Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировали 12 376 новых больных COVID-19. Известно, что из них 1 078 детей и 194 медика.

В больницы госпитализировали 2 449 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Еще 465 пациентов умерли. Вместо этого выздоровели 24 547 больных.

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Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 642 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 39 023,

методом ИФА – 9 561,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 058.

Количество новых больных в регионах:

Киев – 1 198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ровненская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

Обратите внимание: на 9 декабря в Украине зарегистрировали 3 532 357 больных COVID-19. 3 133 970 из них уже поправились. 89 901 пациент, к сожалению, не сумел преодолеть болезнь. С начала пандемии в Украине провели 16 199 355 ПЦР-тестирований на коронавирус.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

Вакцинальная кампания против COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в стране провели более 26 миллионов прививок. За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 178 796 человек. 69 267 из них получили первую дозу, остальные 109 529 – завершающую, вторую дозу.

Прививка проводилась 916 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 264 пунктах прививки и в 471 центре вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 13 974 700 человек. 13 974 698 из них получили первую дозу препарата, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.

В общей сложности в стране провели 26 126 460 COVID-прививок.

Следует знать! В Украине планируется запустить бустерную вакцинацию против коронавируса в январе 2022 года. Она касается людей из группы риска. В конце зимы прогнозируется новая волна COVID-19.

Какие вакцины использовали в целом

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 860 947,

Coronavac – 4 585 079,

AstraZeneca – 1 599 835,

Moderna – 1 420 972,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Обязательная вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

С сегодняшнего дня, 9 декабря, непривитых против COVID-19 госслужащих и соцработников начнут отстранять от работы. Но люди, имеющие по крайней мере одну прививку, могут продолжать работать.

Кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной COVID-вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, которые оказывают социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Есть ли штамм коронавируса Омикрон в Украине

Источник: 24 канал

В настоящее время по миру активно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон из ЮАР. В Украине пока не зафиксировали больных со штаммом коронавируса Омикрон. Об этом на брифинге 9 декабря рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Области-антилидеры по вакцинации

Источник: 24 канал

В Министерстве здравоохранения перечислили области, которые отстают от других в процессе вакцинации. В частности, речь идет о Волыни, Буковине, Закарпатье и Ивано-Франковщине.

Минздрав инициирует отстранение руководителей больниц, где продавали COVID-сертификаты

Источник: 24 канал

Наказывать будут не только тех людей, которые пользуются купленными COVID-сертификатами. Минздрав инициирует отстранение руководителей медицинских учреждений, сотрудники которых были привлечены к продаже поддельных документов.

Справка. Только вчера, 8 декабря, в Донецкой области разоблачили 2 группы по продажам фейковых COVID-сертификатов.

Бета-тест услуга для получения "тысячи Зеленского"

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль заявил, что программа, по которой дважды вакцинированные граждане смогут получить "тысячу Зеленского", будет реализовываться с 19 декабря 2021 года. По его словам, средства можно будет получить через приложение "Дия". Премьер-министр отметил, что уже на следующей неделе Минцифры запустит услугу бета-теста.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 8 декабря в мире выявили более 267,8 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.

Румыния обновила правила въезда для украинцев

Источник: МВД Украины

С 10 декабря Румыния меняет правила въезда для украинцев на территорию страны. Для того чтобы не проходить 14-дневную изоляцию, сертификата о вакцинации теперь будет недостаточно. Ведь кроме сертификата о вакцинации нужно будет предъявлять и сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный за последние 48 часов.

Бразилия откроет границы для туристов без COVID-сертификатов

Источник: IBT

Бразилия не потребует у иностранцев сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это касается и въезжающих в страну с туристической целью.

В Греции предлагают отправлять за решетку родителей на фоне пандемии

Источник: Money Review

Министерства образования и юстиции Греции предлагают парламенту принять закон о наказании родителей, которые не позволяют детям посещать учебные заведения из-за пандемии. Им может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.

Исследование о коронавирусе

Омикрон может изменить историю пандемии

Источник: твиттер World Health Organization (WHO)

В ВОЗ заявили, что Омикрон может повлиять на всю пандемию коронавируса. По состоянию на 8 декабря штамм был обнаружен уже в 57 странах мира. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебреесус отметил, что сейчас сложно спрогнозировать о каком именно влиянии говорится. Специалисты фиксируют увеличение передаваемости вируса.

Заметьте! Главные симптомы Омикрона: сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Штамм Омикрон заразнее Дельты по меньшей мере в 4 раза

Источник: Bloomerg

Вариант коронавируса Омикрон в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем дельта. Это еще раз подтверждает опасения по поводу заразности нового штамма.

Внимание! В компании Pfizer BioNTec заявили, что бустерная доза вакцины против коронавируса может усилить защиту от этого штамма.

Умные часы и фитнес-браслеты диагностируют коронавирус

Источник: Nature

Фитнес-браслеты или умные часы считают количество пройденных шагов, измеряют пульс и продолжительность сна. В ходе нового исследования ученые оценили потенциал популярных гаджетов в определении ранних симптомов COVID-19.

Во время наблюдательного периода оповещения получили более 2 тысяч участников, столько же прошли хотя бы один опрос. Из 84 человека с подтвержденным коронавирусом 67 получили предупреждение от устройства о том, что они с большой вероятностью заражены.

Омикрон может избегать антител

Источник: The Guardian

В одном из первых лабораторных исследований ученые обнаружили 41-кратное снижение нейтрализации вируса в крови вакцинированных и переболевших пациентов. Это свидетельствует о потенциальной способности штамма Омикрон уклоняться от иммунной защиты.