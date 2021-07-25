Новости о коронавирусе 25 июля: США могут вакцинировать трижды, ослабление карантина
Источник:24 канал
В США рассматривают возможность трижды прививать определенные группы населения. В Украине могут ослабить карантин для вакцинированных от COVID-19. За сутки госпитализированных оказалось почти вдвое больше, чем больных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 25 июля
Суточная статистика COVID-19
Источник: Минздрав
За сутки, 24 июля, в Украине зафиксировали 286 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 19 детей и 2 медработников. За этот же период в больницы госпитализировали 422 людей с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 12 пациентов умерли.
Внимание В Украине меньше 300 случаев коронавируса за сутки: госпитализированных почти вдвое больше
Вместе с тем удалось выздороветь – 159 людям.
За сутки протестировали:
- методом ПЦР – 26 197 человек,
- методом ИФА – 2 823 человека,
- экспресс-тестами – 10 386 человек.
В целом по состоянию на 25 июля в стране провели 11 271 382 ПЦР-теста.Внимание! За все время пандемии в Украине заболелм – 2 248 450 человек. К сожалению, умерли 52 847 человек. Побороли недуг – 2 184 195 человек.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 85 случаев;
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 21 случай;
- Донецкая область – 4 случая;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3 случая;
- Киевская область – 11 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 4 случая;
- Львовская область – 19 случаев;
- Николаевская область – 5 случаев;
- Одесская область-23 – случая;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Ровненская область – 2 случая;
- Сумская область – 12 случаев;
- Тернопольская область – 4 случая;
- Харьковская область – 9 случаев;
- Херсонская область – 14 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 5 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 24 июля, прививки против коронавируса сделали 71 571 жителю Украины. Из них получили первую дозу препарата – 50 421 человек. А 21 150 людям ввели вторую дозу препарата. В общем с начала вакцинальной кампании привит 3 060 561 человек.
В Украине могут ослабить карантин для вакцинированных от COVID-19
Источник: "Апостроф"
Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант ослабления карантина для вакцинированных от коронавируса граждан.
Как в Украине диагностируют штамм Дельта
Источник: Новости.Live
Анализ на определение штамма коронавируса Дельта можно сделать в лабораториях 2 медицинских учреждений Украины. Отмечается, что тестирование подобного рода также могут проводить и в частных лабораторных учреждениях в случае, если у них в наличии есть специальный прибор – секвенатор.
Новости о коронавирусе в мире 25 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 25 июля в мире зарегистрировали свыше 193,6 миллиона больных коронавирусом. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4,1 миллиона инфицированных. А более 127 миллионов пациентов выздоровели.
Внимание В США могут применять третью дозу вакцины против СOVID-19
Самые строгие в мире ограничения – в Саудовской Аравии
Источник: The Epoch Times
Саудовская Аравия объявила о новых строгих ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Невакцинированным людям запретят посещать почти все общественные места.
Бустерная вакцина в США
Источник: CNN
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает ряд мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, возможность третьей дозы вакцины уязвимым группам населения.
Коронавирус на Олимпиаде
Источник: DW
На Олимпийских играх в Токио выявили еще 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. В общем, уже 132 находящихся на территории Игр из спортсменов, тренеров, членов делегаций и у других лиц заболели.
Больше здесь Еще 10 новых больных COVID-19 обнаружили на Олимпиаде в Токио
Происхождение коронавируса
Источник: радио NPR
Ученые пока не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавируса. Возможно, мировое сообщество так и не сможет это выяснить. Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.
Протесты из-за вакцинации во Франции
Источник: DW
Накануне во Франции десятки тысяч людей вышли на протест из-за планов правительства сделать вакцинацию против коронавируса чуть ли не принудительной. Несмотря на это, сенат одобрил решение о жестких ограничениях. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса. А также обязательную вакцинацию медработников.
Блогер-антивакцинатор в США умер от коронавируса
Источник: ВВС
Блогер из Калифорнии, который насмехался в социальных сетях над вакцинами от коронавируса, умер от этой болезни. Он боролся с инфекцией почти месяц.