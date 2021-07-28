Новости о коронавирусе 28 июля: схема с COVID-больницами, "олимпийская" вспышка

Львовские бизнесмены незаконно присваивали госденьги при закупке медицинского оборудования для COVID-больниц. В Токио вновь зафиксировали рекордный прирост больных коронавирусом за сутки. В Украине обнаружили 681 нового больного коронавиром. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 28 июля

Суточная статистика COVID-19

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки, 27 июля, в Украине зафиксировали 681 нового больного коронавирусом. Из них 37 детей и 5 медработников.

Ранее Новости о коронавирусе 27 июля: первая смерть из-за Дельты в Украине, рекорд в Токио

В больницы госпитализировали 507 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Еще 15 пациентов умерли.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 189 случаев,

Винницкая область – 27 случаев,

Волынская область – 6 случаев,

Днепропетровская область – 24 случая,

Донецкая область – 70 случаев,

Житомирская область – 7 случаев,

Закарпатская область – 4 случая,

Запорожская область – 53 случая,

Ивано-Франковская область – 9 случаев,

Киевская область – 17 случаев,

Кировоградская область – 2 случая,

Луганская область – 30 случаев,

Львовская область – 23 случая,

Николаевская область – 13 случаев,

Одесская область – 47 случаев,

Полтавская область – 18 случаев,

Ровненская область – 8 случаев,

Сумская область – 27 случаев,

Тернопольская область – 12 случаев,

Харьковская область – 32 случая,

Херсонская область - 43 случая,

Хмельницкая область – 14 случаев,

Черкасская область – 27 случаев,

Черновицкая область – 10 случаев,

Черниговская область – 5 случаев.

обнаружили – 2 250 061 инфицированного,выздоровели – 2 185 339 больных,умерли – 52 891 пациентов,проведено ПЦР-тестирований – 11 321 947.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Более 3,2 миллиона вакцинированных украинцев

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 27 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 143 328 человек. 86 952 из них получили первую дозу препарата. Остальные 56 376 получили уже вторую дозу. С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 264 715 человек.

Схема львовских бизнесменов на закупках для COVID-больниц

Источник: СБУ

Разоблачили бизнесменов, которые незаконно присваивали госденьги при закупке медицинского оборудования для COVID-больниц. Оперативники СБУ разоблачили эту схему во Львовской области. Ущерб для государства нанесли на сумму до 2 миллионов гривен.

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Новости о коронавирусе в мире 28 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 28 июля в мире зафиксировали более 195,2 миллиона больных коронавирусом. От недуга умерли более 4 миллионов 175 тысяч инфицированных. Однако более 128 миллионов пациентов – выздоровели.

Сестру Роналду, которая не верила в коронавирус, госпитализировали с недугом

Источник: Football Italia

Сестра форварда Ювентуса Криштиану Роналду Катя Авейру, сдала положительный тест на коронавирус. Девушку госпитализировали и диагностировали пневмонию. Еще осенью она назвала коронавирус обманом

Очередная "олимпийская" вспышка коронавируса в Токио

Источник: Kyodo News

В Токио, где проводят Олимпийские игры-2020, снова рекордный прирост инфицированных коронавирусом за сутки. В течение 27 июля в городе обнаружили 3 177 новых больных. Это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда в городе также был рекордный прирост новых случаев – 2 848.