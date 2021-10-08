Новости о коронавирусе в мире 8 октября
Еще больше COVID-больных: за сутки заболели более 16 тысяч, госпитализировали 3 526 человек
Источник: Минздрав
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 16 362 человек. Среди них – 1 553 ребенка и 431 медработник. В больницы госпитализировали 3 526 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умер 241 пациент. В то же время выздоровели 4 720 человек.
Днем ранее Обязательные прививки, депрессия после коронавируса: новости о коронавирусе 7 октября
Общая картина заболеваемости
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 514 005 случаев заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 282 482 человека. Но умерли от коронавируса, к сожалению, 58 081 житель страны.
Темпы тестирования
В течение суток лаборатории провели более 106 тысяч тестирований на SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 53 211,
- методом ИФА – 10 100,
- экспресс-тестами – 43 558.
Всего с начала пандемии сделали 13 164 600 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 721 случай;
- Винницкая область – 302 случая;
- Волынская область – 395 случаев;
- Днепропетровская область – 1 345 случаев;
- Донецкая область – 949 случаев;
- Житомирская область – 550 случаев;
- Закарпатская область – 149 случаев;
- Запорожская область – 808 случаев;
- Ивано-Франковская область – 381 случай;
- Киевская область – 525 случаев;
- Кировоградская область – 103 случая;
- Луганская область – 658 случаев;
- Львовская область – 1 237 случаев;
- Николаевская область – 342 случая;
- Одесская область – 1 418 случаев;
- Полтавская область – 574 случая;
- Ровненская область – 562 случая;
- Сумская область – 845 случаев;
- Тернопольская область – 614 случаев;
- Харьковская область – 1 025 случаев;
- Херсонская область – 716 случаев;
- Хмельницкая область – 608 случаев;
- Черкасская область – 582 случая;
- Черновицкая область – 611 случаев;
- Черниговская область – 342 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Уже 6 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 8 октября уже более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Это означает, что они прошли полный курс прививки. За минувшие сутки удалось привить против коронавируса 127 685 человек. Одну дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированы – 66 435 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 7 421 452 человека, из них получили:
- одну дозу – 7 421 450 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за границей).
Всего в стране провели 13 430 055 прививок.
Уже 13 областей Украины в оранжевой зоне
Источник: Минздрав
По состоянию на 8 октября 13 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черниговская. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.
К теме Пенсионеры в двух областях могут уколоть COVID-вакцину на почте: список адресов
Новости о коронавирусе в мире 8 октября
"Нас покинули" : в Израиле одновременно уволились более 2 500 медиков
Источник: The Times of Israel
В Израиле более 2 500 врачей-интернов массово уволились с работы 7 октября. Все это – из-за изнурительных условий труда. Все они были вынуждены выходить на 26-часовые рабочие смены. Поэтому они вышли на протест. Они написали, что поняли, что их просто "покинули". Дело в том, что правительство отказалось сократить максимальную продолжительность дежурства для всех врачей-интернов с 26 до 18 часов. В то же время там предложили постепенное сокращение до 2026 года и только в 10 больницах в отдаленных районах. Однако для хирургов продолжительность дежурства осталась прежней – 26 часов.
Врачи собрались на протест / Фото Мириам Альстер, Flash90
Вакцинировать 40% населения Земли до конца 2021 года, – ООН об амбициозных планах
Источник: The National News
Организация объединенных наций и ее Всемирная организация здравоохранения объявили амбициозный план по вакцинации населения планеты от коронавируса. Так, там хотят полностью привить 40% людей до конца 2021 года. А к середине 2022 года – 70%. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире уже производится достаточное количество вакцин для достижения этой цели.
ВОЗ уточнила определение коллективного иммунитета
Источник: фейсбук Сергея Диброва
Путей коллективного иммунитета может быть два: люди массово болеют и вырабатывают естественный иммунитет; люди массово вакцинируются. Всемирная организация здравоохранения выступает за второй вариант, ведь он не позволяет распространять инфекцию и предотвращает потерю человеческих жизней.