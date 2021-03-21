По состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировали 1 546 363 больных COVID-19. За минувшие сутки выявили 11 145 инфицированных. Из них 585 детей и 199 медработников.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки зафиксировали во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

К теме Живых от мертвых отделяет занавеска: в Коломые – страшная ситуация в больнице

На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 4838 пациентов с COVID-19 или имеющимися признаками заболевания. Еще 166 заболевших скончались. Выписали 3877 человек.

За указанный период в Украине провели всего 35 240 тестирований методом ПЦР. Еще 6443 провели методом ИФА, а еще 27 093 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях Украины

Киев – 434 случая;

Винницкая область – 664 случая;

Волынская область – 173 случая;

Днепропетровская область – 760 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 814 случаев;

Закарпатская – 367 случаев;

Запорожская область – 274 случая;

Ивано-Франковская область – 331 случай;

Киевская область – 654 случая;

Кировоградская область – 95 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 1117 случаев;

Николаевская область – 353 случая;

Одесская область – 660 случаев;

Полтавская область – 267 случаев;

Ровненская область – 217 случаев;

Сумская область – 388 случаев;

Тернопольская область – 376 случаев;

Харьковская область – 879 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 740 случаев;

Черкасская область – 291 случай;

Черновицкая область – 418 случаев;

Черниговская область – 312 случаев.

*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

С начала пандемии в Украине:



Выявлено больных – 1 546 363;

Выздоровели – 1 257 849 пациентов;

Умерли – 29 941 человек;

Проведено ПЦР-тестов – 7659777.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала