Новости о коронавирусе в Украине 26 июля

Суточная статистика COVID-19: свежие данные

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 286 новых больных COVID-19. Из них 19 детей и 2 медработника. В больницы госпитализировали 256 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие болезни.

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Еще 2 пациента умерли – в последний раз такие низкие показатели смертности фиксировали в апреле 2020 года. В течение 25 июля от коронавируса выздоровели 170 человек.

За все время пандемии в стране: обнаружили – 2 248 663 инфицированных,

выздоровели – 2 184 365 больных,

умерли – 52 849 пациентов,

проведено ПЦР-тестирований – 11 278 944.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 71 случай;

Винницкая область – 14 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 6 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Ивано-Франковская область – 2 случая;

Киевская область – 8 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 2 случая;

Львовская область – 8 случаев;

Николаевская область – 3 случая;

Одесская область – 33 случая;

Ровненская область – 3 случая;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 7 случаев;

Харьковская область – 12 случаев;

Херсонская область – 3 случая;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 3 случая;

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине снизились

Источник: Минздрав

За вчерашний день в Украине против коронавируса вакцинировали 49 057 человек. 39 150 из них получили первую дозу вакцины. А остальные – 9 907 человек – получили вторую дозу препарата. С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса вакцинировали всего 3 099 711 граждан.

Когда в Украине начнется новая волна коронавируса

Источник: УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа – начале сентября 2021 года. Новую вспышку вызовет Дельта-штамм вируса.

Внимание Когда в Украине начнется новая волна коронавируса: прогноз ВОЗ

Можно ли вакцинироваться беременным в Украине

Источник: Минздрав

Многие будущие мамы сомневаются, нужно ли им вакцинироваться от COVID-19. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что беременным нужно прививаться против коронавируса и это вполне безопасно.

Новости о коронавирусе в мире 26 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 25 июля в мире зарегистрировали свыше 194,1 миллиона больных коронавирусом. От недуга умерли больше 4 миллионов 156 тысяч инфицированных. А более 127,6 миллиона пациентов – выздоровели.

В мире не утихают многочисленные протесты из-за COVID-19

Источник: 24 канал

В мире не утихают массовые протесты против локдауна и вакцинации от COVID-19:

в Словакии протестующие требуют отменить законопроекты, которые предоставляют привилегии вакцинированным;

протестующие требуют отменить законопроекты, которые предоставляют привилегии вакцинированным; в Афинах на улицы митингующих вывела принудительная вакцинация работников социальной сферы – 5 тысяч человек без масок протестовали с иконами;

на улицы митингующих вывела принудительная вакцинация работников социальной сферы – 5 тысяч человек без масок протестовали с иконами; во Франции соцсети подстрекнули людей на антивластные протесты из-за чуть ли не принудительной вакцинации и "пропусков";

соцсети подстрекнули людей на антивластные протесты из-за чуть ли не принудительной вакцинации и "пропусков"; в Италии и выступают против решения правительства расширить применение "зеленого паспорта";

и выступают против решения правительства расширить применение "зеленого паспорта"; австралийцы тоже митингуют против локдауна, задержали уже 57 человек;

тоже митингуют против локдауна, задержали уже 57 человек; в Тунисе выступают за отставку действующего правительства из-за роста количества больных коронавирусом и ухудшения экономического состояния страны.

В Китае впервые с января выросла заболеваемость

Источник: France 24

Впервые за долгое время в Китае зафиксировали 76 новых случаев коронавируса. Заболеваемость длительное время была на низком уровне. Такое количество случаев в стране регистрируют впервые с января 2021 года.

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Исследования коронавируса

Влияние китайской вакцины от COVID-19 на пожилых людей

Источник: medRxiv

Новое исследование показывает, что вакцина от китайской компании Sinopharm плохо защищает против COVID-19 пожилых людей. Чем старше был человек, тем больше у него падал уровень антител.

Как коронавирус влияет на умственные способности

Источник: The Lancet

Ученые обнаружили, что даже легкое течение коронавируса влияет на интеллект. Последствия среднего течения недуга можно сравнить с последствиями от инсульта.

Новое эффективное лекарство против мутаций коронавируса

Источник: The University of Chicago

Ученые выяснили, что препарат Маситиниб способен на 99% подавлять распространение в организме 3 штаммов коронавируса – альфа, бета и гамма. Сейчас лекарство применяют в ветеринарии для лечения рака у собак. Препарат пока не одобрили для клинического использования для людей.