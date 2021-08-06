Новости о коронавирусе в Украине 6 августа
COVID-19 в Украине: более тысячи инфицированных, 16 умерли
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в разных регионах страны зарегистрировали 1 081 человека. В больницы госпитализировали 516 больных. К сожалению, еще 16 пациентов умерли. В то же время 478 пациентов сообщили о выздоровлении.
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Количество проведенных тестирований на COVID-19:
- методом ПЦР – 19 929 человек,
- методом ИФА – 7 546 человек,
- экспресс-тестами – 15 122 человека.
Суточный прирост случаев коронавируса в регионах
- Киев – 164 случая;
- Винницкая область – 46 случаев;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 54 случая;
- Донецкая область – 57 случаев;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 43 случая;
- Ивано – Франковская область – 16 случаев;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 25 случаев;
- Львовская область – 54 случая;
- Николаевская область – 13 случаев;
- Одесская область – 92 случая;
- Полтавская область – 23 случая;
- Ровненская область – 16 случаев;
- Сумская область – 49 случаев;
- Тернопольская область – 32 случая;
- Харьковская область – 83 случая;
- Херсонская область – 95 случаев;
- Хмельницкая область – 37 случаев;
- Черкасская область – 26 случаев;
- Черновицкая область – 24 случая;
- Черниговская область – 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Рекордное количество: в Украине за сутки вакцинировали почти 170 тысяч человек
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 167 383 украинца – это рекордное количество с начала вакцинальной кампании. 98 447 из них получили прививки впервые, а остальные 68 936 – во второй раз. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 953 542 человека. 3 953 540 из них получили первую дозу препарата, а 2 284 166 – вторую, тем самым полностью завершив иммунизацию.
Вспышка может быть в любой момент: Ляшко о ситуации с COVID-19
Источник: НВ
В эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что из-за штамма коронавируса Дельта новая вспышка в Украине может возникнуть в любой момент. Ведь Дельта значительно интенсивнее и быстрее распространяется, чем предыдущие варианты коронавируса.
Ляшко назвал условие, при котором в Украине не будут вводить локдаун осенью
Источник: ТСН
Ляшко сообщил, что локдауна может не быть, если вакцинируется как можно больше людей. Более того, школы в новом учебном году закрывать не планируют даже в красных зонах карантина. Но речь идет лишь о тех заведениях, где будут вакцинированы 80% учителей. Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры.
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Новости о коронавирусе в мире 6 августа
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 201 миллиона человек по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,2 миллиона инфицированных.
К слову, больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – COVID-19 диагностировали более чем 35 миллионам людей, по меньшей мере, 615 из которых умерли. Сильно пострадала от инфекции и Индия, где недуг обнаружили у почти 32 миллионов человек. Сейчас в стране зарегистрировали 426 тысяч смертей среди пациентов.
В Израиле начали массовую вакцинацию третьей дозой
Источник: Mignews
В Министерстве здравоохранения Израиля обнародовали статистику ревакцинации пожилого населения Израиля третьей дозой вакцины против коронавируса. Всего за 4 дня третью прививку получили уже 262 563 человека в возрасте 60+. Это количество граждан вакцинировалось всего за 4 дня. В очередь на получение третьей дозы записалась еще 381 тысяча человек.
Разбавители крови уменьшают риск осложнений при коронавирусе
Источник: New England Journal of Medicine
Исследование проводилось с начала 2020 года на 2,2 тысяч участников. Полная доза гепарина снизила риск ИВЛ у пациентов с умеренным течением COVID-19 на 98,6% по сравнению с больными той же группы, которые получали профилактические дозы антикоагулянта. Кровотечение как побочный эффект диагностировали редко. Вместе с тем у тяжелых больных антикоагулянты снизили вероятность тромбоза, но не сказались на потребности в ИВЛ и не уменьшали срок госпитализации.