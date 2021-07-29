Новости о коронавирусе в Украине 29 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 846 новых больных коронавирусом, среди них – 60 детей и 41 медработник. В больницы госпитализировали 480 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 25 пациентов. В то же время выздоровели 510 человек.

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За все время пандемии COVID-19 в Украине заразились 2 250 907 человек. По состоянию на 29 июля выздоровели от коронавируса 2 185 849 больных. Жертвами недуга стали 52 916 жителей страны.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 195 случаев;

Винницкая область – 41 случай;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 34 случая;

Донецкая область – 66 случаев;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 10 случаев;

Запорожская область – 56 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 29 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 22 случая;

Львовская область – 28 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 56 случаев;

Полтавская область – 16 случаев;

Ровненская область – 15 случаев;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 4 случая;

Харьковская область – 70 случаев;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 21 случай;

Черкасская область – 16 случаев;

Черновицкая область – 16 случаев;

Черниговская область – 18 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Более 1,8 миллиона человек полностью вакцинированы в Украине

Источник: Минздрав Украины

За минувшие сутки, 28 июля, в Украине против коронавируса привили 143 534 человека. Из них 85 787 получили первую дозу препарата, а 57 747 – вторую дозу, то есть полностью иммунизированы против COVID-19.

С начала вакцинальной кампании привиты 3 350 502 человека: из них получили одну дозу – 3 350 500 человек,

две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

В целом провели 5 225 458 прививок.

Какими препаратами вакцинировали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 1 015 292;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 224 329;

AstraZeneca – 368 185;

Moderna – 255 290;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Большинство украинцев хотят вакцинироваться Pfizer

Источник: 24 канал

В центрах вакцинации отметили, большинство людей выбирают Pfizer, поэтому часто отказываются от других вакцин.

В то же время в ВОЗ разрешили "смешивать" вакцины. Поэтому в Украине вскоре могут начать делать второй укол другим препаратом.

В Минздраве ответили, когда украинцы перестанут носить маски

Источник: Украинская правда

В Министерстве здравоохранения пока не рассматривают вариант отменить ношение масок для вакцинированных. Однако это вполне возможно, если большая часть населения будет полностью провакцинирована.

Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что еще осень и зиму украинцы проведут в масках. В то же время в этом есть дополнительная выгода – таким образом люди обойдут и острые респираторные вирусные инфекции, в частности, грипп, которые осенью циркулируют особенно часто.

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Школы будут работать во время карантина, – Ляшко

Источник: 24 канал

В Минздраве сообщили, что школы смогут продолжать работу в красной зоне, если там будут вакцинированы не менее 80% работников.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что принудительно вакцинировать учителей не будут.

Подробности смерти первого украинца от штамма Дельта

Источник: 24 канал

53-летний мужчина, который умер в Александровской больнице, работал врачом. Он мог заразиться новым штаммом COVID-19 во время работы или дома.

Он не выезжал за границу минимум 2 месяца, а заболел уже в Украине. Это, по словам главного санврача страны Игоря Кузина, свидетельствует о начале четвертой волны COVID-19 в Украине.

Обратите внимание! Сейчас официально в Минздраве зарегистрировали 17 случаев заболевания именно штаммом COVID-19 Дельта. Впрочем, столь маленькая эта цифра – из-за небольшого количества сделанных тестов.



Главное о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 29 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: дашборд университета Хопкинса

По состоянию на утро 29 июля в мире зафиксировали свыше 196 миллионов больных коронавирусом. От недуга умерли более 4 миллионов инфицированных.

Наибольшее количество инфицированных коронавирусом обнаружили в США, здесь заболели почти 35 миллионов человек, жертвами коронавируса стали 611 тысяч жителей США.

Следующей страной, которая больше всего пострадала от пандемии, является Индия – заразились 31 миллион человек, из них умерли вследствие коронавируса – 422 тысячи.

В России рекордные показатели смертности от коронавируса

Источник: "Стоп коронавирус"

В России уже в третий раз повторили рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. Так, за 28 июля умерли 799 человек. С июля показатель смертей не опускался ниже 700 в день.

Кроме того, заболеваемость тоже высокая – за прошедшие сутки выявили 23 270 случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Внимание! В целом с начала эпидемии в России зарегистрировали более 6,2 миллиона случаев. Почти 157 тысяч человек умерли.

Олимпийскую сборную из Австралии отправили на изоляцию

Источник: The Australian

Олимпийскую команду Австралии по легкой атлетике отправили на карантин. Это произошло после того, как обнаружили первый случай COVID-19 у спортсмена после соревнований.

Австралийские олимпийцы с ним контактировали. В общем на изоляции – 63 человека.

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Мьянма может стать источником бесконтрольного распространения COVID-19, – ООН

Источник: The Guardian

Ситуация с коронавирусом в Мьянме может привести к тому, что из этой страны будет бесконтрольно распространяться недуг по всей Юго-Восточной Азии.

Такое заявление сделал спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс. Главные проблемы начались с военного переворота в стране. В частности, в Мьянме остановили программу вакцинации, а тестирование населения вообще не проводят.

Справка. Согласно данным статистического сайта Worldometers, в целом в Мьянме за время пандемии обнаружили свыше 284 тысяч случаев заражения COVID-19, а более 8,2 тысячи инфицированных – умерли. Выздоровели больше 197,9 тысячи человек.

В Великобритании обнаружили уникальные симптомы коронавируса среди вакцинированных

Источник: The Sun

Британские эксперты обнаружили уникальные симптомы коронавируса, которые испытывают вакцинированные люди. Всего выделили 4 симптома:

чиханье;

головная боль;

насморк;

больное горло.

По словам экспертов, чихание не является распространенным симптомом вируса и скорее связано с простудой или аллергией. В то же время они заявили, что люди, которые были вакцинированы, а затем заболели COVID-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме, чем те, у кого не было прививки.

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