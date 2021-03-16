По состоянию на 16 марта в Украине зарегистрированы 1 477 190 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 9 642 инфицированных. Из них 474 ребенка и 313 медработников.

Больше всего новых случаев заражения за предыдущие сутки зафиксировали во Львовской (1 065), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях, а также в Киеве (999). К теме Если более 50% областей перейдут на красный уровень, – Степанов о локдауне Новость дополняется...