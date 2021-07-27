Новости о коронавирусе в Украине 27 июля

Суточная статистика COVID-19: свежие данные

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 681 больного коронавирусом. Это значительно больше, чем вчера, когда выявили 286 больных.

Днем ранее Новости о коронавирусе 26 июля: вакцинация беременных, Дельта на Закарпатье

В больницы госпитализировали 266 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 27 украинцев с диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели – 515 человек.

Количество проведенных тестирований:

методом ПЦР – 22 330 человек,

методом ИФА – 8 918 людей,

экспресс-тестами – 13 491 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 249 344 человека. По состоянию на 27 июля выздоровели – 2 184 880 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 876 пациентов.

Статистика COVID-19 в регионах: суточный прирост

Киев – 188 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 0 случаев;

Днепропетровская область – 38 случаев;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано – Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 41 случай;

Львовская область – 25 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 68 случаев;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 0 случаев;

Харьковская область – 42 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Черкасская область – 16 случаев;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 14 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Какая динамика вакцинации в Украине: актуальная статистика Минздрава

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 126 096 человек. Большинство из них получили первую дозу вакцины. Первую инъекцию получили 78 052 человека, а остальные 48 044 – вторую. От начала вакцинальной кампании вакцинировали 3 177 763 украинцев (первую дозу получили – 3 177 761, а 2 дозы – 1 760 835). Всего в стране сделали 4 938 596 прививок.

Что надо помнить после вакцинации против коронавируса: рекомендации Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 27 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали более 194,1 миллиона больных коронавирусом. От недуга умерли более 4 миллионов 166 тысяч инфицированных. Зато более 128 миллионов пациентов – выздоровели.

В Токио из-за Олимпиады рекордное количество заболевших

Источник: NHK

В Токио, где проходят Олимпийские игры, вспышка коронавируса. Там обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса – 2848 случаев за сутки. Это самый высокий показатель в городе с начала пандемии. Предыдущий рекорд был 7 января этого года. Тогда за сутки зафиксировали 2 520 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. В понедельник, 26 июля, выявили 1 429 новых случаев. Всего в городе уже восьмой день подряд выявляют более тысячи новых случаев COVID.

В ЕС установили важное достижение в кампании вакцинации

Источник: Euronews

Европейская комиссия заявила, что ЕС находится на пути к достижению своей цели полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения до конца лета. Именно такой процент взрослых людей уже получил первую дозу. Зато 57% уже полностью вакцинированы – прогнозы свидетельствуют, что к концу лета ЕС достигнет своей цели.

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал

Исследования коронавируса

Нашли простой способ диагностики постковидного синдрома

Источник: BMJ

Объективными признаками для диагностики постковидного синдрома могут оказаться повреждения мелких нервных волокон на поверхности глаза.