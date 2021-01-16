Коронавирус в Украине: 7 729 новых случаев за сутки
За сутки 15 января в Украине диагноз коронавирус поставили 7 729 людям. Из них 245 – дети и 369 – медработники. Больше всего инфицирований – в Киеве и в Запорожской области.
За предыдущие сутки, недуг унес 144 жизни. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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2 083 больных попали в больницы. Выздоровели 9 792 инфицированных.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- город Киев – 821 случай;
- Винницкая область – 228 случаев;
- Волынская область – 204 случая;
- Днепропетровская область – 586 случаев;
- Донецкая область – 540 случаев;
- Житомирская область – 200 случаев;
- Закарпатская область – 147 случаев;
- Запорожская область – 696 случаев;
- Ивано-Франковская область – 168 случаев;
- Киевская область – 474 случая;
- Кировоградская область – 92 случая;
- Луганская область – 155 случаев;
- Львовская область – 485 случаев;
- Николаевская область – 409 случаев;
- Одесская область – 325 случаев;
- Полтавская область – 350 случаев;
- Ровненская область – 243 случая;
- Сумская область – 237 случаев;
- Тернопольская область – 145 случаев;
- Харьковская область – 285 случаев;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 210 случаев;
- Черкасская область – 323 случая;
- Черновицкая область – 209 случаев;
- Черниговская область – 134 случая.
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