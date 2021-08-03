Новости о коронавирусе в Украине 3 августа

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 2 августа, в Украине зафиксировали 827 новых больных COVID-19. Из них 68 детей и 26 медработников. В больницы госпитализировали 334 человека с осложненным течением болезни или подозрением на наличие коронавирусной инфекции. К сожалению, еще 26 пациентов умерли. Выздоровели 533 инфицированных.

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В течение 2 августа в Украине провели 39 622 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 19 946,

методом ИФА – 8 229,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 447.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 254 361 инфицированного коронавирусом. К сожалению, 52 981 пациент ушел из жизни, так и не сумев преодолеть недуг. Но 2 187 703 больных уже выздоровели.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

город Киев – 198 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 53 случая;

Донецкая область – 65 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 19 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 11 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровненская область – 15 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 49 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 32 случая;

Черновицкая область – 13 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



​Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Последние 2 месяца от коронавируса в Украине умирали только невакцинированные люди

Источник: ТСН

От коронавируса за летние месяцы в Украине умирали только невакцинированные от болезни люди. Только один человек, который умер, имел одну дозу. В Центре общественного здоровья Украины отметили, что вакцинация существенно снижает риск смерти от коронавируса.

Обратите внимание: в течение июня-июля в Украине коронавирус обнаружили у более чем 49 тысяч украинцев, из них всего 170 человек вакцинировались одной или двумя дозами – это всего лишь 0,3% от общего количества больных.

За 2 летних месяца умерли 2 256 больных коронавирусом. Все инфицированные, которые ушли из жизни, были непривиты (только 1 пациент получил первую дозу препарата против COVID-19).

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 3 669 513 человек, 3 669 511 из которых получили первую дозу препарата, а 2 088 433 – обе.

За прошедшие сутки (2 августа) прививку против коронавируса получил 125 161 человек. 70 344 граждан получили первую дозу, а остальные 54 817 человек получили завершающую, вторую дозу вакцины.

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Новости о коронавирусе в мире 3 августа

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 3 августа в мире зафиксировали свыше 198 миллионов больных коронавирусом. От недуга умерли более 4,2 миллиона инфицированных. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявили в США, там заболели почти 35 миллионов человек, жертвами коронавируса стали более 613 тысяч жителей США.

Следующей страной, которая сильней всех пострадала от пандемии, является Индия. Там инфицировались почти 32 миллиона человек, из них умерли в результате недуга 425 тысяч.

Как симптомы COVID-19 отличаются по возрасту

Источник: The Lancet Digital Health

Ученые Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются симптомы коронавируса у людей разного возраста. Оказалось, что определенная разница все-таки есть.

Ученые проследили динамику заболевания в первые 3 дня после положительного теста. В научной выборке принял участие 182 991 человек, а в тестовой – 15 049.

В частности оказалось, что потеря обоняния является довольно редким явлением среди пожилых людей. Зато пациенты 40 – 59 лет чаще жалуются на постоянный кашель.

Почему люди отказываются от прививки от коронавируса

Источник: Social Psychological Bulletin

Сейчас многие люди не хотят или боятся вакцинироваться от коронавируса. Специалисты из университетов Ягеллонского и социальных и гуманитарных наук (Польша) изучили литературу об отношении людей к вакцинации.

Ученые пришли к выводу, что все участники в целом негативно относятся к вакцинам, а не только к COVID-прививкам. При этом многие опрошенные заявили, что их позиция основана якобы на собственном опыте или на опыте знакомых.

Специалисты считают, что причина отказа от прививок – склонность запоминать негативную информацию, даже если та была просто прочитана в социальных сетях или на подозрительных сайтах.