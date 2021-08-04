Новости о коронавирусе в Украине 4 августа

В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 984 случая заражения коронавирусом. Это уже второй день подряд, когда в стране фиксируют около тысячи инфицированных.

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За этот же период в больницы попали 572 человека. От осложнений болезни умерли 43 пациента, еще 570 человек сообщили о выздоровлении.

Сколько тестов провели в Украине со вчерашнего дня:

методом ПЦР – 22 533,

методом ИФА – 8 064,

экспресс-тестами – 16 845.

Общая статистика: За все время пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 255 345 больных коронавирусом. 2 188 273 из них уже выздоровели. Но не менее 53 024 инфицированных ушли из жизни, так и не сумев побороть болезнь.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

Киев – 236 случаев;

Винницкая область – 19 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 64 случая;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 53 случая;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 34 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 23 случая;

Ровненская область – 29 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 19 случаев;

Харьковская область – 75 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

КГГА будет принимать онлайн-заявки на получение спецпропусков для транспорта

Источник: официальный портал Киева

В Киеве уже начали готовиться к следующему локдауну. В частности, столичная власть собирается запустить электронную форму подачи заявок для представителей критически важных профессий. Заполнить заявку онлайн можно будет с 10 августа.

Целью Дельты в Украине могут стать дети, – врач

Источник: ТСН

Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине является временным явлением. Рано или поздно в Украине начнется распространение штамма Дельта, основной мишенью которого будут дети. Все потому, что в Украине пока нет массовой детской COVID-19 вакцинации. По крайней мере так считает главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

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Новости о коронавирусе в мире 4 августа

Еще одна страна вводит вакцинацию тремя дозами

Источник: Укринформ

Вскоре в Швеции позволят вводить бустерную, то есть третью дозы вакцины против COVID-19. Но дополнительная инъекция будет доступна только для определенных категорий людей: жителям домов ухода, пожилым людям в возрасте от 80 лет и людям с очень ослабленной иммунной системой.

1 000 долларов за вакцинацию: новая инициатива работодателей

Источник: Bloomberg

Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Vanguard Group решила давать премии вакцинированным против коронавируса сотрудникам в размере 1 000 долларов. Выплаты будут предоставлять абсолютно всем сотрудникам, которые смогут документально подтвердить COVID-прививки. В Vanguard Group ожидают, что все их сотрудники будут иммунизированы против вируса уже к октябрю 2021 года.

Исследования коронавируса

Коронавирус может передаваться через слезы

Источник: Times of India

Ученые из Индии считают, что коронавирус может передаваться через слезы. По крайней мере тестирование 120 образцов показало, что SARS-CoV-2 присутствует в образцах 21 пациента (17,5%), причем у 10 из них не было никаких симптомов, указывающих на проблемы с глазами.

Риск инфицирования коронавирусом среди вакцинированных: новое исследование

Источник: The Guardian

Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что у людей, которые прошли полный курс вакцинации риск подхватить коронавирус втрое меньше, чем у невакцинированных. Кроме этого, иммунизированные люди реже становятся переносчиками инфекции. Выборка исследования – 100 тысяч человек.