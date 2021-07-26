Новости о коронавирусе 26 июля: новая волна COVID-19, в мире протестуют из-за локдауна
Источник:24 канал
В ВОЗ спрогнозировали, что новую волну пандемии в Украине следует ожидать в конце августа – начале сентября 2021 года. В мире не утихают массовые акции против локдауна и вакцинации от коронавируса. Препарат от компании Sinopharm плохо защищает от COVID-19 пожилых людей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 26 июля
Суточная статистика COVID-19: свежие данные
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине выявили 286 новых больных COVID-19. Из них 19 детей и 2 медработника. В больницы госпитализировали 256 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие болезни.
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Еще 2 пациента умерли – в последний раз такие низкие показатели смертности фиксировали в апреле 2020 года. В течение 25 июля от коронавируса выздоровели 170 человек.За все время пандемии в стране:
- обнаружили – 2 248 663 инфицированных,
- выздоровели – 2 184 365 больных,
- умерли – 52 849 пациентов,
- проведено ПЦР-тестирований – 11 278 944.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 71 случай;
- Винницкая область – 14 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 6 случаев;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2 случая;
- Киевская область – 8 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 2 случая;
- Львовская область – 8 случаев;
- Николаевская область – 3 случая;
- Одесская область – 33 случая;
- Ровненская область – 3 случая;
- Сумская область – 8 случаев;
- Тернопольская область – 7 случаев;
- Харьковская область – 12 случаев;
- Херсонская область – 3 случая;
- Черкасская область – 1 случай;
- Черновицкая область – 3 случая;
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине снизились
Источник: Минздрав
За вчерашний день в Украине против коронавируса вакцинировали 49 057 человек. 39 150 из них получили первую дозу вакцины. А остальные – 9 907 человек – получили вторую дозу препарата. С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса вакцинировали всего 3 099 711 граждан.
Когда в Украине начнется новая волна коронавируса
Источник: УНИАН
Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа – начале сентября 2021 года. Новую вспышку вызовет Дельта-штамм вируса.
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Можно ли вакцинироваться беременным в Украине
Источник: Минздрав
Многие будущие мамы сомневаются, нужно ли им вакцинироваться от COVID-19. В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что беременным нужно прививаться против коронавируса и это вполне безопасно.
Новости о коронавирусе в мире 26 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 25 июля в мире зарегистрировали свыше 194,1 миллиона больных коронавирусом. От недуга умерли больше 4 миллионов 156 тысяч инфицированных. А более 127,6 миллиона пациентов – выздоровели.
В мире не утихают многочисленные протесты из-за COVID-19
Источник: 24 канал
В мире не утихают массовые протесты против локдауна и вакцинации от COVID-19:
- в Словакии протестующие требуют отменить законопроекты, которые предоставляют привилегии вакцинированным;
- в Афинах на улицы митингующих вывела принудительная вакцинация работников социальной сферы – 5 тысяч человек без масок протестовали с иконами;
- во Франции соцсети подстрекнули людей на антивластные протесты из-за чуть ли не принудительной вакцинации и "пропусков";
- в Италии и выступают против решения правительства расширить применение "зеленого паспорта";
- австралийцы тоже митингуют против локдауна, задержали уже 57 человек;
- в Тунисе выступают за отставку действующего правительства из-за роста количества больных коронавирусом и ухудшения экономического состояния страны.
В Китае впервые с января выросла заболеваемость
Источник: France 24
Впервые за долгое время в Китае зафиксировали 76 новых случаев коронавируса. Заболеваемость длительное время была на низком уровне. Такое количество случаев в стране регистрируют впервые с января 2021 года.
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Исследования коронавируса
Влияние китайской вакцины от COVID-19 на пожилых людей
Источник: medRxiv
Новое исследование показывает, что вакцина от китайской компании Sinopharm плохо защищает против COVID-19 пожилых людей. Чем старше был человек, тем больше у него падал уровень антител.
Как коронавирус влияет на умственные способности
Источник: The Lancet
Ученые обнаружили, что даже легкое течение коронавируса влияет на интеллект. Последствия среднего течения недуга можно сравнить с последствиями от инсульта.
Новое эффективное лекарство против мутаций коронавируса
Источник: The University of Chicago
Ученые выяснили, что препарат Маситиниб способен на 99% подавлять распространение в организме 3 штаммов коронавируса – альфа, бета и гамма. Сейчас лекарство применяют в ветеринарии для лечения рака у собак. Препарат пока не одобрили для клинического использования для людей.