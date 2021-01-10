По состоянию на 10 января в Украине зарегистрировано 1 115 026 случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших – 113 детей и 164 медработника.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 100 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие заболевания. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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За 9 января из осложненного течения болезни умерли 99 инфицированных. Вместе с тем количество пациентов, которые выздоровели за сутки выше, чем количество новых пациентов – 5 292 против 5 011.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве (404), а также в Одесской (446), Киевской (405), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика

Киев – 404 случая;

Винницкая область – 69 случаев;

Волынская область – 124 случая;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 186 случаев;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 207 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Киевская область – 405 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 142 случая;

Львовская область – 326 случаев;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 446 случаев;

Полтавская область – 175 случаев;

Ровненская область – 159 случаев;

Сумская область – 149 случаев;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 344 случая;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 185 случаев;

Черкасская область – 302 случая;

Черновицкая область – 151 случай;

Черниговская область – 60 случаев.

*В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Количество проведенных тестов

За прошедшие сутки в Украине на наличие коронавируса протестировали 23 245 образцов. 17 718 тестирований было проведено методом ПЦР, а еще 5 527 – методом ИФА.

Общая статистика коронавируса в Украины 10 января

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 115 026 случаев заражения коронавирусом. 791 598 пациентов уже выздоровели, но 19 767 больных не смогли преодолеть болезнь. В целом в Украине провели 5 769 908 тестирований методом ПЦР.



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