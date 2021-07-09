Новости о коронавирусе в Украины 9 июля

Источник: Минздрав Украины

В течение минувших суток в Украиневыявили 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 31 ребенок и 37 медработников). За этот же период в больницы госпитализировали 396 человека.

К сожалению, в течение 8 июля умерли еще 12 больных. Выписали 885 пациентов.

Тестирование на коронавирус

За прошедшие сутки в Украине провели 41 607 тестов на коронавирус: из них 18 341 методом ПЦР и 7 954 методом ИФА. Также было сделано 15 312 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 11 025 742 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в стране: выявили – 2 240 246 COVID-больных,

выздоровели – 2 176 110 инфицированных,

умерли – 52 572 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

м. Киев – 203 случая;

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 22 случая;

Донецкая область – 46 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 25 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 42 случая;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 39 случаев;

Николаевская область – 12 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 8 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 30 случаев;

Херсонская область – 14 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 4 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей

Источник: Минздрав Украины

В течение 8 июля в Украине против COVID-19 вакцинировали 109 160 человек – это самое большое суточное количество прививок за 4,5 месяца кампании по вакцинации. Предыдущий рекорд был установлен днем ​​ранее, тогда от вируса вакцинировали 104 680 украинцев.

Новости о коронавирусе в мире 9 июля

По состоянию на 9 июля в мире зарегистрировано более 185 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4 миллионов больных. В то же время около 122 миллионов пациентов выздоровели.

Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.

Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации от коронавируса

Источник: Радио1

Повышенные нагрузки, такие как спорт и секс, не рекомендуются сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Закончился "Спутник": в России медсестра уколола людям вместо вакцины воду

Источник: телеграм-канал Mash

В Калужской области в России в одной из больниц закончилась вакцина "Спутник V". Медсестра не придумала ничего лучше и решили колоть людей водой для инъекций. Обнаружить ее обман смогла супружеская пара: они узнали о воде и пришли в больницу с претензией. Впрочем, сколько людей было привито таким "чудесным" способом – не понятно. Медсестра слезно объяснила: побоялась сказать правду, что вакцина закончилась. На видео женщина призналась в содеянном.

Исследования коронавируса

Какие гены вызывают тяжелое течение COVID-19

Источник: Nature

Метаанализ данных выявил 13 новых генов, связанных с восприимчивостью людей к COVID-19 и с тяжелым течением этого заболевания. Некоторые из этих генов ранее уже были известны своей связью с аутоиммунными и воспалительными болезнями, также они являются факторами риска болезней легких. Часть из них была обнаружена только у определенных популяций людей. Например, 2 гена, связанных с тяжелой инфекцией, были только у выходцев из Восточной Азии. По мнению ученых, это подчеркивает важность глобального подхода к изучению этой проблемы.

Насколько увеличивается риск госпитализации после тяжелого COVID-19

Источник: JABFM

Коварство COVID-19 в том, что после него сложно выздороветь полностью, особенно если течение заболевания было тяжелым. Результаты нового исследования показали, что для таких пациентов испытания не заканчиваются даже через полгода после выписки из больницы. Оказалось, что тяжелые пациенты более чем в два раза чаще попадали в больницу в связи с различными последствиями.

Чаще всего после тяжелого COVID-19 людям потребовалась госпитализация из-за дыхательной и сердечной недостаточности, нарушений свертывания крови (тромбообразование), инфаркта и инсульта. Риску различных осложнений ожидаемо больше были склонны пациенты старше 65 лет, страдающих ожирением и различными хроническими заболеваниями.