Коронавирус в Украине 10 января: за сутки обнаружили 5 011 новых больных
По состоянию на 10 января в Украине зарегистрировано 1 115 026 случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших – 113 детей и 164 медработника.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 100 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
К теме Новости о коронавирусе 9 января: бесплатная вакцинация в Китае, ошибочные результаты тестов
За 9 января из осложненного течения болезни умерли 99 инфицированных. Вместе с тем количество пациентов, которые выздоровели за сутки выше, чем количество новых пациентов – 5 292 против 5 011.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (404), а также в Одесской (446), Киевской (405), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика
- Киев – 404 случая;
- Винницкая область – 69 случаев;
- Волынская область – 124 случая;
- Днепропетровская область – 240 случаев;
- Донецкая область – 186 случаев;
- Житомирская область – 111 случаев;
- Закарпатская область – 49 случаев;
- Запорожская область – 207 случаев;
- Ивано-Франковская область – 74 случая;
- Киевская область – 405 случаев;
- Кировоградская область – 85 случаев;
- Луганская область – 142 случая;
- Львовская область – 326 случаев;
- Николаевская область – 327 случаев;
- Одесская область – 446 случаев;
- Полтавская область – 175 случаев;
- Ровненская область – 159 случаев;
- Сумская область – 149 случаев;
- Тернопольская область – 150 случаев;
- Харьковская область – 344 случая;
- Херсонская область – 141 случай;
- Хмельницкая область – 185 случаев;
- Черкасская область – 302 случая;
- Черновицкая область – 151 случай;
- Черниговская область – 60 случаев.
*В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Количество проведенных тестов
За прошедшие сутки в Украине на наличие коронавируса протестировали 23 245 образцов. 17 718 тестирований было проведено методом ПЦР, а еще 5 527 – методом ИФА.
Общая статистика коронавируса в Украины 10 января
Поделиться новостью