Новости о коронавирусе в Украине 1 августа
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 484 человека, в том числе 16 детей и 7 медработников. В больницы были госпитализированы 473 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 6 больных. В то же время выздоровел 131 пациент.
К теме Штамм коронавируса Дельта не является смертоносным, – ВОЗ
Полная COVID-статистика по областям: суточный прирост
- Киев – 86 случаев;
- Винницкая область – 18 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 41 случай;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 24 случая;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 16 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 24 случая;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 12 случаев;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 55 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 5 случаев;
- Сумская область – 16 случаев;
- Тернопольская область – 21 случай;
- Харьковская область – 40 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 7 случаев;
- Черновицкая область – 12 случаев;
- Черниговская область – 6 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Николаеве обнаружили инфицированных Дельтой
Источник: фейсбук Виталия Кима
В Николаеве обнаружили 4 больных штаммом коронавируса Дельта. Все инфицированные прибыли из других стран, в частности Турции и России.
Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине привили 68 499 человек, в том числе одну дозу получили 45 597 человек. Две дозы – 22 902 человека, то есть они уже завершили процесс вакцинации. Всего с начала прививочной кампании провели 5 594 703 прививки против коронавируса. Полноценную защиту против коронавируса получили более 2 миллионов человек.
Новости о коронавирусе в мире 1 августа
Швейцария открыла свои границы для украинцев
Источник: твитер Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии
Власти Швейцарии приняли решение исключить Украину из списка "красных" стран. Поэтому теперь украинцы могут въехать на территорию этого государства.
В Эстонии создали спрей для носа от коронавируса
Источник: Postimees
Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, который защищает от всех штаммов, которые вызывают наибольшее беспокойство. В частности, и от Дельты.
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В Черногории будут требовать COVID-сертификаты
Источник: "Балканский обозреватель"
Отныне в Черногории будут требовать COVID-сертификаты на входе во все учреждения и центры. Да, с 31 июля и до 30 августа эти документы будут требовать в ресторанах, барах и кафе, а также в ночных клубах и спортивных центрах и в других развлекательных заведениях.
Израиль утилизирует партию вакцин от Pfizer
Источник: The Times of Israel
Израиль утилизирует 80 тысяч доз вакцины против COVID-19 производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой корпорации BioNTech. Стоимость неиспользованных вакцин достигает 1,8 миллиона долларов.