронавируса люди легче заражают других людей, потому что в них с прививкой ввели коронавирус. Это неверное утверждение. Дело в том, что вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. В то же время она стимулирует выработку иммунитета. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.