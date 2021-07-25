Новости о коронавирусе в Украине 25 июля

Суточная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки, 24 июля, в Украине зафиксировали 286 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 19 детей и 2 медработников. За этот же период в больницы госпитализировали 422 людей с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 12 пациентов умерли.

Внимание В Украине меньше 300 случаев коронавируса за сутки: госпитализированных почти вдвое больше

Вместе с тем удалось выздороветь – 159 людям.

За сутки протестировали:

методом ПЦР – 26 197 человек,

методом ИФА – 2 823 человека,

экспресс-тестами – 10 386 человек.

В целом по состоянию на 25 июля в стране провели 11 271 382 ПЦР-теста.

Внимание! За все время пандемии в Украине заболелм – 2 248 450 человек. К сожалению, умерли 52 847 человек. Побороли недуг – 2 184 195 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 85 случаев;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 21 случай;

Донецкая область – 4 случая;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 11 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 4 случая;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область-23 – случая;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 12 случаев;

Тернопольская область – 4 случая;

Харьковская область – 9 случаев;

Херсонская область – 14 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 24 июля, прививки против коронавируса сделали 71 571 жителю Украины. Из них получили первую дозу препарата – 50 421 человек. А 21 150 людям ввели вторую дозу препарата. В общем с начала вакцинальной кампании привит 3 060 561 человек.

В Украине могут ослабить карантин для вакцинированных от COVID-19

Источник: "Апостроф"

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант ослабления карантина для вакцинированных от коронавируса граждан.

Как в Украине диагностируют штамм Дельта

Источник: Новости.Live

Анализ на определение штамма коронавируса Дельта можно сделать в лабораториях 2 медицинских учреждений Украины. Отмечается, что тестирование подобного рода также могут проводить и в частных лабораторных учреждениях в случае, если у них в наличии есть специальный прибор – секвенатор.

Новости о коронавирусе в мире 25 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 25 июля в мире зарегистрировали свыше 193,6 миллиона больных коронавирусом. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4,1 миллиона инфицированных. А более 127 миллионов пациентов выздоровели.

Внимание В США могут применять третью дозу вакцины против СOVID-19

Самые строгие в мире ограничения – в Саудовской Аравии

Источник: The Epoch Times

Саудовская Аравия объявила о новых строгих ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Невакцинированным людям запретят посещать почти все общественные места.

Бустерная вакцина в США

Источник: CNN

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает ряд мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, возможность третьей дозы вакцины уязвимым группам населения.

Коронавирус на Олимпиаде

Источник: DW

На Олимпийских играх в Токио выявили еще 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. В общем, уже 132 находящихся на территории Игр из спортсменов, тренеров, членов делегаций и у других лиц заболели.

Больше здесь Еще 10 новых больных COVID-19 обнаружили на Олимпиаде в Токио

Происхождение коронавируса

Источник: радио NPR

Ученые пока не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавируса. Возможно, мировое сообщество так и не сможет это выяснить. Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

Протесты из-за вакцинации во Франции

Источник: DW

Накануне во Франции десятки тысяч людей вышли на протест из-за планов правительства сделать вакцинацию против коронавируса чуть ли не принудительной. Несмотря на это, сенат одобрил решение о жестких ограничениях. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса. А также обязательную вакцинацию медработников.

Блогер-антивакцинатор в США умер от коронавируса

Источник: ВВС

Блогер из Калифорнии, который насмехался в социальных сетях над вакцинами от коронавируса, умер от этой болезни. Он боролся с инфекцией почти месяц.