Новости о коронавирусе в Украине 9 августа

Новых больных за сутки значительно уменьшилось

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 300 человек, в том числе 20 детей и 2 медработников. В больницы были госпитализированы 400 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время поправился минимум 281 человек.

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Снижение заболеваемости логично, ведь на выходных проводят меньше тестирований. В частности, за сутки провели 16 720 тестов на наличие коронавирусной инфекции, в частности. В целом в стране провели уже 11 537 474 ПЦР-тестирования.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 259 451 случай коронавируса. По состоянию на 9 августа о факте выздоровления сообщили по меньшей мере 2 191 202 человека. Впрочем, от осложнений коронавирусной болезни умерли 53 100 жителей страны.

Количество больных коронавирусом в регионах: суточный показатель

Киев – 51 случай;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 12 случаев;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 17 случаев;

Запорожская область – не сообщали ни об одном случае;

Закарпатская область – не сообщали ни об одном случае;

Ивано-Франковская область – 20 случаев;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 9 случаев;

Николаевская область – 8 случаев;

Одесская область – 39 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 32 случая;

Харьковская область – 13 случаев;

Херсонская область – 7 случаев;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 2 случая;

Черновицкая область – 21 случай;

Черниговская область – 6 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Вакцинация эффективно предотвращает тяжелое течение COVID-19

Источник: Минздрав

За последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирус вакцинировали двумя дозами. И только 0,4% госпитализированных больных полностью привили. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения, однако отметили, что они предыдущие.

Как лечат и диагностируют Дельта-штамм в Украине

Источник: "Радио Свобода"

Штамм коронавируса Дельта в Украине выявляют двумя способами. Для анализа образцов больных используют геномное секвенирование и специфические ПЦР-системы. Сейчас есть 2 тысячи таких тестов.

Новости о коронавирусе в мире 9 августа

Общая статистика

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии болезнь обнаружили более чем у 202,7 миллионов человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более чем 35,7 миллионов человек, по меньшей мере 616 тысяч – умерли.

Во Франции ввели жесткие ограничения для невакцинированных людей

Источник: DPA

С 9 августа во Франции вводят ряд ограничений для невакцинированных против коронавируса людей. Отныне большинство общественных мест, будут разрешены только тем, кто может доказать, что имеет прививки от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.

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В Ухане опасаются новой вспышки коронавируса

Источник: Синьхуа

В китайском городе Ухань почти всех жителей проверили на коронавирус. Тестирование не проводилось только детям до 6 лет и студентам, которые выехали на каникулы. В общем проверили более 11,28 миллиона жителей.

Финляндия открылась для украинцев

Источник: Yle

Финляндия открыла свои границы и сняла все ограничения на въезд для граждан Украины. Они могут свободно путешествовать уже с 9 августа.

Кто получит бустерную дозу Pfizer

Источник: Голос Америки

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что людям, которые получили 2 прививки препаратом Pfizer, нужна третья доза препарата. Первыми будут прививать дополнительной дозой пожилых людей и пациентов с ослабленной иммунной системой.

Антивакцинатор Дик Фаррел умер от COVID-19

Источник: The Guardian

В Соединенных Штатах от коронавируса умер мужчина, который выступал против вакцинации населения. Дик Фаррел был известным радио- и телеведущим. Мужчина в своих эфирах призывал слушателей и зрителей не прививаться от COVID-19.

Обратите внимание Одной дозы Pfizer может быть достаточно для людей, которые уже болели COVID-19: исследование

Наземным транспортом можно въехать в Венгрию без карантина

Источник: Департамент консульской службы МИД Украины

Правительство Венгрии упростило условия въезда для украинцев. С 7 августа путешественники, которые будут пересекать границу на наземных пунктах пропуска, больше не обязаны предоставлять документы о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

Третья доза CoronaVac: рекомендации

Источник: MedRxiv

Разработчики китайской вакцины CoronaVac провели новое исследование, чтобы оценить иммунный ответ на введение двух доз препарата, а также целесообразность третьей (бустерной) дозы. Ученые рекомендовали дополнительную иммунизацию людям в возрасте от 60 лет.