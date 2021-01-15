Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 8199 инфицированных
По состоянию на 15 января в Украине обнаружили 1 146 963 больных коронавирусом COVID-19. Среди новых заболевших – 236 детей и 315 медработников.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 2152 больных. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
В течение 14 января в связи с выздоровлением выписали 10 328 пациентов. Но, к сожалению, подтвердили смерть еще 166 больных.
За этот же период в Украине провели 49 596 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 30 225, а остальные 19 370 – методом ИФА.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 896 случаев;
- Винницкая область – 209 случаев;
- Волынская область – 127 случаев;
- Днепропетровская область – 533 случая;
- Донецкая область – 443 случая;
- Житомирская область – 214 случаев;
- Закарпатская область – 100 случаев;
- Запорожская область – 629 случаев;
- Ивано-Франковская область – 173 случая;
- Киевская область – 588 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 179 случаев;
- Львовская область – 525 случаев;
- Николаевская область – 489 случаев;
- Одесская область – 592 случая;
- Полтавская область – 287 случаев;
- Ровенская область – 242 случая;
- Сумская область – 344 случая;
- Тернопольская область – 191 случай;
- Харьковская область – 310 случаев;
- Херсонская область – 121 случай;
- Хмельницкая область – 146 случаев;
- Черкасская область – 281 случай;
- Черновицкая область – 227 случаев;
- Черниговская область – 275 случаев.
Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 15 января
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