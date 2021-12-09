Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировали 12 376 новых больных COVID-19. Известно, что из них 1 078 детей и 194 медика.
В больницы госпитализировали 2 449 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Еще 465 пациентов умерли. Вместо этого выздоровели 24 547 больных.
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Темпы тестирования населения
Вчера в Украине провели 79 642 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 39 023,
- методом ИФА – 9 561,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 058.
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 1 198;
- Винницкая область – 488;
- Волынская область – 493;
- Днепропетровская область – 471;
- Донецкая область – 574;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 503;
- Запорожская область – 570;
- Ивано-Франковская область – 529;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 146;
- Львовская область – 745;
- Николаевская область – 359;
- Одесская область – 1232;
- Полтавская область – 537;
- Ровненская область – 346;
- Сумская область – 288;
- Тернопольская область – 306;
- Харьковская область – 566;
- Херсонская область – 137;
- Хмельницкая область – 538;
- Черкасская область – 496;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 436.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers Инфографика 24 канал
Темпы вакцинации
Источник: Минздрав
Вакцинальная кампания против COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в стране провели более 26 миллионов прививок. За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 178 796 человек. 69 267 из них получили первую дозу, остальные 109 529 – завершающую, вторую дозу.
Прививка проводилась 916 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 264 пунктах прививки и в 471 центре вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 13 974 700 человек. 13 974 698 из них получили первую дозу препарата, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.
В общей сложности в стране провели 26 126 460 COVID-прививок.
Какие вакцины использовали в целом
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 860 947,
- Coronavac – 4 585 079,
- AstraZeneca – 1 599 835,
- Moderna – 1 420 972,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Обязательная вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
С сегодняшнего дня, 9 декабря, непривитых против COVID-19 госслужащих и соцработников начнут отстранять от работы. Но люди, имеющие по крайней мере одну прививку, могут продолжать работать.
Кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной COVID-вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, которые оказывают социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Есть ли штамм коронавируса Омикрон в Украине
Источник: 24 канал
В настоящее время по миру активно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон из ЮАР. В Украине пока не зафиксировали больных со штаммом коронавируса Омикрон. Об этом на брифинге 9 декабря рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Области-антилидеры по вакцинации
Источник: 24 канал
В Министерстве здравоохранения перечислили области, которые отстают от других в процессе вакцинации. В частности, речь идет о Волыни, Буковине, Закарпатье и Ивано-Франковщине.
Минздрав инициирует отстранение руководителей больниц, где продавали COVID-сертификаты
Источник: 24 канал
Наказывать будут не только тех людей, которые пользуются купленными COVID-сертификатами. Минздрав инициирует отстранение руководителей медицинских учреждений, сотрудники которых были привлечены к продаже поддельных документов.
Бета-тест услуга для получения "тысячи Зеленского"
Источник: 24 канал
Денис Шмыгаль заявил, что программа, по которой дважды вакцинированные граждане смогут получить "тысячу Зеленского", будет реализовываться с 19 декабря 2021 года. По его словам, средства можно будет получить через приложение "Дия". Премьер-министр отметил, что уже на следующей неделе Минцифры запустит услугу бета-теста.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 8 декабря в мире выявили более 267,8 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.
Румыния обновила правила въезда для украинцев
Источник: МВД Украины
С 10 декабря Румыния меняет правила въезда для украинцев на территорию страны. Для того чтобы не проходить 14-дневную изоляцию, сертификата о вакцинации теперь будет недостаточно. Ведь кроме сертификата о вакцинации нужно будет предъявлять и сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный за последние 48 часов.
Бразилия откроет границы для туристов без COVID-сертификатов
Источник: IBT
Бразилия не потребует у иностранцев сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это касается и въезжающих в страну с туристической целью.
В Греции предлагают отправлять за решетку родителей на фоне пандемии
Источник: Money Review
Министерства образования и юстиции Греции предлагают парламенту принять закон о наказании родителей, которые не позволяют детям посещать учебные заведения из-за пандемии. Им может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.
Исследование о коронавирусе
Омикрон может изменить историю пандемии
Источник: твиттер World Health Organization (WHO)
В ВОЗ заявили, что Омикрон может повлиять на всю пандемию коронавируса. По состоянию на 8 декабря штамм был обнаружен уже в 57 странах мира. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебреесус отметил, что сейчас сложно спрогнозировать о каком именно влиянии говорится. Специалисты фиксируют увеличение передаваемости вируса.
Штамм Омикрон заразнее Дельты по меньшей мере в 4 раза
Источник: Bloomerg
Вариант коронавируса Омикрон в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем дельта. Это еще раз подтверждает опасения по поводу заразности нового штамма.
Умные часы и фитнес-браслеты диагностируют коронавирус
Источник: Nature
Фитнес-браслеты или умные часы считают количество пройденных шагов, измеряют пульс и продолжительность сна. В ходе нового исследования ученые оценили потенциал популярных гаджетов в определении ранних симптомов COVID-19.
Во время наблюдательного периода оповещения получили более 2 тысяч участников, столько же прошли хотя бы один опрос. Из 84 человека с подтвержденным коронавирусом 67 получили предупреждение от устройства о том, что они с большой вероятностью заражены.
Омикрон может избегать антител
Источник: The Guardian
В одном из первых лабораторных исследований ученые обнаружили 41-кратное снижение нейтрализации вируса в крови вакцинированных и переболевших пациентов. Это свидетельствует о потенциальной способности штамма Омикрон уклоняться от иммунной защиты.