В Украине обнаружили 3 939 новых больных коронавирусом, но смертность остается высокой
По состоянию на 19 января в Украине зарегистрировали 1 167 655 случаев заражения COVID-19. Среди 3 939 новых больных – 131 ребенок и 238 медицинских работников.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 801 больного. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в фейсбуке.
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В течение 18 января в Украине в очередной раз обнаружили меньше новых случаев заражения, чем случаев выздоровления. За этот период выписали аж 15 052 пациентов.
Вместе с тем еще 177 больных ушли из жизни.
За минувшие сутки больше всего инфицированных зафиксировали в Киеве (637), а также Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Количество проведенных тестов в Украине остается на низком уровне. За период 18 января в стране провели 33 400 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 637 случаев;
- Винницкая область – 73 случая;
- Волынская область – 70 случаев;
- Днепропетровская область – 201 случай;
- Донецкая область – 174 случая;
- Житомирская область – 38 случаев;
- Закарпатская область – 94 случая;
- Запорожская область – 449 случаев;
- Ивано-Франковская область – 127 случаев;
- Киевская область – 150 случаев;
- Кировоградская область – 29 случаев;
- Луганская область – 64 случая;
- Львовская область – 197 случаев;
- Николаевская область – 115 случаев;
- Одесская область – 453 случая;
- Полтавская область – 197 случаев;
- Ровненская область – 58 случаев;
- Сумская область – 61 случай;
- Тернопольская область – 67 случаев;
- Харьковская область – 237 случаев;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 39 случаев;
- Черкасская область – 208 случаев;
- Черновицкая область – 172 случая;
- Черниговская область – 3 случая.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 19 января
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