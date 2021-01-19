По состоянию на 19 января в Украине зарегистрировали 1 167 655 случаев заражения COVID-19. Среди 3 939 новых больных – 131 ребенок и 238 медицинских работников.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 801 больного. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в фейсбуке.

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В течение 18 января в Украине в очередной раз обнаружили меньше новых случаев заражения, чем случаев выздоровления. За этот период выписали аж 15 052 пациентов.

Вместе с тем еще 177 больных ушли из жизни.

За минувшие сутки больше всего инфицированных зафиксировали в Киеве (637), а также Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество проведенных тестов в Украине остается на низком уровне. За период 18 января в стране провели 33 400 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 637 случаев;

Винницкая область – 73 случая;

Волынская область – 70 случаев;

Днепропетровская область – 201 случай;

Донецкая область – 174 случая;

Житомирская область – 38 случаев;

Закарпатская область – 94 случая;

Запорожская область – 449 случаев;

Ивано-Франковская область – 127 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 29 случаев;

Луганская область – 64 случая;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 453 случая;

Полтавская область – 197 случаев;

Ровненская область – 58 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 237 случаев;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 39 случаев;

Черкасская область – 208 случаев;

Черновицкая область – 172 случая;

Черниговская область – 3 случая.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 19 января С начала пандемии в Украине обнаружили 1 167 655 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 886 248 больных уже выздоровели. Вместе с тем 21 046 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. По состоянию на утро 19 января в Украине провели 5 983 122 тестирования методом ПЦР.