По состоянию на 20 января в Украине зарегистрировали 1 172 038 инфицированных коронавирусом. Среди новых 4383 больных – 161 ребенок и 239 медработников.

Со вчерашнего дня больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Также в Украине остается высокий уровень смертности от COVID-19. За минувшие сутки умерли еще 212 человек.

Впрочем, количество выздоровевших снова выше, чем количество новых пациентов. В течение 19 января выписали 14 501 человека.

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