За сутки 15 января в Украине диагноз коронавирус поставили 7 729 людям. Из них 245 – дети и 369 – медработники. Больше всего инфицирований – в Киеве и в Запорожской области.

За предыдущие сутки, недуг унес 144 жизни. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. К теме Новости о коронавирусе 15 января: массовая вакцинация в Украине, COVID-19 среди детей 2 083 больных попали в больницы. Выздоровели 9 792 инфицированных. Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост город Киев – 821 случай;

Винницкая область – 228 случаев;

Волынская область – 204 случая;

Днепропетровская область – 586 случаев;

Донецкая область – 540 случаев;

Житомирская область – 200 случаев;

Закарпатская область – 147 случаев;

Запорожская область – 696 случаев;

Ивано-Франковская область – 168 случаев;

Киевская область – 474 случая;

Кировоградская область – 92 случая;

Луганская область – 155 случаев;

Львовская область – 485 случаев;

Николаевская область – 409 случаев;

Одесская область – 325 случаев;

Полтавская область – 350 случаев;

Ровненская область – 243 случая;

Сумская область – 237 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 285 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 323 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 134 случая. Какая ситуация в целом в Украине? Со времени начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 154 692 человека. Уже выздоровели 857 183 больных. К сожалению, умерли 20 686 человек. Лаборатории провели 5 934 439 ПЦР-тестов. Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу