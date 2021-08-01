Новости о коронавирусе 1 августа: Израиль уничтожит партию Pfizer, спрей от COVID-19

Израиль заявил, что собирается утилизировать 80 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer из-за истечения срока годности. Ученые создали спрей от коронавируса. В Украине заболели этой болезнью 484 человека. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 1 августа

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 484 человека, в том числе 16 детей и 7 медработников. В больницы были госпитализированы 473 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 6 больных. В то же время выздоровел 131 пациент.

К теме Штамм коронавируса Дельта не является смертоносным, – ВОЗ

Полная COVID-статистика по областям: суточный прирост

Киев – 86 случаев;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 24 случая;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 12 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 55 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 5 случаев;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 21 случай;

Харьковская область – 40 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 12 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 253 269 человек. По состоянию на 1 августа выздоровели минимум 2 186 994 человека.

Впрочем, официально в стране зарегистрировали 52 951 смерть от осложнений коронавируса. В общем лаборатории провели 11 395 330 ПЦР-тестирований.



Правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Николаеве обнаружили инфицированных Дельтой

Источник: фейсбук Виталия Кима

В Николаеве обнаружили 4 больных штаммом коронавируса Дельта. Все инфицированные прибыли из других стран, в частности Турции и России.

Справка. В ВОЗ рассказали, что штамм Дельта значительно заразнее, чем все его "родственники". Однако он не является смертоносным.

По состоянию на 30 июля Дельту зафиксировали уже в 132 странах мира.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине привили 68 499 человек, в том числе одну дозу получили 45 597 человек. Две дозы – 22 902 человека, то есть они уже завершили процесс вакцинации. Всего с начала прививочной кампании провели 5 594 703 прививки против коронавируса. Полноценную защиту против коронавируса получили более 2 миллионов человек.

Новости о коронавирусе в мире 1 августа

Швейцария открыла свои границы для украинцев

Источник: твитер Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии

Власти Швейцарии приняли решение исключить Украину из списка "красных" стран. Поэтому теперь украинцы могут въехать на территорию этого государства.

В Эстонии создали спрей для носа от коронавируса

Источник: Postimees

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, который защищает от всех штаммов, которые вызывают наибольшее беспокойство. В частности, и от Дельты.

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В Черногории будут требовать COVID-сертификаты

Источник: "Балканский обозреватель"

Отныне в Черногории будут требовать COVID-сертификаты на входе во все учреждения и центры. Да, с 31 июля и до 30 августа эти документы будут требовать в ресторанах, барах и кафе, а также в ночных клубах и спортивных центрах и в других развлекательных заведениях.

Израиль утилизирует партию вакцин от Pfizer

Источник: The Times of Israel

Израиль утилизирует 80 тысяч доз вакцины против COVID-19 производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой корпорации BioNTech. Стоимость неиспользованных вакцин достигает 1,8 миллиона долларов.