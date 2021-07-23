Новости о коронавирусе 23 июля: рекорд вакцинации в Украине, новый побочный эффект Janssen
Источник:24 канал
В Украине за сутки против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей. К побочным эффектам вакцины от Janssen (Johnson & Johnson) включили новый синдром. Назвали признаки, которые повышают риск возникновения постковидного синдрома. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 23 июля
Суточная статистика COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине обнаружили 763 больных коронавирусом, среди них 57 детей и 15 медработников. От осложнений коронавируса умерли 22 пациента.
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В больницы госпитализировали 446 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. В то же время выздоровели от коронавируса еще 639 украинцев.
Динамика тестирования на коронавирус за сутки:
- методом ПЦР – 18 411 тестов,
- методом ИФА – 7 630 тестов,
- экспресс-тестами – 14 016.
COVID-19 в регионах: суточная статистика
- г. Киев – 226 случаев;
- Винницкая область – 8 случаев;
- Волынская область – 5 случаев;
- Днепропетровская область – 39 случаев;
- Донецкая область – 79 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 5 случаев;
- Запорожская область – 26 случаев;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 21 случай;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 18 случаев;
- Николаевская область – 18 случаев;
- Одесская область – 35 случаев;
- Полтавская область – 21 случай;
- Ровненская область – 10 случаев;
- Сумская область – 26 случаев;
- Тернопольская область – 8 случаев;
- Харьковская область – 67 случаев;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черкасская область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 22 случая;
- Черниговская область – 3 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации против коронавируса в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей. Так, за сутки 22 июля прививку получил 139 441 украинец. 76 169 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 63 272 – вторую.
С начала вакцинальной кампании привито 2 920 068 человек:
- 1 дозу получили – 2 920 066 человек,
- 2 дозы – 1 619 131 украинец (из них два человека получили одну дозу за границей),
- Всего в стране провели уже 4 539 197 прививок.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 23 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 23 июля в мире зарегистрировали более 192 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4,1 миллиона больных. В то же время более 126 миллионов пациентов выздоровели.
К побочным эффектам вакцины от Johnson & Johnson включили новый синдром
Источник: EMA
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) включило синдром Гийена-Барре к редким побочным эффектам от вакцины Janssen американской компании Johnson & Johnson. Всего в мире зарегистрировали 108 случаев синдрома Гийена-Барре после вакцинации, при этом прививки препаратом от Johnson & Johnson получили более 21 миллиона человек. Известно также об одном летальном случае.Важно! В EMA отметили, что положительный эффект от вакцины перевешивает риски, связанные с прививкой.
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Исследования и вакцины
Новый рекомендуемый интервал между дозами Pfizer дает лучший иммунитет: исследование
Источник: BBC
Британские исследователи обнаружили, что больший интервал между первой и второй дозой вакцины Pfizer-BioNTech стимулирует иммунную систему вырабатывать больше антител и обеспечивает лучшую защиту против COVID-19. Кроме того, ученые отметили, что интервал в 8 недель является потенциальным решением противодействия варианту коронавируса Дельта.
Назвали признаки, которые повышают риск возникновения постковидного синдрома
Источник: Sage
Новый обзор исследований показал, что некоторые признаки как минимум указывают на риск развития постковидного синдрома:
- К факторам риска развития постковидного синдрома относится в первую очередь женский пол: известно, что мужчины больше подвержены тяжелому течению и смертности от COVID-19, однако у женщин намного чаще (70 – 80%) сохраняются долгосрочные последствия инфекции.
- Кроме того, вероятность long covid повышена у пожилых людей и пациентов, которые во время болезни были госпитализированы и нуждались в кислородной поддержке, страдали от одышки и боли в груди.
- Среди сопутствующих заболеваний, которые повышают риск развития постковидного синдрома, авторы обзора выделили гипертонию, болезни легких и астму.
- Ученые также выяснили, что люди, пережившие госпитализацию, подвергались огромному риску посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) – тяжелое психоэмоциональное состояние, которое может длиться более чем месяц и сопровождаться тревогой, бессонницей, депрессией, паническими атаками.
Назвали основные факторы, которые повышают риск смерти молодых людей от коронавируса
Источник: Mayo Clinic
Ученые назвали заболевания, которые повышают риск тяжелого течения у пациентов до 45 лет. Это онкологические заболевания, неврологические расстройства, ишемическая болезнь сердца, гематологические и эндокринные заболевания. Ученые также узнали, что COVID-19 представляет большую угрозу для людей с психическими заболеваниями, в том числе шизофренией, и нарушениями развития.
В исследовании подтвердилось и влияние принадлежности к расе и этническим группам: самый высокий риск смертности от коронавирусной инфекции был выявлен у азиатов, хотя в этой группе их было немного, всего 4,1%. На втором месте – чернокожие пациенты, на третьем – латиноамериканцы.