Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

В Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 772 человека, в том числе 254 детей и 46 медработников. В больницы госпитализировали 1 017 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 60 пациентов. В то же время выздоровели 1 411 человек.

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За сутки в Украине лаборатории осуществили 67 391 тестирование, в частности:

методом ПЦР – 28 990,

методом ИФА – 8 110,

экспресс-тестами – 30 291.

За все время пандемии в Украине подтвердили 2 303 276 случая заражения коронавирусом. По состоянию на 8 сентября выздоровело – 2 216 017 человек. Жертвами COVID-19 стали 54 114 пациента. Всего проведено ПЦР-тестирований – 12 160 175.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 348 случаев;

Винницкая область – 64 случая;

Волынская область – 73 случая;

Днепропетровская область – 131 случай;

Донецкая область – 120 случаев;

Житомирская область – 73 случая;

Закарпатская область – 13 случаев;

Запорожская область – 178 случаев;

Ивано-Франковская область – 70 случаев;

Киевская область – 87 случаев;

Кировоградская область – 19 случаев;

Луганская область – 123 случая;

Львовская область – 157 случаев;

Николаевская область – 52 случая;

Одесская область – 152 случая;

Полтавская область – 68 случаев;

Ровенская область – 143 случая;

Сумская область – 43 случая;

Тернопольская область – 89 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 124 случая;

Хмельницкая область – 104 случая;

Черкасская область – 76 случаев;

Черновицкая область – 197 случаев;

Черниговская область – 20 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине

В течение суток, 7 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 149 618 человек, в частности, первую дозу получили 47 221 человек, вторую дозу, а затем завершили иммунизацию – 102 397 человек.

Вакцинацию проводили:

968 мобильных бригад;

2 986 пунктов прививок;

335 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 073 041 прививка.

Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

Covishield – 487187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1585491.

Comirnaty от Pfizer – 1970758.

AstraZeneca – 518054.

Janssen от Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1085277.

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На Львовщине у двоих детей подозревают опасный штамм Дельта

Источник: "Твой город"

На Львовщине у двоих детей подозревают штамм коронавируса Дельта. Всего у 30 жителей области сейчас проверяют инфицирование этим вариантом коронавируса.

Образцы их тестов направили на исследование в Центр общественного здоровья Минздрава в Киев. Предварительно в области штамм Дельта обнаружили у 24 жителей области.

Большинство карантинных ограничений не будут применять к вакцинированным

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 8 сентября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Украине прогнозируемо ухудшается, уже в ближайшее время могут усилить карантин.

Впрочем, большинство из карантинных мер не будут применять в отношении вакцинированных граждан.

Внимание! Минздрав учитывает практику европейских стран и США. Именно поэтому в ведомстве предлагают приблизить качество жизни вакцинированного населения к привычному.

Новости о коронавирусе в мире 8 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 8 сентября в мире официально сообщили о более 222 миллиона случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 650 тысяч американцев. Следующими по числу выявленных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

В США в 3 раза больше госпитализированных, чем в прошлом году

Источник: The Guardian

Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в эти выходные было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году. Также теперь на 86% выше смертность от коронавируса.

В частности, в минувшие выходные было 1,146 миллиона случаев еженедельно по сравнению с 287 235 прошлого года. Рост числа пациентов происходит из-за очень заразного штамма Дельта, который продолжает распространяться по Штатам и совпал с выходными, когда наблюдался всплеск путешествий.

В Латвии хотят запустить отдельный транспорт для вакцинированных

Источник: Delfi

Латвийское правительство планирует разрешить перевозчикам граждан организовывать отдельные рейсы транспорта только для вакцинированных против COVID-19. Для поездки пассажиры должны будут предъявить COVID-сертификаты или отрицательный тест.

В поездах могут быть отдельные вагоны для таких пассажиров. На таких рейсах общественного транспорта и в таких вагонах пассажиры смогут не носить маски, закрывающие рот и нос.

Исследования о коронавирусе

Кто имеет наибольший риск подхватить новый штамм коронавируса

Источник: Raadio 4

Новые штаммы коронавируса несут большую опасность для всех людей. Они могут нивелировать все усилия в разработке вакцин и отбросить человечество назад в борьбе с пандемией. Но есть группа людей, которая наиболее уязвима для новых мутаций COVID-19.

Обратите внимание! Новые варианты COVID-19 чаще появляются именно среди непривитого населения и среди людей, которые еще не болели.

Кроме того, эксперты считают, что вакцинированные люди болеют потому, что у них не выработался сильный иммунитет, или из-за того, что вирусная доза оказалось слишком велика.

В то же время эксперты сравнили новые мутации коронавируса, о циркуляции которых сейчас сообщают в разных уголках мира. В частности штамм МЮ, который может быть устойчивым к вакцинам, по мнению ученых, не соперник Дельта варианту.

Что известно о штамме МЮ Вариант обнаружили в Колумбии в январе этого года. В конце августа Всемирная организация здравоохранения внесла его в список вариантов COVID-19, которые Вариант обнаружили в Колумбии в январе этого года. В конце августа Всемирная организация здравоохранения внесла его в список вариантов COVID-19, которые требуют особого внимания . Сейчас штамм активно распространяется в Колумбии и Эквадоре.

Способ, вдвое уменьшить риски инфицирования коронавирусом

Источник: Research Square

Исследование базируется на наблюдениях за 35 студентами, у которых в период с января по май 2021 года подтвердили коронавирус, и они 10 дней провели на карантине в отдельных комнатах в общежитии.

Оказалось, что вирусная нагрузка в среднем была вдвое ниже в тех комнатах, где было проветривание.