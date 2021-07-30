Новости о коронавирусе 30 июля: продолжат ли локдаун, вакцинация детей

Карантин в Украине продлят и после 31 августа. Минздрав разрешил вакцинацию детей при определенных условиях. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 962 больных коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 30 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 962 больных коронавирусом. Среди них 51 ребенок 49 медработников. В больницы госпитализировали 488 человек с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 14 пациентов. В то же время выздоровели не менее 504 больных.

К теме Ученые назвали дату, когда в Украине увеличится количество больных коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 251 869 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Из них по состоянию на 30 июля выздоровели 2 186 353 человека. Жертвами коронавируса стали 52 930 человек.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 233 случая;

Винницкая область – 27 случаев;

Волынская область – 14 случаев;

Днепропетровская область – 64 случая;

Донецкая область – 69 случаев;

Житомирская область – 29 случаев;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 44 случая;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 51 случай;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 83 случаев;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 6 случаев;

Сумская область – 27 случаев;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 72 случая;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 18 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

В Украине продлят карантин

Источник: ТСН

Карантин, который сейчас действует в Украине до 31 августа, продлят. Так считает главный санврач страны Игорь Кузин. Это связано с тем, что суточное количество инфицированных в стране начало стремительно расти.

Вакцинация детей

Источник: МОЗ

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Прививать разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

Больше здесь Минздрав разрешил вакцинацию детей: при каких условиях

В КГГА объяснили насчет пропусков в транспорт

Источник: КМДА

В КГГА уверяют, что не собирают еще списки работников предприятий критической отрасли для выдачи пропусков в транспорт. Впрочем, в администрации проводят активную подготовку к вероятному локдауну. Город разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай введения локдауна.

Новости о коронавирусе в мире 30 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 30 июля в мире зафиксировали более 196,6 миллиона больных коронавирусом. От недуга умерли более 4,1 миллиона инфицированных. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом обнаружили в США, там заболели почти 35 миллионов человек, жертвами коронавируса стали более 612 тысяч жителей США.

Следующей страной, наиболее пострадавшей от пандемии, является Индия. Там инфицировались более 31,5 миллиона человек, из них умерли в результате недуга 423 тысячи. Затем идет Бразилия, Франция и Россия.

Сколько жизней спасла вакцинация в Англии

Источник: Интерфакс

В Англии вакцинация против коронавируса помогла предотвратить около 60 тысяч смертей и более 22 миллионов заражений. В контексте распространения варианта Дельта цифры могут быть даже выше.

Коронавирус мутировал в организме пациентки 40 раз

С начала пандемии в Великобритании обнаружили свыше 5,7 миллиона заражений COVID-19. Более чем 129 тысяч инфицированных – умерли.

Источник: N+1

Российские ученые обнаружили 40 мутаций коронавируса в организме пациентки с лимфомой. Женщина болела в течение 318 дней, а мутации помогали обходить иммунную реакцию организма.

Во время пандемии капитал США вырос на 19 триллионов долларов

Источник: MarketWatch

Домашние хозяйства США во время пандемии увеличили свое состояние до 137 триллионов долларов. Всего они заработали 19 триллионов долларов.

Интересно Всего 1/10 дозы: ученые протестировали новый способ вакцинации Moderna

Исследования коронавируса

Как изменилась память пациентов после легкого COVID-19

Источник: JAMA

Норвежские ученые опросили пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию без госпитализации. Через 8 месяцев у многих из них ослабление памяти сочеталось с общим ухудшением здоровья.

Новый способ вакцинации Moderna

Источник: medRxiv

В Нидерландах ученые нашли новый "эффективный" метод иммунизации – прививки вводили в верхний слой кожи дробными дозами. В условиях дефицита вакцин якобы это может стать "поворотным моментом в преодолении пандемии".