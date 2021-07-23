Новости о коронавирусе 23 июля: рекорд вакцинации в Украине, новый побочный эффект Janssen

В Украине за сутки против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей. К побочным эффектам вакцины от Janssen (Johnson & Johnson) включили новый синдром. Назвали признаки, которые повышают риск возникновения постковидного синдрома. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 23 июля

Суточная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине обнаружили 763 больных коронавирусом, среди них 57 детей и 15 медработников. От осложнений коронавируса умерли 22 пациента.

Днем ранее Новости о коронавирусе 22 июля: Дельта в Киеве, новая эффективность AstraZeneca против мутаций

В больницы госпитализировали 446 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. В то же время выздоровели от коронавируса еще 639 украинцев.

Динамика тестирования на коронавирус за сутки:

методом ПЦР – 18 411 тестов,

методом ИФА – 7 630 тестов,

экспресс-тестами – 14 016.

COVID-19 в регионах: суточная статистика

г. Киев – 226 случаев;

Винницкая область – 8 случаев;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 39 случаев;

Донецкая область – 79 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 21 случай;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 18 случаев;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 21 случай;

Ровненская область – 10 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 67 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 3 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 2 247 419 больных коронавирусом, 2 183 642 из которых уже выздоровели.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей. Так, за сутки 22 июля прививку получил 139 441 украинец. 76 169 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 63 272 – вторую.

С начала вакцинальной кампании привито 2 920 068 человек:

1 дозу получили – 2 920 066 человек,

2 дозы – 1 619 131 украинец (из них два человека получили одну дозу за границей),

Всего в стране провели уже 4 539 197 прививок.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 23 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 23 июля в мире зарегистрировали более 192 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4,1 миллиона больных. В то же время более 126 миллионов пациентов выздоровели.

К побочным эффектам вакцины от Johnson & Johnson включили новый синдром

Источник: EMA

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) включило синдром Гийена-Барре к редким побочным эффектам от вакцины Janssen американской компании Johnson & Johnson. Всего в мире зарегистрировали 108 случаев синдрома Гийена-Барре после вакцинации, при этом прививки препаратом от Johnson & Johnson получили более 21 миллиона человек. Известно также об одном летальном случае.

В EMA отметили, что

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Исследования и вакцины

Новый рекомендуемый интервал между дозами Pfizer дает лучший иммунитет: исследование

Источник: BBC

Британские исследователи обнаружили, что больший интервал между первой и второй дозой вакцины Pfizer-BioNTech стимулирует иммунную систему вырабатывать больше антител и обеспечивает лучшую защиту против COVID-19. Кроме того, ученые отметили, что интервал в 8 недель является потенциальным решением противодействия варианту коронавируса Дельта.

Назвали признаки, которые повышают риск возникновения постковидного синдрома

Источник: Sage

Новый обзор исследований показал, что некоторые признаки как минимум указывают на риск развития постковидного синдрома:

К факторам риска развития постковидного синдрома относится в первую очередь женский пол: известно, что мужчины больше подвержены тяжелому течению и смертности от COVID-19, однако у женщин намного чаще (70 – 80%) сохраняются долгосрочные последствия инфекции.

Кроме того, вероятность long covid повышена у пожилых людей и пациентов, которые во время болезни были госпитализированы и нуждались в кислородной поддержке, страдали от одышки и боли в груди.

Среди сопутствующих заболеваний, которые повышают риск развития постковидного синдрома, авторы обзора выделили гипертонию, болезни легких и астму.

Ученые также выяснили, что люди, пережившие госпитализацию, подвергались огромному риску посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) – тяжелое психоэмоциональное состояние, которое может длиться более чем месяц и сопровождаться тревогой, бессонницей, депрессией, паническими атаками.

Назвали основные факторы, которые повышают риск смерти молодых людей от коронавируса

Источник: Mayo Clinic

Ученые назвали заболевания, которые повышают риск тяжелого течения у пациентов до 45 лет. Это онкологические заболевания, неврологические расстройства, ишемическая болезнь сердца, гематологические и эндокринные заболевания. Ученые также узнали, что COVID-19 представляет большую угрозу для людей с психическими заболеваниями, в том числе шизофренией, и нарушениями развития.

В исследовании подтвердилось и влияние принадлежности к расе и этническим группам: самый высокий риск смертности от коронавирусной инфекции был выявлен у азиатов, хотя в этой группе их было немного, всего 4,1%. На втором месте – чернокожие пациенты, на третьем – латиноамериканцы.