Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки коронавирусом заболели 3 663 человека, в том числе 342 ребенка и 63 медработника. В больницы госпитализировали 981 больного с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умер 61 пациент.
К теме Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд
В то же время выздоровели 1 546 человек. Суточные показатели заболеваемости резко увеличились, днем ранее выявили 2 772 случая заражения.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 379 случаев;
- Винницкая область – 124 случая;
- Волынская область – 93 случая;
- Днепропетровская область – 209 случаев;
- Донецкая область – 167 случаев;
- Житомирская область – 163 случая;
- Закарпатская область – 25 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 134 случая;
- Киевская область – 116 случаев;
- Кировоградская область – 18 случаев;
- Луганская область – 150 случаев;
- Львовская область – 318 случаев;
- Николаевская область – 51 случай;
- Одесская область – 222 случая;
- Полтавская область – 79 случаев;
- Ровненская область – 93 случая;
- Сумская область – 113 случаев;
- Тернопольская область – 159 случаев;
- Харьковская область – 302 случая;
- Херсонская область – 93 случая;
- Хмельницкая область – 130 случаев;
- Черкасская область – 81 случай;
- Черновицкая область – 183 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Динамика вакцинации в Украине
В течение суток, 8 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировали 161 169 человек, в частности, первую дозу получили 56 193 человека, вторую, а следовательно закончили иммунизацию – 104 976 человек.
Вакцинацию проводили:
- 1004 мобильных бригады,
- 2 948 пунктов прививки;
- 339 центров вакцинации.
Показатели госпитализации высокие в двух областях
Источник: Минздрав
В двух регионах эпидемиологические показатели не соответствуют нормам. Так, во Львовской области почти две недели наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9% – 78,0%. В то же время в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась.
Эпидемиолог высказалась относительно вакцинации детей
Источник: 24 канал
В некоторых странах уже стартовала кампания по вакцинации детей против COVID-19. В Украине пока это делать не спешат. Эпидемиолог Наталья Виноград в эфире 24 канала отметила, что пока не может ответить на вопрос, нужно ли вакцинироваться детям. Стоит отметить, что в мире еще нет необходимых исследований.
Новая вспышка COVID-19
Источник: 24 канал
Коронавирус снова вспыхнет осенью, но не в ноябре, как предполагают в Министерстве здравоохранения. Более того, не стоит ожидать, что эта вспышка будет слабее, чем предыдущие. Все – из-за Дельта-штамма.
Актуально Чтобы избежат падения уровня антител против Дельта: Sinovac нужно три дозы
Штамм Дельта у детей: какие осложнения могут быть
Источник: Факты
Новый штамм является более заразным, и его симптомы отличаются от обычного COVID-19. В частности, вариант Дельта может вызвать у детей мультисистемный воспалительный синдром, который очень опасен. А через 2 – 3 недели могут появиться редкие симптомы и осложнения.
Коронавирус у детей: что известно?В целом считается, что у детей COVID-19 имеет более легкое течение. Однако для новорожденных и детей раннего возраста болезнь является более опасной. Тяжелыми симптомами COVID-19 являются кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Также насыщенность крови кислородом ниже 92%.
По словам медиков, критическое состояние – когда есть дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и тому подобное. О причинах осложненной болезни у детей читайте в материале.
Минздрав изменил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19
В Украине утвердили новые нормы оказания медицинской помощи больным COVID-19. В частности, изменили требования по самоизоляции для вакцинированных людей и перечень категорий населения, которые должны регулярно проходить экспресс-тестирование.
Больше здесь Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19, – Минздрав
Новости о коронавирусе в мире 9 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 8 сентября в мире официально сообщили о более чем 222,6 миллиона случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – свыше 40 миллионов с начала пандемии. В целом COVID-19 унес жизни более 652 тысяч американцев. Следующими по количеству выявленных случаев коронавируса идут Индия, Великобритания, Иран, Бразилия.
В Болгарии усилили карантин
Источник: Associated Press
В Болгарии возросла смертность в результате коронавируса. Правительство страны связывает это с медленными темпами вакцинации и решило ввести дополнительные карантинные ограничения.
Исследования коронавируса
Какие побочные эффекты вызывают вакцины Pfizer и Moderna
Источник: Medicinenet
В продолжающемся исследовании уже участвуют больше 6 миллионов американцев. Ученые не обнаружили каких-либо серьезных побочных эффектов, связанных с мРНК вакцинами против COVID-19. Наблюдение продлится еще два года, но пока медики нашли лишь десятки проблемных случаев на миллионы пациентов.
ВОЗ считает, что коронавирус с нами навсегда
Источник: CNBC
Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что окончательно победить COVID-19 уже не удастся. В то же время в организации считают, что наибольшую опасность сейчас представляет штамм коронавируса Дельта.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала