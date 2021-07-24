Новости о коронавирусе 24 июля: новая мутация в Великобритании, свежие данные о Дельта-штамме

В Великобритании зафиксирован новый штамм коронавируса. США подарили Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer. Появились новые данные об опасности штамма коронавируса Дельта. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 24 июля

Суточная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 745 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За этот же период в больницы госпитализировали 395 человек с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 24 пациента умерли. Вместе с тем выздоровели 394 инфицированных.

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В течение 23 июля в Украине провели 39 142 теста на коронавирус:

методом ПЦР – 18 581,

методом ИФА – 7 326,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 13 – 235.

Всего по состоянию на 24 июля в стране провели 11 258 394 ПЦР-тестирования.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 194 случая;

Винницкая область – 14 случаев;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 30 случаев;

Житомирская область – 3 случая;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 30 случаев;

Львовская область – 42 случая;

Николаевская область -30 случаев;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 29 случаев;

Ровненская область – 10 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 9 случаев;

Харьковская область – 32 случая;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 22 случая;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 248 164 больных коронавирусом. К сожалению, 52 835 из них умерли, однако 2 184 036 сумели преодолеть заболевание.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Более 3 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 23 июля, прививки против коронавируса сделали 152 675 жителям Украины. 90 072 из них получили первую дозу препарата, а остальные 62 603 – вторую.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 3 010 140 жителей страны, 3 010 138 из которых получили первую дозу. В то же время полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 681 734 человека. Всего в стране провели 4 691 872 COVID-прививки.

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Новости о коронавирусе в мире 24 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 24 июля в мире зарегистрировали более чем 193 миллиона больных коронавирусом. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4,1 миллиона инфицированных. Вместе с тем почти 127 миллионов пациентов выздоровели.

В Великобритании зафиксирован новый штамм коронавируса

Источник: The Mirror

Агентство Общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщило об обнаружении новой мутации коронавируса COVID-19 на территории Великобритании. Вероятно, она завезена. Мутацию коронавируса B.1.621У обнаружили у 16 человек. Все они ездили за границу. Доказательства начала распространения внутри Британии на данный момент отсутствуют.

США подарили Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer

Источник: "Эхо Кавказа"

США приняли решение подарить Грузии сотни тысяч доз вакцины против COVID-19. Препарат компании Pfizer/BioNTech прибыл в страну 24 июля.

Данные о вакцине против коронавируса / Инфографика 24 канала

Появились новые данные об опасности штамма коронавируса Дельта

Источник: The Guardian

Согласно данным британского Минздрава, риск заразиться штаммом Дельта повторно на 46% больше, чем Альфой. При этом самый высокий риск наблюдается уже через полгода после первого заражения и выздоровления.