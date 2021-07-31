Новости о коронавирусе в Украине 31 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 916 человек, среди них 61 ребенок и 43 медицинских работников. В больницы госпитализировали 486 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском надзоре. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 15 больных.

К теме По меньшей мере у 40% украинцев есть антитела к COVID-19, – ЦОЗ

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 252 785 человек. По состоянию на 31 июля выздоровели 2 186 863 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 52 945 жителей страны. Всего лаборатории провели 11 381 585 ПЦР-тестов.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

Киев – 176 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 56 случаев;

Донецкая область – 73 случая;

Житомирская область – 27 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 29 случаев;

Ивано-Франковская область – 22 случая;

Киевская область – 39 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 85 случаев;

Полтавская область – 28 случаев;

Ровенская область – 12 случаев;

Сумская область – 34 случая;

Тернопольская область – 17 случаев;

Харьковская область – 70 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 20 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Сколько полностью вакцинированных в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине против коронавируса прививали 150 080 человек, в том числе 85 787 получили первую дозу препарата, вторую дозу получил 61 861 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране уже привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу – 3 525 848 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Справка. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С тех пор в целом провели 5 526 204 прививки.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Сoronavac – 1 051 846;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;

AstraZeneca – 37 3012;

Moderna – 358 445;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Данные о вакцинах против коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Новости о коронавирусе в мире 31 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Гопкинса

По состоянию на утро 31 июля в мире зафиксировали более 197 миллионов больных коронавирусом. От недуга умерли более 4,2 миллиона инфицированных. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявили в США, там заболели почти 35 миллионов человек, жертвами коронавируса стали более 613 тысяч жителей США.

Следующей страной, наиболее пострадавшей от пандемии, является Индия. Там инфицировались почти 32 миллиона человек, из них умерли в результате недуга 423 тысячи.

Президент Израиля Герцог получил третью дозу вакцины

Источник: The Times of Israel

Израиль стал первой страной в мире, которые начали вводить третью – бустерную – дозу вакцины против COVID-19 пожилым людям. Ее уже вкололи президенту страны – 60-летнему Ицхаку Герцогу, а также его жене. Вакцинировались они препаратом от Pfizer / BioNTech.

К слову, национальную кампанию по дополнительной вакцинации пожилых граждан объявили в стране 29 июля. Третью дозу вакцины могут получить люди, которые прививались не ранее 5 месяцев назад. Но при условии, что вторая доза была также от Pfizer.

Что такое бустерная доза вакцины? Бустерная доза (в случае коронавирус третья доза) – это когда человек получил стандартное дозирование, но через пол года – год получает еще одну дополнительную – усилительную инъекцию препаратом.

Ученые допустили появление нового опасного штамма COVID-19

Источник: SAGE

Британские ученые описали возможные сценарии мутации коронавируса. Они пришли к выводу, что может появиться новый вид с потенциальной смертностью 35%.

Новый вариант коронавируса может привести к большему количеству случаев тяжелого заболевания и более высокой смертности среди инфицированных.

Кроме того, ученые заявили, что уровень смертности у этого штамма может быть схож с показателями "других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)".

Штамм коронавируса Дельта не является смертоносным, – ВОЗ

Источник: The Guardian

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вариант коронавируса Дельта не является более смертоносным, чем другие штаммы, но он намного заразнее.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала