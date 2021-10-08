В Украине растет количество госпитализаций, большие планы ООН: новости о коронавирусе 8 октября

В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Полностью иммунизированы от болезни лишь 6 миллионов украинцев. ООН планирует вакцинировать 40% населения Земли до конца 2021 года. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 октября.

Новости о коронавирусе в мире 8 октября

Еще больше COVID-больных: за сутки заболели более 16 тысяч, госпитализировали 3 526 человек

Источник: Минздрав

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 16 362 человек. Среди них – 1 553 ребенка и 431 медработник. В больницы госпитализировали 3 526 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умер 241 пациент. В то же время выздоровели 4 720 человек.

Днем ранее Обязательные прививки, депрессия после коронавируса: новости о коронавирусе 7 октября

Общая картина заболеваемости

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 514 005 случаев заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 282 482 человека. Но умерли от коронавируса, к сожалению, 58 081 житель страны.

Темпы тестирования

В течение суток лаборатории провели более 106 тысяч тестирований на SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 53 211,

методом ИФА – 10 100,

экспресс-тестами – 43 558.

Всего с начала пандемии сделали 13 164 600 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 721 случай;

Винницкая область – 302 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 1 345 случаев;

Донецкая область – 949 случаев;

Житомирская область – 550 случаев;

Закарпатская область – 149 случаев;

Запорожская область – 808 случаев;

Ивано-Франковская область – 381 случай;

Киевская область – 525 случаев;

Кировоградская область – 103 случая;

Луганская область – 658 случаев;

Львовская область – 1 237 случаев;

Николаевская область – 342 случая;

Одесская область – 1 418 случаев;

Полтавская область – 574 случая;

Ровненская область – 562 случая;

Сумская область – 845 случаев;

Тернопольская область – 614 случаев;

Харьковская область – 1 025 случаев;

Херсонская область – 716 случаев;

Хмельницкая область – 608 случаев;

Черкасская область – 582 случая;

Черновицкая область – 611 случаев;

Черниговская область – 342 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Уже 6 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 8 октября уже более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Это означает, что они прошли полный курс прививки. За минувшие сутки удалось привить против коронавируса 127 685 человек. Одну дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированы – 66 435 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 7 421 452 человека, из них получили:

одну дозу – 7 421 450 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего в стране провели 13 430 055 прививок.

Уже 13 областей Украины в оранжевой зоне

Источник: Минздрав

По состоянию на 8 октября 13 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черниговская. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.

К теме Пенсионеры в двух областях могут уколоть COVID-вакцину на почте: список адресов

Новости о коронавирусе в мире 8 октября

"Нас покинули" : в Израиле одновременно уволились более 2 500 медиков

Источник: The Times of Israel

В Израиле более 2 500 врачей-интернов массово уволились с работы 7 октября. Все это – из-за изнурительных условий труда. Все они были вынуждены выходить на 26-часовые рабочие смены. Поэтому они вышли на протест. Они написали, что поняли, что их просто "покинули". Дело в том, что правительство отказалось сократить максимальную продолжительность дежурства для всех врачей-интернов с 26 до 18 часов. В то же время там предложили постепенное сокращение до 2026 года и только в 10 больницах в отдаленных районах. Однако для хирургов продолжительность дежурства осталась прежней – 26 часов.



Врачи собрались на протест / Фото Мириам Альстер, Flash90

Вакцинировать 40% населения Земли до конца 2021 года, – ООН об амбициозных планах

Источник: The National News

Организация объединенных наций и ее Всемирная организация здравоохранения объявили амбициозный план по вакцинации населения планеты от коронавируса. Так, там хотят полностью привить 40% людей до конца 2021 года. А к середине 2022 года – 70%. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире уже производится достаточное количество вакцин для достижения этой цели.

ВОЗ уточнила определение коллективного иммунитета

Источник: фейсбук Сергея Диброва

Путей коллективного иммунитета может быть два: люди массово болеют и вырабатывают естественный иммунитет; люди массово вакцинируются. Всемирная организация здравоохранения выступает за второй вариант, ведь он не позволяет распространять инфекцию и предотвращает потерю человеческих жизней.