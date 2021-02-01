В Украине всего 2 030 новых больных COVID-19, но больше тысячи госпитализированных
По состоянию на 1 февраля в Украине зарегистрировано 1 221 485 пациентов с COVID-19. Среди новых пациентов – 71 ребенок и 65 медицинских работников.
Источник: фейсбук Максима Степанова
Вчера, 31 января, в больницы госпитализировали 1 103 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания.
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В течение этого периода из жизни ушел еще 61 пациент. В то же время 1 131 человека выписали – согласно протоколу, эти пациенты уже выздоровели.
За минувшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской (297) области. А также в Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
Тестирование в стране остается на очень низком уровне. В течение 31 января в Украине провели всего 12 825 тестов на коронавирус (9 873 методом ПЦР, а еще 2 952 – методом ИФА).
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 160 случаев;
- Винницкая область – 79 случаев;
- Волынская область – 59 случаев;
- Днепропетровская область – 76 случаев;
- Донецкая область – 62 случая;
- Житомирская область – 102 случая;
- Закарпатская область – 127 случаев;
- Запорожская область – 87 случаев;
- Ивано-Франковская область – 297 случаев;
- Киевская область – 100 случаев;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 20 случаев;
- Львовская область – 146 случаев;
- Николаевская область – 152 случая;
- Одесская область – 71 случай;
- Полтавская область – 56 случаев;
- Ровненская область – 27 случаев;
- Сумская область – 61 случай;
- Тернопольская область – 85 случаев;
- Харьковская область – 36 случая;
- Херсонская область – 20 случаев;
- Хмельницкая область – 3 случая;
- Черкасская область – 40 случаев;
- Черновицкая область – 124 случая;
- Черниговская область – 37 случаев.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Какова ситуация с COVID-19 в различных регионах Украины: смотрите видео
Общая статистика заболеваемости COVID-19
По состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировали 1 221 485 случаев заражения SARS-CoV-2. 1 023 915 человек уже выздоровели. Но, к сожалению, 22 768 пациентов умерли в результате осложнений болезни.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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