Новости о коронавирусе в Украине 26 июля

Суточная статистика COVID-19: свежие данные

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 286 новых больных COVID-19. Из них 19 детей и 2 медработника. В больницы госпитализировали 256 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие болезни.

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Еще 2 пациента умерли – в последний раз такие низкие показатели смертности фиксировали в апреле 2020 года. В течение 25 июля от коронавируса выздоровели 170 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 71 случай;
  • Винницкая область – 14 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 6 случаев;
  • Донецкая область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 17 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2 случая;
  • Киевская область – 8 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Львовская область – 8 случаев;
  • Николаевская область – 3 случая;
  • Одесская область – 33 случая;
  • Ровненская область – 3 случая;
  • Сумская область – 8 случаев;
  • Тернопольская область – 7 случаев;
  • Харьковская область – 12 случаев;
  • Херсонская область – 3 случая;
  • Черкасская область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 3 случая;

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Темпы вакцинации в Украине снизились

Источник: Минздрав

За вчерашний день в Украине против коронавируса вакцинировали 49 057 человек. 39 150 из них получили первую дозу вакцины. А остальные – 9 907 человек – получили вторую дозу препарата. С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса вакцинировали всего 3 099 711 граждан.

Когда в Украине начнется новая волна коронавируса

Источник: УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа – начале сентября 2021 года. Новую вспышку вызовет Дельта-штамм вируса.

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Можно ли вакцинироваться беременным в Украине

Источник: Минздрав

Многие будущие мамы сомневаются, нужно ли им вакцинироваться от COVID-19. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что беременным нужно прививаться против коронавируса и это вполне безопасно.

Новости о коронавирусе в мире 26 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 25 июля в мире зарегистрировали свыше 194,1 миллиона больных коронавирусом. От недуга умерли больше 4 миллионов 156 тысяч инфицированных. А более 127,6 миллиона пациентов – выздоровели.

В мире не утихают многочисленные протесты из-за COVID-19

Источник: 24 канал

В мире не утихают массовые протесты против локдауна и вакцинации от COVID-19:

  • в Словакии протестующие требуют отменить законопроекты, которые предоставляют привилегии вакцинированным;
  • в Афинах на улицы митингующих вывела принудительная вакцинация работников социальной сферы – 5 тысяч человек без масок протестовали с иконами;
  • во Франции соцсети подстрекнули людей на антивластные протесты из-за чуть ли не принудительной вакцинации и "пропусков";
  • в Италии и выступают против решения правительства расширить применение "зеленого паспорта";
  • австралийцы тоже митингуют против локдауна, задержали уже 57 человек;
  • в Тунисе выступают за отставку действующего правительства из-за роста количества больных коронавирусом и ухудшения экономического состояния страны.

В Китае впервые с января выросла заболеваемость

Источник: France 24

Впервые за долгое время в Китае зафиксировали 76 новых случаев коронавируса. Заболеваемость длительное время была на низком уровне. Такое количество случаев в стране регистрируют впервые с января 2021 года.

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Исследования коронавируса

Влияние китайской вакцины от COVID-19 на пожилых людей

Источник: medRxiv

Новое исследование показывает, что вакцина от китайской компании Sinopharm плохо защищает против COVID-19 пожилых людей. Чем старше был человек, тем больше у него падал уровень антител.

Как коронавирус влияет на умственные способности

Источник: The Lancet

Ученые обнаружили, что даже легкое течение коронавируса влияет на интеллект. Последствия среднего течения недуга можно сравнить с последствиями от инсульта.

Новое эффективное лекарство против мутаций коронавируса

Источник: The University of Chicago

Ученые выяснили, что препарат Маситиниб способен на 99% подавлять распространение в организме 3 штаммов коронавируса – альфа, бета и гамма. Сейчас лекарство применяют в ветеринарии для лечения рака у собак. Препарат пока не одобрили для клинического использования для людей.