По состоянию на 12 января в Украине зафиксировано 1 124 430 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди 5 116 новых больных – 131 ребенок и 309 медиков.

В течение 11 января в больницы госпитализировали 1 092 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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Количество выздоровевших пациентов втрое выше, чем количество новых больных. За предыдущие сутки выписали 15 951 человека.

За этот же период из жизни ушли 184 пациента.

За предыдущие сутки больше всего инфицированных выявили в Киеве (898), а также в Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Количество проведенных тестов в Украине сравнительно возросло. За прошедшие сутки в Украине провели 41 682 теста на COVID-19. Из них методом ПЦР – 23 873, а методом ИФА – 17 809.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 898 случаев;

Винницкая область – 121 случай;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 267 случаев;

Донецкая область – 160 случаев;

Житомирская область – 72 случая;

Закарпатская область – 134 случая;

Запорожская область – 463 случая;

Ивано-Франковская область – 66 случаев;

Киевская область – 284 случая;

Кировоградская область – 76 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 312 случаев;

Николаевская область – 52 случая;

Одесская область – 315 случаев;

Полтавская область – 520 случаев;

Ровненская область – 132 случая;

Сумская область – 152 случая;

Тернопольская область – 83 случая;

Харьковская область – 275 случаев;

Херсонская область – 73 случая;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 306 случаев;

Черновицкая область – 184 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 12 января С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 124 430 больных коронавирусом. 812 368 пациентов уже выздоровели. Между тем 20 019 умерли от осложнений, вызванных болезнью.



По состоянию на утро 12 января в Украине провели 5 805 824 тестирования методом ПЦР.



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