Вакцинация детей, побочные эффекты Pfizer и Moderna: новости о коронавирусе 9 сентября

В Украине не спешат начинать вакцинацию детей от COVID-19. Ученые не обнаружили каких-либо серьезных побочных эффектов, связанных с мРНК вакцинами против COVID-19. Две области не соответствуют зеленой зоне карантина. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки коронавирусом заболели 3 663 человека, в том числе 342 ребенка и 63 медработника. В больницы госпитализировали 981 больного с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умер 61 пациент.

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В то же время выздоровели 1 546 человек. Суточные показатели заболеваемости резко увеличились, днем ранее выявили 2 772 случая заражения.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 379 случаев;

Винницкая область – 124 случая;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 209 случаев;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 163 случая;

Закарпатская область – 25 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 116 случаев;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 150 случаев;

Львовская область – 318 случаев;

Николаевская область – 51 случай;

Одесская область – 222 случая;

Полтавская область – 79 случаев;

Ровненская область – 93 случая;

Сумская область – 113 случаев;

Тернопольская область – 159 случаев;

Харьковская область – 302 случая;

Херсонская область – 93 случая;

Хмельницкая область – 130 случаев;

Черкасская область – 81 случай;

Черновицкая область – 183 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

В целом за все время пандемии в Украине подтвердили 2 939 306 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 9 сентября 2 217 563 пациента выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 175 человек.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Динамика вакцинации в Украине

В течение суток, 8 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировали 161 169 человек, в частности, первую дозу получили 56 193 человека, вторую, а следовательно закончили иммунизацию – 104 976 человек.

Вакцинацию проводили:

1004 мобильных бригады,

2 948 пунктов прививки;

339 центров вакцинации.

Показатели госпитализации высокие в двух областях

С начала вакцинальной кампании, из них получили одну дозу – 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 512 000 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).В общем проведено 10 234 210 прививок.

Источник: Минздрав

В двух регионах эпидемиологические показатели не соответствуют нормам. Так, во Львовской области почти две недели наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9% – 78,0%. В то же время в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась.

Эпидемиолог высказалась относительно вакцинации детей

Источник: 24 канал

В некоторых странах уже стартовала кампания по вакцинации детей против COVID-19. В Украине пока это делать не спешат. Эпидемиолог Наталья Виноград в эфире 24 канала отметила, что пока не может ответить на вопрос, нужно ли вакцинироваться детям. Стоит отметить, что в мире еще нет необходимых исследований.

Новая вспышка COVID-19

Источник: 24 канал

Коронавирус снова вспыхнет осенью, но не в ноябре, как предполагают в Министерстве здравоохранения. Более того, не стоит ожидать, что эта вспышка будет слабее, чем предыдущие. Все – из-за Дельта-штамма.

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Штамм Дельта у детей: какие осложнения могут быть

Источник: Факты

Новый штамм является более заразным, и его симптомы отличаются от обычного COVID-19. В частности, вариант Дельта может вызвать у детей мультисистемный воспалительный синдром, который очень опасен. А через 2 – 3 недели могут появиться редкие симптомы и осложнения.

Коронавирус у детей: что известно? В целом считается, что у детей COVID-19 имеет более легкое течение. Однако для новорожденных и детей раннего возраста болезнь является более опасной. Тяжелыми симптомами COVID-19 являются кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Также насыщенность крови кислородом ниже 92%.



По словам медиков, критическое состояние – когда есть дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и тому подобное. О причинах осложненной болезни у детей В целом считается, что у детей COVID-19 имеет более легкое течение. Однако для новорожденных и детей раннего возраста болезнь является более опасной. Тяжелыми симптомами COVID-19 являются кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Также насыщенность крови кислородом ниже 92%.По словам медиков, критическое состояние – когда есть дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и тому подобное. О причинах осложненной болезни у детей читайте в материале.

Минздрав изменил стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19

В Украине утвердили новые нормы оказания медицинской помощи больным COVID-19. В частности, изменили требования по самоизоляции для вакцинированных людей и перечень категорий населения, которые должны регулярно проходить экспресс-тестирование.

Больше здесь Вакцинированным не нужна самоизоляция в случае контакта с больным COVID-19, – Минздрав

Новости о коронавирусе в мире 9 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 8 сентября в мире официально сообщили о более чем 222,6 миллиона случаев инфицирования SARS-CoV-2, почти 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – свыше 40 миллионов с начала пандемии. В целом COVID-19 унес жизни более 652 тысяч американцев. Следующими по количеству выявленных случаев коронавируса идут Индия, Великобритания, Иран, Бразилия.

В Болгарии усилили карантин

Источник: Associated Press

В Болгарии возросла смертность в результате коронавируса. Правительство страны связывает это с медленными темпами вакцинации и решило ввести дополнительные карантинные ограничения.

Исследования коронавируса

Какие побочные эффекты вызывают вакцины Pfizer и Moderna

Источник: Medicinenet

В продолжающемся исследовании уже участвуют больше 6 миллионов американцев. Ученые не обнаружили каких-либо серьезных побочных эффектов, связанных с мРНК вакцинами против COVID-19. Наблюдение продлится еще два года, но пока медики нашли лишь десятки проблемных случаев на миллионы пациентов.

ВОЗ считает, что коронавирус с нами навсегда

Последнее исследование показало , что прививка вакциной Moderna сформировала больше антител против коронавируса, чем вакцина от Pfizer/BioNTech. Также в другом исследовании подтвердили более высокую эффективность вакцины Moderna против штамма Дельта.

Источник: CNBC

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что окончательно победить COVID-19 уже не удастся. В то же время в организации считают, что наибольшую опасность сейчас представляет штамм коронавируса Дельта.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала