Вакцинированные без карантина, Дельта у детей на Львовщине: новости о коронавирусе 8 сентября
Источник:24 канал
В Украине прогнозируемо ухудшается заболеваемость коронавирусом – выросли суточные показатели инфицированных и госпитализированных. В Минздраве предупредили об усилении карантина в ближайшее время. В то же время отметили, что большинство ограничений не коснутся вакцинированных граждан. В США втрое выросла заболеваемость. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
В Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 772 человека, в том числе 254 детей и 46 медработников. В больницы госпитализировали 1 017 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 60 пациентов. В то же время выздоровели 1 411 человек.
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За сутки в Украине лаборатории осуществили 67 391 тестирование, в частности:
- методом ПЦР – 28 990,
- методом ИФА – 8 110,
- экспресс-тестами – 30 291.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 348 случаев;
- Винницкая область – 64 случая;
- Волынская область – 73 случая;
- Днепропетровская область – 131 случай;
- Донецкая область – 120 случаев;
- Житомирская область – 73 случая;
- Закарпатская область – 13 случаев;
- Запорожская область – 178 случаев;
- Ивано-Франковская область – 70 случаев;
- Киевская область – 87 случаев;
- Кировоградская область – 19 случаев;
- Луганская область – 123 случая;
- Львовская область – 157 случаев;
- Николаевская область – 52 случая;
- Одесская область – 152 случая;
- Полтавская область – 68 случаев;
- Ровенская область – 143 случая;
- Сумская область – 43 случая;
- Тернопольская область – 89 случаев;
- Харьковская область – 248 случаев;
- Херсонская область – 124 случая;
- Хмельницкая область – 104 случая;
- Черкасская область – 76 случаев;
- Черновицкая область – 197 случаев;
- Черниговская область – 20 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
В течение суток, 7 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 149 618 человек, в частности, первую дозу получили 47 221 человек, вторую дозу, а затем завершили иммунизацию – 102 397 человек.
Вакцинацию проводили:
- 968 мобильных бригад;
- 2 986 пунктов прививок;
- 335 центров вакцинации.
Всего проведено 10 073 041 прививка.
Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:
- Covishield – 487187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1585491.
- Comirnaty от Pfizer – 1970758.
- AstraZeneca – 518054.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19252.
- Moderna – 1085277.
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На Львовщине у двоих детей подозревают опасный штамм Дельта
Источник: "Твой город"
На Львовщине у двоих детей подозревают штамм коронавируса Дельта. Всего у 30 жителей области сейчас проверяют инфицирование этим вариантом коронавируса.
Образцы их тестов направили на исследование в Центр общественного здоровья Минздрава в Киев. Предварительно в области штамм Дельта обнаружили у 24 жителей области.
Большинство карантинных ограничений не будут применять к вакцинированным
Источник: 24 канал
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 8 сентября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Украине прогнозируемо ухудшается, уже в ближайшее время могут усилить карантин.
Впрочем, большинство из карантинных мер не будут применять в отношении вакцинированных граждан.Внимание! Минздрав учитывает практику европейских стран и США. Именно поэтому в ведомстве предлагают приблизить качество жизни вакцинированного населения к привычному.
Новости о коронавирусе в мире 8 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 8 сентября в мире официально сообщили о более 222 миллиона случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 650 тысяч американцев. Следующими по числу выявленных случаев коронавируса идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
В США в 3 раза больше госпитализированных, чем в прошлом году
Источник: The Guardian
Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в эти выходные было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году. Также теперь на 86% выше смертность от коронавируса.
В частности, в минувшие выходные было 1,146 миллиона случаев еженедельно по сравнению с 287 235 прошлого года. Рост числа пациентов происходит из-за очень заразного штамма Дельта, который продолжает распространяться по Штатам и совпал с выходными, когда наблюдался всплеск путешествий.
В Латвии хотят запустить отдельный транспорт для вакцинированных
Источник: Delfi
Латвийское правительство планирует разрешить перевозчикам граждан организовывать отдельные рейсы транспорта только для вакцинированных против COVID-19. Для поездки пассажиры должны будут предъявить COVID-сертификаты или отрицательный тест.
В поездах могут быть отдельные вагоны для таких пассажиров. На таких рейсах общественного транспорта и в таких вагонах пассажиры смогут не носить маски, закрывающие рот и нос.
Исследования о коронавирусе
Кто имеет наибольший риск подхватить новый штамм коронавируса
Источник: Raadio 4
Новые штаммы коронавируса несут большую опасность для всех людей. Они могут нивелировать все усилия в разработке вакцин и отбросить человечество назад в борьбе с пандемией. Но есть группа людей, которая наиболее уязвима для новых мутаций COVID-19.Обратите внимание! Новые варианты COVID-19 чаще появляются именно среди непривитого населения и среди людей, которые еще не болели.
Кроме того, эксперты считают, что вакцинированные люди болеют потому, что у них не выработался сильный иммунитет, или из-за того, что вирусная доза оказалось слишком велика.
В то же время эксперты сравнили новые мутации коронавируса, о циркуляции которых сейчас сообщают в разных уголках мира. В частности штамм МЮ, который может быть устойчивым к вакцинам, по мнению ученых, не соперник Дельта варианту.
Что известно о штамме МЮВариант обнаружили в Колумбии в январе этого года. В конце августа Всемирная организация здравоохранения внесла его в список вариантов COVID-19, которые требуют особого внимания. Сейчас штамм активно распространяется в Колумбии и Эквадоре.
Способ, вдвое уменьшить риски инфицирования коронавирусом
Источник: Research Square
Исследование базируется на наблюдениях за 35 студентами, у которых в период с января по май 2021 года подтвердили коронавирус, и они 10 дней провели на карантине в отдельных комнатах в общежитии.
Оказалось, что вирусная нагрузка в среднем была вдвое ниже в тех комнатах, где было проветривание.