По состоянию на 1 февраля в Украине зарегистрировано 1 221 485 пациентов с COVID-19. Среди новых пациентов – 71 ребенок и 65 медицинских работников.

Источник: фейсбук Максима Степанова

Вчера, 31 января, в больницы госпитализировали 1 103 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания.

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В течение этого периода из жизни ушел еще 61 пациент. В то же время 1 131 человека выписали – согласно протоколу, эти пациенты уже выздоровели.

За минувшие сутки больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской (297) области. А также в Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Тестирование в стране остается на очень низком уровне. В течение 31 января в Украине провели всего 12 825 тестов на коронавирус (9 873 методом ПЦР, а еще 2 952 – методом ИФА).

Важно! Еще в начале января глава Минздрава Максим Степанов призвал тестироваться на коронавирус с любыми, даже самыми маленькими симптомами ОРВИ. Если вам по какой-то причине отказывают в тестировании, обращайтесь на горячую линию Минздрава – 0 800 60 20 19.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 160 случаев;

Винницкая область – 79 случаев;

Волынская область – 59 случаев;

Днепропетровская область – 76 случаев;

Донецкая область – 62 случая;

Житомирская область – 102 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 87 случаев;

Ивано-Франковская область – 297 случаев;

Киевская область – 100 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 146 случаев;

Николаевская область – 152 случая;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 56 случаев;

Ровненская область – 27 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 85 случаев;

Харьковская область – 36 случая;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 40 случаев;

Черновицкая область – 124 случая;

Черниговская область – 37 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Какова ситуация с COVID-19 в различных регионах Украины: смотрите видео

Общая статистика заболеваемости COVID-19

По состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировали 1 221 485 случаев заражения SARS-CoV-2. 1 023 915 человек уже выздоровели. Но, к сожалению, 22 768 пациентов умерли в результате осложнений болезни.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала