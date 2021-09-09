Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки коронавирусом заболели 3 663 человека, в том числе 342 ребенка и 63 медработника. В больницы госпитализировали 981 больного с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умер 61 пациент.

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В то же время выздоровели 1 546 человек. Суточные показатели заболеваемости резко увеличились, днем ранее выявили 2 772 случая заражения.

Внимание! В целом за все время пандемии в Украине подтвердили 2 939 306 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 9 сентября 2 217 563 пациента выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 175 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 379 случаев;

Винницкая область – 124 случая;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 209 случаев;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 163 случая;

Закарпатская область – 25 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 116 случаев;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 150 случаев;

Львовская область – 318 случаев;

Николаевская область – 51 случай;

Одесская область – 222 случая;

Полтавская область – 79 случаев;

Ровненская область – 93 случая;

Сумская область – 113 случаев;

Тернопольская область – 159 случаев;

Харьковская область – 302 случая;

Херсонская область – 93 случая;

Хмельницкая область – 130 случаев;

Черкасская область – 81 случай;

Черновицкая область – 183 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Динамика вакцинации в Украине

В течение суток, 8 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировали 161 169 человек, в частности, первую дозу получили 56 193 человека, вторую, а следовательно закончили иммунизацию – 104 976 человек.

Вакцинацию проводили:

1004 мобильных бригады,

2 948 пунктов прививки;

339 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привили 5 722 212 человек, из них получили одну дозу – 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 512 000 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).



В общем проведено 10 234 210 прививок.

Показатели госпитализации высокие в двух областях

Источник: Минздрав

В двух регионах эпидемиологические показатели не соответствуют нормам. Так, во Львовской области почти две недели наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9% – 78,0%. В то же время в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась.

Эпидемиолог высказалась относительно вакцинации детей

Источник: 24 канал

В некоторых странах уже стартовала кампания по вакцинации детей против COVID-19. В Украине пока это делать не спешат. Эпидемиолог Наталья Виноград в эфире 24 канала отметила, что пока не может ответить на вопрос, нужно ли вакцинироваться детям. Стоит отметить, что в мире еще нет необходимых исследований.

Новая вспышка COVID-19

Источник: 24 канал

Коронавирус снова вспыхнет осенью, но не в ноябре, как предполагают в Министерстве здравоохранения. Более того, не стоит ожидать, что эта вспышка будет слабее, чем предыдущие. Все – из-за Дельта-штамма.

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Штамм Дельта у детей: какие осложнения могут быть

Источник: Факты

Новый штамм является более заразным, и его симптомы отличаются от обычного COVID-19. В частности, вариант Дельта может вызвать у детей мультисистемный воспалительный синдром, который очень опасен. А через 2 – 3 недели могут появиться редкие симптомы и осложнения.

Коронавирус у детей: что известно? В целом считается, что у детей COVID-19 имеет более легкое течение. Однако для новорожденных и детей раннего возраста болезнь является более опасной. Тяжелыми симптомами COVID-19 являются кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Также насыщенность крови кислородом ниже 92%.



По словам медиков, критическое состояние – когда есть дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и тому подобное. О причинах осложненной болезни у детей В целом считается, что у детей COVID-19 имеет более легкое течение. Однако для новорожденных и детей раннего возраста болезнь является более опасной. Тяжелыми симптомами COVID-19 являются кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Также насыщенность крови кислородом ниже 92%.По словам медиков, критическое состояние – когда есть дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и тому подобное. О причинах осложненной болезни у детей читайте в материале.

Минздрав изменил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19

В Украине утвердили новые нормы оказания медицинской помощи больным COVID-19. В частности, изменили требования по самоизоляции для вакцинированных людей и перечень категорий населения, которые должны регулярно проходить экспресс-тестирование.

Больше здесь Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19, – Минздрав

Новости о коронавирусе в мире 9 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 8 сентября в мире официально сообщили о более чем 222,6 миллиона случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – свыше 40 миллионов с начала пандемии. В целом COVID-19 унес жизни более 652 тысяч американцев. Следующими по количеству выявленных случаев коронавируса идут Индия, Великобритания, Иран, Бразилия.

В Болгарии усилили карантин

Источник: Associated Press

В Болгарии возросла смертность в результате коронавируса. Правительство страны связывает это с медленными темпами вакцинации и решило ввести дополнительные карантинные ограничения.

Исследования коронавируса

Какие побочные эффекты вызывают вакцины Pfizer и Moderna

Источник: Medicinenet

В продолжающемся исследовании уже участвуют больше 6 миллионов американцев. Ученые не обнаружили каких-либо серьезных побочных эффектов, связанных с мРНК вакцинами против COVID-19. Наблюдение продлится еще два года, но пока медики нашли лишь десятки проблемных случаев на миллионы пациентов.

Интересно! Последнее исследование показало, что прививка вакциной Moderna сформировала больше антител против коронавируса, чем вакцина от Pfizer/BioNTech. Также в другом исследовании подтвердили более высокую эффективность вакцины Moderna против штамма Дельта.

ВОЗ считает, что коронавирус с нами навсегда

Источник: CNBC

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что окончательно победить COVID-19 уже не удастся. В то же время в организации считают, что наибольшую опасность сейчас представляет штамм коронавируса Дельта.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала