Новости о коронавирусе в Украине 4 августа
В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 984 случая заражения коронавирусом. Это уже второй день подряд, когда в стране фиксируют около тысячи инфицированных.
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За этот же период в больницы попали 572 человека. От осложнений болезни умерли 43 пациента, еще 570 человек сообщили о выздоровлении.
Сколько тестов провели в Украине со вчерашнего дня:
- методом ПЦР – 22 533,
- методом ИФА – 8 064,
- экспресс-тестами – 16 845.
Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:
- Киев – 236 случаев;
- Винницкая область – 19 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 64 случая;
- Донецкая область – 91 случай;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 53 случая;
- Ивано-Франковская область – 9 случаев;
- Киевская область – 34 случая;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Львовская область – 34 случая;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 46 случаев;
- Полтавская область – 23 случая;
- Ровненская область – 29 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 19 случаев;
- Харьковская область – 75 случаев;
- Херсонская область – 71 случай;
- Хмельницкая область – 35 случаев;
- Черкасская область – 23 случая;
- Черновицкая область – 10 случаев;
- Черниговская область – 2 случая.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
КГГА будет принимать онлайн-заявки на получение спецпропусков для транспорта
Источник: официальный портал Киева
В Киеве уже начали готовиться к следующему локдауну. В частности, столичная власть собирается запустить электронную форму подачи заявок для представителей критически важных профессий. Заполнить заявку онлайн можно будет с 10 августа.
Целью Дельты в Украине могут стать дети, – врач
Источник: ТСН
Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине является временным явлением. Рано или поздно в Украине начнется распространение штамма Дельта, основной мишенью которого будут дети. Все потому, что в Украине пока нет массовой детской COVID-19 вакцинации. По крайней мере так считает главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.
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Новости о коронавирусе в мире 4 августа
Еще одна страна вводит вакцинацию тремя дозами
Источник: Укринформ
Вскоре в Швеции позволят вводить бустерную, то есть третью дозы вакцины против COVID-19. Но дополнительная инъекция будет доступна только для определенных категорий людей: жителям домов ухода, пожилым людям в возрасте от 80 лет и людям с очень ослабленной иммунной системой.
1 000 долларов за вакцинацию: новая инициатива работодателей
Источник: Bloomberg
Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Vanguard Group решила давать премии вакцинированным против коронавируса сотрудникам в размере 1 000 долларов. Выплаты будут предоставлять абсолютно всем сотрудникам, которые смогут документально подтвердить COVID-прививки. В Vanguard Group ожидают, что все их сотрудники будут иммунизированы против вируса уже к октябрю 2021 года.
Исследования коронавируса
Коронавирус может передаваться через слезы
Источник: Times of India
Ученые из Индии считают, что коронавирус может передаваться через слезы. По крайней мере тестирование 120 образцов показало, что SARS-CoV-2 присутствует в образцах 21 пациента (17,5%), причем у 10 из них не было никаких симптомов, указывающих на проблемы с глазами.
Риск инфицирования коронавирусом среди вакцинированных: новое исследование
Источник: The Guardian
Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что у людей, которые прошли полный курс вакцинации риск подхватить коронавирус втрое меньше, чем у невакцинированных. Кроме этого, иммунизированные люди реже становятся переносчиками инфекции. Выборка исследования – 100 тысяч человек.