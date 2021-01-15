По состоянию на 15 января в Украине обнаружили 1 146 963 больных коронавирусом COVID-19. Среди новых заболевших – 236 детей и 315 медработников.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 2152 больных. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

В течение 14 января в связи с выздоровлением выписали 10 328 пациентов. Но, к сожалению, подтвердили смерть еще 166 больных.

За этот же период в Украине провели 49 596 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 30 225, а остальные 19 370 – методом ИФА.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 209 случаев;

Волынская область – 127 случаев;

Днепропетровская область – 533 случая;

Донецкая область – 443 случая;

Житомирская область – 214 случаев;

Закарпатская область – 100 случаев;

Запорожская область – 629 случаев;

Ивано-Франковская область – 173 случая;

Киевская область – 588 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 179 случаев;

Львовская область – 525 случаев;

Николаевская область – 489 случаев;

Одесская область – 592 случая;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 242 случая;

Сумская область – 344 случая;

Тернопольская область – 191 случай;

Харьковская область – 310 случаев;

Херсонская область – 121 случай;

Хмельницкая область – 146 случаев;

Черкасская область – 281 случай;

Черновицкая область – 227 случаев;

Черниговская область – 275 случаев.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 15 января

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 146 963 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 847 391 больной уже выздоровел. Но 20 542 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.



Всего по состоянию на утро 15 января в Украине провели 5 905 076 тестирования методом ПЦР.



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