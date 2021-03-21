Более 11 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине, госпитализировали почти 5 тысяч человек
По состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировали 1 546 363 больных COVID-19. За минувшие сутки выявили 11 145 инфицированных. Из них 585 детей и 199 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки зафиксировали во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
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На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 4838 пациентов с COVID-19 или имеющимися признаками заболевания. Еще 166 заболевших скончались. Выписали 3877 человек.
За указанный период в Украине провели всего 35 240 тестирований методом ПЦР. Еще 6443 провели методом ИФА, а еще 27 093 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях Украины
- Киев – 434 случая;
- Винницкая область – 664 случая;
- Волынская область – 173 случая;
- Днепропетровская область – 760 случаев;
- Донецкая область – 373 случая;
- Житомирская область – 814 случаев;
- Закарпатская – 367 случаев;
- Запорожская область – 274 случая;
- Ивано-Франковская область – 331 случай;
- Киевская область – 654 случая;
- Кировоградская область – 95 случаев;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 1117 случаев;
- Николаевская область – 353 случая;
- Одесская область – 660 случаев;
- Полтавская область – 267 случаев;
- Ровненская область – 217 случаев;
- Сумская область – 388 случаев;
- Тернопольская область – 376 случаев;
- Харьковская область – 879 случаев;
- Херсонская область – 165 случаев;
- Хмельницкая область – 740 случаев;
- Черкасская область – 291 случай;
- Черновицкая область – 418 случаев;
- Черниговская область – 312 случаев.
*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
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