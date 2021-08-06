Новости о коронавирусе в Украине 6 августа

COVID-19 в Украине: более тысячи инфицированных, 16 умерли

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в разных регионах страны зарегистрировали 1 081 человека. В больницы госпитализировали 516 больных. К сожалению, еще 16 пациентов умерли. В то же время 478 пациентов сообщили о выздоровлении.

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Количество проведенных тестирований на COVID-19:

методом ПЦР – 19 929 человек,

методом ИФА – 7 546 человек,

экспресс-тестами – 15 122 человека.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 257 478 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 6 августа 2 189 293 человека уже преодолели болезнь. Умерли от осложнений 53 065 граждан страны.

Суточный прирост случаев коронавируса в регионах

Киев – 164 случая;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 54 случая;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 43 случая;

Ивано – Франковская область – 16 случаев;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 54 случая;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 92 случая;

Полтавская область – 23 случая;

Ровненская область – 16 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Тернопольская область – 32 случая;

Харьковская область – 83 случая;

Херсонская область – 95 случаев;

Хмельницкая область – 37 случаев;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 24 случая;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



​Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Рекордное количество: в Украине за сутки вакцинировали почти 170 тысяч человек

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 167 383 украинца – это рекордное количество с начала вакцинальной кампании. 98 447 из них получили прививки впервые, а остальные 68 936 – во второй раз. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 953 542 человека. 3 953 540 из них получили первую дозу препарата, а 2 284 166 – вторую, тем самым полностью завершив иммунизацию.

Вспышка может быть в любой момент: Ляшко о ситуации с COVID-19

Источник: НВ

В эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что из-за штамма коронавируса Дельта новая вспышка в Украине может возникнуть в любой момент. Ведь Дельта значительно интенсивнее и быстрее распространяется, чем предыдущие варианты коронавируса.

Ляшко назвал условие, при котором в Украине не будут вводить локдаун осенью

Источник: ТСН

Ляшко сообщил, что локдауна может не быть, если вакцинируется как можно больше людей. Более того, школы в новом учебном году закрывать не планируют даже в красных зонах карантина. Но речь идет лишь о тех заведениях, где будут вакцинированы 80% учителей. Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры.

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Новости о коронавирусе в мире 6 августа

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 201 миллиона человек по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,2 миллиона инфицированных.

К слову, больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – COVID-19 диагностировали более чем 35 миллионам людей, по меньшей мере, 615 из которых умерли. Сильно пострадала от инфекции и Индия, где недуг обнаружили у почти 32 миллионов человек. Сейчас в стране зарегистрировали 426 тысяч смертей среди пациентов.

В Израиле начали массовую вакцинацию третьей дозой

Источник: Mignews

В Министерстве здравоохранения Израиля обнародовали статистику ревакцинации пожилого населения Израиля третьей дозой вакцины против коронавируса. Всего за 4 дня третью прививку получили уже 262 563 человека в возрасте 60+. Это количество граждан вакцинировалось всего за 4 дня. В очередь на получение третьей дозы записалась еще 381 тысяча человек.

Разбавители крови уменьшают риск осложнений при коронавирусе

Источник: New England Journal of Medicine

Исследование проводилось с начала 2020 года на 2,2 тысяч участников. Полная доза гепарина снизила риск ИВЛ у пациентов с умеренным течением COVID-19 на 98,6% по сравнению с больными той же группы, которые получали профилактические дозы антикоагулянта. Кровотечение как побочный эффект диагностировали редко. Вместе с тем у тяжелых больных антикоагулянты снизили вероятность тромбоза, но не сказались на потребности в ИВЛ и не уменьшали срок госпитализации.