Новости о коронавирусе 5 августа: превышены показатели госпитализации, локдауна не будет

В Украине третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Кроме того, в 5 регионах превышены показатели госпитализации. Ученые и дальше прогнозируют рост заболеваемости. В ближайшее время в стране не планируют вводить локдаун, но продлят адаптивный карантин. ВОЗ выступила против иммунизации бустерной дозой. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 5 августа

Третий день подряд в Украине растет заболеваемость

Источник: Минздрав

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет третий день, на протяжении минувших суток заразились 1 052 человека, в том числе 37 медиков и 81 ребенок. Последний раз больше тысячи инфицированных в стране регистрировали в июне.

В больницы госпитализировали 532 пациентов с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. Со вчерашнего дня, вследствие осложнений болезни, к сожалению, умерли 25 пациентов. Между тем 542 пациента сообщили о выздоровлении.

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Количество проведенных тестов за сутки

методом ПЦР – 20 950,

методом ИФА – 9 154,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 970.

Суточный прирост случаев коронавируса в регионах

Киев – 187 случаев;

Винницкая область – 57 случаев;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 43 случая;

Донецкая область – 55 случаев;

Житомирская область – 23 случая;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 62 случая;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 36 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 46 случаев;

Львовская область – 55 случаев;

Николаевская область – 24 случая;

Одесская область – 75 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровненская область – 21 случай;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 46 случаев;

Харьковская область – 59 случаев;

Херсонская область – 40 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 27 случаев;

Черновицкая область – 23 случая;

Черниговская область – 41 случай.

обнаружили 2 256 397 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 188 815 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 53 049 людей.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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Новая вспышка COVID-19 в Украине возможна еще до конца августа

Источник: Киевская школа экономики

Эксперты Киевской школы экономики рассказали, что уже 20 областей демонстрируют тревожную тенденцию роста уровня госпитализаций. Это свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 до 17 августа. В то же время смертность находится на уровне плато.

В то же время растет уровень занятости мест в реанимации и коек с кислородом. Только за неделю показатель госпитализации вырос на 17%. Раньше он был на уровне 3 – 5%

В четырех областях превышены показатели госпитализации

Источник: Минздрав

Все области Украины кроме Донецкой, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой находятся в "зеленой" зоне карантина.

В частности, в Донецкой области динамика госпитализаций больных с коронавирусом превышает эти показатели, по последним данным она составляет 81,2%, раньше была 58,5%.

динамика госпитализаций больных с коронавирусом превышает эти показатели, по последним данным она составляет 81,2%, раньше была 58,5%. В Ровненской области ситуация несколько улучшилась, этот показатель уменьшается, он составляет 70,6%, а ранее достигал отметки в 150,0%.

ситуация несколько улучшилась, этот показатель уменьшается, он составляет 70,6%, а ранее достигал отметки в 150,0%. Самая высокая динамика госпитализаций COVID-больных наблюдается в Тернопольской области – показатель госпитализации составил 260%, хотя еще днем ранее был 172,7%.

– показатель госпитализации составил 260%, хотя еще днем ранее был 172,7%. Также в Хмельницкой области этот показатель составляет 55,7%.

В Украине не будут вводить локдаун, но карантин продлят

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять меньше 50%.

Источник: "Украинское радио"

Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что пока в стране не планируют вводить тотальный локдаун, но правительство продлит адаптивный карантин.

В Полтавской области обнаружили еще один случай Дельты

Источник: "Суспільне"

В Кременчугском районе Полтавской области зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Болезнь обнаружили у жительницы поселка Градижск.

Течение коронавируса у больной было легким, и она лечилась дома. Сейчас женщина уже выздоровела.

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 5 августа в мире зафиксировали свыше 200 миллионов больных коронавирусом. От недуга умерли более 4,2 миллиона инфицированных. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявили в США, там заболели почти 35 миллионов человек, жертвами коронавируса стали больше 614 тысяч жителей США.

Следующей страной, наиболее пострадавшей от пандемии, является Индия. Там инфицировались почти 32 миллиона человек, из них умерли в результате недуга 426 тысяч.

В Литве вводят жесткие ограничения для непривитых людей

Источник: Delfi

Власть Литвы предлагает лишить помощи людей, которые заболеют коронавирусом, но решили не делать прививку от этой инфекции.

Эти поправки в законодательство зарегистрировало Министерство внутренних дел Литвы. Также в документе говорится об обязательном тестировании на коронавирус для невакцинированных за свой счет.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболел 284 191 человек. От коронавируса умерли 4 422 человека.

ВОЗ добивается моратория на третью дозу вакцины от COVID-19

Источник: твиттер ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения просит страны повременить с введением бустерной, то есть третьей дозы вакцины. Поэтому, в организации требуют ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса. Минимум до конца сентября.

В организации отметили, что это поможет устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами.

В США хотят пускать только вакцинированных иностранцев

Источник: The Hill

Соединенные Штаты планируют разрешить въезд на свою территорию только вакцинированным против коронавируса иностранным туристам. Введение такого правила сейчас рассматривают в Белом доме.

США сохраняют ограничения на международные поездки в связи с распространением штамма Дельта и ростом количества новых случаев COVID-19. Они касаются туристов из Европы, Мексики, Канады и еще ряда государств.