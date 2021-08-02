Новости о коронавирусе в Украине 2 августа

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки в Украине выявили 265 случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 11 детей и 1 медработник.

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В больницы госпитализировали 386 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 5 пациентов. В то же время сообщили о выздоровлении – 176 человек.

Количество проведенных тестов:

методом ПЦР – 8 854,

методом ИФА – 1 776,

экспресс-тестами – 6 417.

За все время пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 253 534 больных коронавирусом. 2 187 170 пациентов уже преодолели болезнь. Но недуг унес жизни 52 955 жителей страны.

COVID-статистика по областям: суточный прирост

Киев – 62 случая;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 9 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 0 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 случай;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 6 случаев;

Львовская область – 12 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 2 случая;

Ровненская область – случаев;

Сумская область – 4 случая;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 17 случаев;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 4 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Будут ли новые ограничения во время осеннего карантина: ответ Минздрава

Источник: РБК-Украина

Правительство пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения внутри Украины. Нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса. Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что сейчас есть лишь одно существенное изменение к внедрению вероятного локдауна. Речь идет о запрете на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты менее 80% сотрудников.

Украине придется вводить ограничения для непривитых, – "слуга народа" Радуцкий

Источник: фейсбук Михаила Радуцкого

Украинская власть впоследствии будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Об этом на своей странице в фейсбук написал народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. В Министерстве здравоохранения уже анонсировали, что в случае ухудшения эпидситуации будут работать школы, где не менее 80% учителей получили COVID-прививку. По мнению Радуцкого, аналогичные ограничения стоит ввести для работников общественного транспорта, питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых постоянно контактируют с людьми.

Кроме того, Радуцкий напомнил, что в первую неделю августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы. Украинцы и иностранцы будут сдавать тест при въезде. Такое правило является обязательным для всех, кроме людей, которые:

сделали хотя бы одну прививку от коронавируса;

гражданами других стран с COVID-сертификатами.

Туристы, которые вернулись из Индии или России должны отправляться на самоизоляцию. Это касается людей, которые провели за рубежом более 7 дней и являются невакцинированными или иммунизированными препаратами, которые неодобрительны ВОЗ.

Новости о коронавирусе в мире 2 августа

Препараты от Pfizer и Moderna подорожали для ЕС: сколько стоит 1 доза вакцины от COVID-19

Источник: Financial Times

Производители вакцины Pfizer и Moderna повысили стоимость на свои препараты для Европейского Союза. Американские лекарства подорожали на 25% и 12% соответственно. Согласно контрактам, ранее одна доза вакцины от Pfizer стоила 15,5 евро. Зато теперь производитель увеличил цену более чем на 25% – до 19,5 евро. Компания Moderna повысила стоимость своих вакцин от COVID-19 более чем на 12%. Если раньше 1 доза этого препарата стоила примерно 22,6 доллара, то теперь цена выросла до 25,5 долларов.

В США опубликовали доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая

Источник: The Hill

В Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования о происхождении коронавируса. В докладе говорится, что SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского Института вирусологии. Текст доклада опубликовал старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Он подчеркнул, что власти США должны призвать Китай к ответственности.

Три дня строгого карантина: в Китае распространяется Дельта

Источник: France24

Правительство Китая официально приказало ввести карантин в центральном городе Чжучжоу в провинции Хунань – уже с понедельника свыше 1,2 миллиона жителей должны оставаться дома под строгим карантином в течение следующих трех дней. В районе Юндин в Чжанцзяцзи, который является популярным туристическим направлением, закрыты все жилые микрорайоны в городской части, где проживает 1,5 миллиона человек. В то же время Пекин вообще запретил туристам въезд в столицу, а попасть в город могут только туристы при наличии отрицательного теста на нуклеиновые кислоты.