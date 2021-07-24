Новости о коронавирусе в Украине 24 июля
Суточная статистика COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 745 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За этот же период в больницы госпитализировали 395 человек с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 24 пациента умерли. Вместе с тем выздоровели 394 инфицированных.
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В течение 23 июля в Украине провели 39 142 теста на коронавирус:
- методом ПЦР – 18 581,
- методом ИФА – 7 326,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 13 – 235.
Всего по состоянию на 24 июля в стране провели 11 258 394 ПЦР-тестирования.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 194 случая;
- Винницкая область – 14 случаев;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 30 случаев;
- Житомирская область – 3 случая;
- Закарпатская область – 6 случаев;
- Запорожская область – 24 случая;
- Ивано-Франковская область – 6 случаев;
- Киевская область – 30 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 30 случаев;
- Львовская область – 42 случая;
- Николаевская область -30 случаев;
- Одесская область – 38 случаев;
- Полтавская область – 29 случаев;
- Ровненская область – 10 случаев;
- Сумская область – 42 случая;
- Тернопольская область – 9 случаев;
- Харьковская область – 32 случая;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черкасская область – 22 случая;
- Черновицкая область – 7 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Более 3 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 23 июля, прививки против коронавируса сделали 152 675 жителям Украины. 90 072 из них получили первую дозу препарата, а остальные 62 603 – вторую.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 3 010 140 жителей страны, 3 010 138 из которых получили первую дозу. В то же время полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 681 734 человека. Всего в стране провели 4 691 872 COVID-прививки.
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Новости о коронавирусе в мире 24 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 24 июля в мире зарегистрировали более чем 193 миллиона больных коронавирусом. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4,1 миллиона инфицированных. Вместе с тем почти 127 миллионов пациентов выздоровели.
В Великобритании зафиксирован новый штамм коронавируса
Источник: The Mirror
Агентство Общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщило об обнаружении новой мутации коронавируса COVID-19 на территории Великобритании. Вероятно, она завезена. Мутацию коронавируса B.1.621У обнаружили у 16 человек. Все они ездили за границу. Доказательства начала распространения внутри Британии на данный момент отсутствуют.
США подарили Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer
Источник: "Эхо Кавказа"
США приняли решение подарить Грузии сотни тысяч доз вакцины против COVID-19. Препарат компании Pfizer/BioNTech прибыл в страну 24 июля.
Данные о вакцине против коронавируса / Инфографика 24 канала
Появились новые данные об опасности штамма коронавируса Дельта
Источник: The Guardian
Согласно данным британского Минздрава, риск заразиться штаммом Дельта повторно на 46% больше, чем Альфой. При этом самый высокий риск наблюдается уже через полгода после первого заражения и выздоровления.